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Lumify

便携式 Lumify 可用于肌肉骨骼超声


便携式 Lumify，轻便直观 肌肉骨骼 使用超声设备，您可以在视野中轻松获得高品质的肌肉骨骼影像。您可以直接从兼容智能手机或设备中发送高品质的图像和视频。

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肌肉骨骼超声的便携式应用

L12-4

L12-4 探头支持多达 5 种检查类型

 

无论您是需要评估患者受伤情况还是需要进行关节注射，Lumify L12-4 便携式肌肉骨骼超声设备都能让您看到细节详尽的肌肉、组织影像。这意味着让您有信心地作出诊断、省时治疗并提高患者满意度。

肺
血管
血管
软组织
软组织
肌肉骨骼
肌肉骨骼
浅表
浅表
L12-4
C5-2

C5-2 探头支持多达 4 种检查类型

 

Lumify 将医疗机构的超声扫描提升到新的水平，帮助您在任何地方进行快速、自信的评估。

肺
腹部
腹部
胆囊
胆囊
妇产科
妇产科
C5-2
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下载、插入并扫描

 

您可在兼容智能手机或设备上通过应用商店下载免费的Lumify超声应用，然后连接探头，即可进行扫描。

 

或使用兼容的智能设备直接访问该页面并下载安装文件包(V1.7.2）

Lumify
Lumify

便携式肌肉骨骼超声，提供更好的视野

 

Lumify 应用增强了成像功能，有助于您快速、自信地评估患者的肌肉骨骼。先进的成像算法可自动调整，能够创建出色的图像。如果需要，您可以通过简单直观的多点触控界面来微调扫描参数：调整深度、增益、功率和彩色血流。

查看临床图像
Lumify
所有名字都是虚构的

始终与您同在

 

您可以直接从兼容智能手机或设备中存储、查看患者检查和图像。Lumify 可以通过电子邮件、DICOM 或共享网络共享结果，不管您带不带便携式肌肉骨骼超声设备，都能够轻松实现协作和管理图像。

Reacts device

Live integrated tele-ultrasound

 

Real-time collaboration can make a difference for some patients – when making rounds, in your clinic, or at a community scanning event.Lumify with Reacts capability allows you to simultaneously stream live ultrasound images, video and audio, providing the critical, real-time information you are seeing with other experts, and get their feedback in real time.It’s collaboration that can make a real difference in patient care. 

Lear more about Lumify with Reacts

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