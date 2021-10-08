男士理容应用程序的使用条款

您的产品能够为您提供用来管理、控制和维护产品的各种服务。您可以在移动设备（如手机、平板电脑或其他联网设备）上使用飞利浦提供的 男士理容应用程序，以本地或远程方式控制本产品。男士理容应用程序还提供了可供您使用的其他功能（“应用程序”）。 产品、产品（及其任何更新）装有的软件（“产品软件”）和应用程序装有的软件（“应用程序软件”）统称为“服务”。 为了能充分利用 Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, the Netherlands（“飞利浦”）为您提供的服务，您需要： a. 下载应用程序； b. 接受下述使用本服务的条款和条件（“条款”）； c. 承认该应用程序是飞利浦与您通信的正式渠道，例如在服务或制约此类服务的条款出现任何变动时，通知您相关变动（“正式通信”）； d. 了解本服务依赖于与您或与飞利浦签约的第三方（如 ISP、运营商或其他）的基础架构/系统要求和服务的可用性。 e. 按照使用说明连接产品，以激活服务。

客户服务：如果您对产品、服务或这些条款有任何问题或疑问，请联系飞利浦客户服务。

这些条款和条件是具有法律约束力的协议，使用本服务，即表明您同意遵守这些条款。使用服务受这些条款的约束。

总体说明

您购买的任何产品均受限于产品附带的保修（“保修”）条件。该保修条件是这些条款的附加条款，它不会削弱您作为所在国家/地区的消费者所拥有的任何合法保修权。 暂停、终止和中止

只要您继续访问或使用本服务，这些条款仍然完全有效，直至根据这些条款的规定终止效力为止。飞利浦可随时 (a) 暂停或终止您访问或使用本服务的权利，或 (b) 如果飞利浦认为您以违反这些条款的方式使用本服务，便会与您终止这些条款。条款一旦终止，便不再授权您使用或访问本服务。

飞利浦有权随时修改、暂停或终止本服务或其任何部分，无论是否通知。您同意飞利浦对于您或任何第三方行使上述权利不承担任何责任。 帐户和激活（停用）

(a) 仅当您接受并遵守这些条款和适用法律时才可创建帐户和使用本服务。严令禁止 16 岁以下的任何人员使用或访问该服务，该行为违反这些条款。

(b) 您同意：(i) 准确提供飞利浦要求提供的所有联系方式和其他信息，如有任何变更，立即通知飞利浦；(ii) 维护您的帐户登录信息的保密性。 访问和使用

飞利浦授予您不可转让、非独占性的权利（无权再授权），通过在您的移动设备（您或他人所有）上，按照条款的规定安装和使用应用程序来访问和使用本服务。

软件更新

我们将在您合理预期的时间内，以及至少在产品保修期内为您提供必要的更新。我们可能会更新或变更任何服务，并且可能在不通知您的情况下远程执行此操作。如果由于您的操作或未操作而导致更新在发布后的合理时间内没有安装，我们不对因此故障导致的任何服务损害承担责任。软件的更新或更改须遵守这些（或更新版本的）条款。 自动软件更新

飞利浦可能会更新或更改其服务的产品软件，并且可能远程执行此操作，恕不另行通知。软件的更新或更改须遵守这些（或更新版本的）条款。飞利浦还可更新应用程序软件，您将接收通知。

某些限制

您同意 (a) 不得违反任何法律、法规或法院命令或出于任何非法或滥用目的使用本服务；(b) 仅按照飞利浦的意图使用本服务；(c) 不得以损害飞利浦及其服务提供商或任何其他人利益的方式使用本服务；(d) 不得再版、复制、分发或逆向工程本服务的任何部分；(e) 遵守由飞利浦请求或规定的其他合理要求或限制

越狱设备 此应用程序不适用于操作系统不再符合默认标准的设备（“越狱设备”）。您同意不会尝试在任何越狱设备上安装或使用此应用程序。在越狱设备上安装或使用此应用程序的任何尝试都将违反本条款，并可能导致飞利浦自行决定终止帐户而不予退款。飞利浦对因使用越狱设备而造成的任何损害概不负责。

开源

产品软件和/或应用程序软件可能包含受开源许可证而非这些使用条款制约的组件。可以在应用程序的“关于”部分找到有关应用程序软件的更多信息。并且可在产品的用户手册中找到有关产品软件的更多信息。

任何需要持有适用的开源许可证方可提供的源代码都可根据请求提供。请使用英语联系 [email protected] 并提供产品标识，以索要源代码或任何其他信息。

费用和付费升级

您可以免费访问飞利浦提供的本服务。飞利浦可能会决定提供其他付费服务（“付费升级”）。如果将来本服务需要收费，飞利浦将通知您。在这种情况下，您可以选择继续使用免费提供的服务（如果适用），或选择需要收费的付费升级或终止使用本服务。 用户内容

