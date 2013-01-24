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飞利浦医疗在线商城
飞利浦医疗在线商城上线

医路同行 e键飞享


飞利浦医疗在线商城上线

飞利浦医疗在线商城已正式上线

飞利浦致力于构建医疗服务新方式，商城集“医疗设备导购”、“服务与解决方案实施”、“云端医疗支持” 于一体，多方位提供便捷的全数字化解决方案。为客户提供更多专业的医疗服务支持，让你e键飞享多种云端服务！

一站式赋能医疗，多元服务智行合一

创新性

创新性

云端互动零距离
多元化

多元化

所需设备全满足
便捷性

便捷性

一键获取易操作
创新性

实时性

实时远程更智能
数字化

数字化

高效服务更精准
轻量化

轻量化

尖端资源云共享
一体化

一体化

医疗赋能全方位
人文化

人文化

以人为本云关怀
定制化

定制化

应用模块随心选

3大亮点

「功能实用+体验创新+模式颠覆」

以多元化的服务赋能医疗

了解产品、选购升级、客户服务、临床培训......

全方位满足您的需求

品类繁多的需求

   有它一个就够了！

以指尖
你可以轻松把控全程操作


飞利浦提供更多创新体验

「专属页面+个性推荐+服务管理」

所有相应软件服务，

一应俱全

不仅实现你的专属订单管理

更根据你的个性化需求

定制诊疗一体化的全流程云端方案

使医务人员工作高效优质、

医院管理轻量化

 

服务与解决方案
全方位智慧运营服务

 

在「飞利浦医疗在线商城」

你可以享受全新的客户服务流程了

打开「服务与解决方案」页面

后台将根据你已选定产品

为你推送专属的便捷客户服务

全程无忧

保修、升级、焕新

多种需求，一键搞定

*试运行阶段

 

产品设备
一站齐全，任你采选

 

对于医疗设备，必须保持随时有货状态

实时性尤为关键

如果你希望为您所在企业或医疗机构

配备智能救心宝AED产品

都可在「飞利浦医疗在线商城」获得

这里将为你提供全面的

急救产品、配件与操作演示

轻松实现急救培训和安全守护

配件一应俱全

对拯救生命，我们一刻都不松懈

各种产品将陆续上线，敬请期待

那么，去到哪里get它呢？

Step.1

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「飞利浦医疗在线商城」远超你的想象

更多功能和服务，等你探索！

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