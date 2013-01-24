飞利浦医疗在线商城 

飞利浦医疗在线商城已正式上线

飞利浦致力于构建医疗服务新方式，商城集“医疗设备导购”、“服务与解决方案实施”、“云端医疗支持” 于一体，多方位提供便捷的全数字化解决方案。为客户提供更多专业的医疗服务支持，让你e键飞享多种云端服务！