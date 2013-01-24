L12-4 探头支持多达 5 种检查类型
无论您是需要评估患者受伤情况还是需要进行关节注射，Lumify L12-4 便携式肌肉骨骼超声设备都能让您看到细节详尽的肌肉、组织影像。这意味着让您有信心地作出诊断、省时治疗并提高患者满意度。
无论您是需要评估患者受伤情况还是需要进行关节注射，Lumify L12-4 便携式肌肉骨骼超声设备都能让您看到细节详尽的肌肉、组织影像。这意味着让您有信心地作出诊断、省时治疗并提高患者满意度。
您可在兼容智能手机或设备上通过应用商店下载免费的Lumify超声应用，然后连接探头，即可进行扫描。
Lumify 应用增强了成像功能，有助于您快速、自信地评估患者的肌肉骨骼。先进的成像算法可自动调整，能够创建出色的图像。如果需要，您可以通过简单直观的多点触控界面来微调扫描参数：调整深度、增益、功率和彩色血流。
您可以直接从兼容智能手机或设备中存储、查看患者检查和图像。Lumify 可以通过电子邮件、DICOM 或共享网络共享结果，不管您带不带便携式肌肉骨骼超声设备，都能够轻松实现协作和管理图像。
Real-time collaboration can make a difference for some patients – when making rounds, in your clinic, or at a community scanning event.Lumify with Reacts capability allows you to simultaneously stream live ultrasound images, video and audio, providing the critical, real-time information you are seeing with other experts, and get their feedback in real time.It’s collaboration that can make a real difference in patient care.