您可以通过本服务创建或上传内容（“用户内容”），在这种情况下，由您决定可以公开的内容。我们希望您和他人享受我们的服务，因此请不要以通常被视为不当的方式（如淫秽、违反法律和法规、具有攻击性、歧视性或侵害他人的权利）使用我们的服务。 用户内容并非由飞利浦提供，我们并不认同其中表达的观点、建议或意见。当您共享内容时，我们可能将其用于我们自己的用途，包括用于商业用途。如果这并非您所愿，请最好谨慎对待您分享的内容。 第三方和第三方费用

当您使用本服务时，您可能会同时使用第三方提供的服务、下载第三方提供的软件或购买第三方提供的物品。这些第三方服务和产品可能具有独立于这些条款的自身的适用规则和限制，您需要遵守第三方的相关规则和限制。 您承认：您有责任支付第三方（如您的 ISP 或移动设备运营商，其为您提供能够使用本服务的特定需求）收取的所有费用。

所有权和知识产权

飞利浦拥有本服务上显示和提供的所有材料和内容的版权、商标权、服务标志权和商业外观权。未经飞利浦预先书面同意（按预期用途使用本服务除外），您不得复制、修改、基于其创造衍生作品、展示、设计、执行、出版、分发、传播、传输、广播或向任何第三方传送任何此类材料或内容（包括使用第三方网站展示或分发材料）。飞利浦保留这些条款中未明确授予您的所有权利。

如果您向飞利浦提交与本服务相关的意见、建议或任何其他材料（“反馈”）（不包括任何非法内容），您特此将此类反馈及其中的全部所有权指定给飞利浦，并承认我们将有权以不受任何限制的任何方式使用和实施任何此类反馈，且不对您承担任何保密、归属或补偿义务，或授权飞利浦不受限制地使用此类反馈，直至上述反馈被视为无效。

免责声明

我们的目标是为您提供出色的服务体验。但是，请务必知悉，我们仅“按原样”“尽量”提供服务，且无法保证您通过服务可能获得的时效性和结果。因为服务的可用性还取决于电脑、移动设备、家中布线、wi-fi 网络、您的互联网服务提供商和移动设备运营商等飞利浦无法影响的外部环境。因此，飞利浦无法保证本服务的以下相关方面：可用性、运行时间、结果的精确度、数据的精确度、数据存储、所有国家/地区的可访问性、产生的任何通知的可靠性、任何特定的储蓄水平或其他货币收益。

责任限制

虽然我们对我们的服务充满信心，但始终可能会出现不尽如人意的情况。如果发生服务失常或任何内容丢失的遗憾情况，请接受我们最诚挚的歉意。我们当然明白，这种情况令人遗憾并会给您带来不便。遗憾的是，在适用法律许可的最大范围内，我们对因使用服务而造成的任何损失不承担任何责任。在任何情况下，我们对连接服务导致的超支费用不承担任何责任。

正式通信 我们可能不时更新这些条款。如果进行更新，我们将通过正式通信更新。如果我们对这些条款的要点进行了重大更改（材料更改），我们将通过更加醒目的方式提醒您所做的更改。例如，我们可能短时间高亮显示这些条款中的新增或修订部分、短时间在应用程序上发布醒目通知，或者短时间在这些条款的标题和/或指向这些条款的任何超文本链接上添加词语“更新”。在某些情况下，我们也可能会向您发送电子邮件，或通过其他通信方式告知您所做的更改，以及在这些更改生效之前为您提供的选择或操作。在任何这样的提醒或通知后，无论您不使用还是继续使用服务，包括访问网站，或者您接受了我们要求您事先准许的任何更改，都意味着您同意这些更改。

适用法律

在适用法律许可的范围内，这些条件的使用应根据荷兰法律解释、解读和管辖，而不考虑由此导致的法律条款冲突。

您所在国家/地区的消费者保护法律给予您的合法权益不受此法律选择的影响。

双方在此同意：联合国国际货物销售合同公约将不适用于这些条款。 最终声明和保证：

您声明和保证 (i) 您并非位于被美国政府禁运或已被美国政府认定为“支持恐怖主义”的国家；并且 (ii) 您未被列入任何美国政府禁止或限制方的名单。同时，作为第三方受益人，您不可撤销地授予您从其处购买应用程序的移动应用商店执行这些条件的权利（被视为已接受该权利）。

您同意，您不会以直接或间接方式将服务、产品、产品软件、应用程序和/或应用程序软件出口、再出口到美国出口管理法或任何类似的美国法律法规要求提供出口许可证或其它美国政府审批的国家/地区，除非已事先获得相应的出口许可证或批准。