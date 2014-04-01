1.如何下载 Lumify 应用？

您可以从应用商店下载 Lumify 应用：

百度手机助手： http://as.baidu.com/software/25678658.html

华为应用市场：http://app.hicloud.com/app/C100646949

360应用市场：http://zhushou.360.cn/detail/index/soft_id/4027893?recrefer=SE_D_lumify

豌豆荚： https://www.wandoujia.com/apps/com.philips.hc.ultrasound.lumify

腾讯应用宝： https://sj.qq.com/myapp/detail.htm?apkName=com.philips.hc.ultrasound.lumify

2.如何安装 Lumify 应用程序？

您从应用商店下载 Lumify 到智能设备后，它会自动安装。在极少数情况下，设备上的安全设置可能会阻止安装 Lumify。如果发生这种情况，请检查设备的安全设置或联系当地的 IT 部门寻求帮助。

3.Lumify 应用程序可以与非 Lumify 探头一起使用吗？

不能。Lumify 应用程序仅适用于 Lumify 探头。如果您将非 Lumify 探头连接到您的设备上，Lumify 应用将仅在演示模式下工作。

4.如何知道 Lumify 应用程序更新何时可用？

您可以将设备配置为独立更新应用或允许它们自动更新。如果您 Lumify 兼容的设备配置为自动更新应用，则 Lumify 应用会在更新可用时自动更新，除非更新包含权限变更。在这种情况下，系统会提示您更新 Lumify 应用。如果您的设备配置为独立更新应用，则可以从应用商店获取最近的 Lumify 更新。更多相关详情，请请在应用商店帮助中搜索“更新应用”。

5.Lumify 应用可以被转移到新设备吗？

可以。从应用商店下载并安装 Lumify 应用到新设备上，连接 Lumify 探头，然后按照步骤操作完成简单注册。Lumify 无法在设备之间传输患者数据。您可以从以前的设备上将患者数据保存到网络共享、本地存储库、DICOM 服务器或外部存储器上。

6.任何 USB 缆线都能将探头连接到设备吗？

不能。Lumify 探头是一款高品质的医疗级产品，需要特殊的缆线才能确保您从 Lumify 系统获得最高品质的性能。我们仅保证在您使用飞利浦认可的 Lumify 缆线与探头时，Lumify 系统符合规格要求。

7.如果使用不在兼容设备列表中的智能设备，会发生什么？

我们努力支持当前的兼容设备列表： www.philips.com/lumify-compatible-devices。我们的兼容性列表中的所有设备都经过了严格测试。我们要求您从此列表中选择一个设备以确保完全兼容

8.哪些智能设备与 Lumify 兼容？

飞利浦已经测试并确定与 Lumify 应用程序和探头完全兼容的智能设备列表，可在此处查看： www.philips.com/lumify-compatible-devices。

9.如何确保在 Lumify 兼容设备上存储的数据安全？

操作系统和每个设备制造商都提供了保护设备数据的方法，例如数据加密和使用密码进行访问。我们强烈建议您咨询当地的 IT 安全部门，以确保您的设备满足您的特定安全需求。

10.Lumify 产品是否符合健康保险流通与责任法案（HIPAA）？

Lumify 应用与您的安全策略一体，并使用您机构设置的通信协议。操作系统提供密码保护和加密等保护机制。OS 操作系统还提供行业标准机制，通过企业级身份验证和加密来保护传输中的数据。

11.如何注册新的 Lumify 产品？

您必须具有互联网访问权限才能注册 Lumify。首先，将您的设备连接到无线或蜂窝网络。接下来，将 Lumify 探头连接到您的设备，然后按照 Lumify 应用中显示的步骤说明进行操作。但是，如果您购买的是 Lumify 系统捆绑件（适用的解决方案 - 仅限美国），则会由工厂预先完成注册。您无需重新注册（或在使用系统之前联机）。唯一需要重新注册的原因是已经注册的 Lumify 系统的硬件或软件配置发生了变更。

12.Lumify 探头可以连接到多台设备吗？

可以。您可以在任意数量的设备上使用 Lumify 探头。首次将探头连接到新设备时，必须注册探头。初次注册后，您可以使用探头而无需重新注册。

13.为什么在应用商店中未找到 Lumify 应用？

如果您无法在应用商店中找到 Lumify 应用，请确保您的设备和安卓操作系统符合请确保您的设备和操作系统符合 Lumify 系统的要求，并且您是从 Lumify 可用的国家/地区访问的应用商店。

14.如何配置平板电脑以进行网络连接？

有关如何配置设备进行无线或蜂窝网络连接的说明，请参阅设备随附的文档。

15.如何将图像从设备传输到外部存档位置？

您可以将检查结果和图像导出至 DICOM PACS、网络共享或本地存储库。您也可以通过电子邮件发送图像。更多相关信息，请参阅 Lumify 用户手册。

16.如何从设备中删除所有患者信息？

要从 Lumify 中删除患者信息，请点击 “设置” ，然后选择在 “患者数据库” 中 “重置数据库”。要删除设备中的所有数据，请重置您的设备。有关说明请参阅设备随附的文档。

17.可以更新设备上的操作系统吗？

可以。随着新操作系统版本的发布，飞利浦将积极测试其与 Lumify 应用的兼容性。

18.Lumify 应用占多少空间？

Lumify 应用非常小——大小约占 50 MB 空间，比典型的 MP3 曲调还小。

19.Lumify 可以连接到外接显示器吗？

可以。您可以通过 Chromecast 加密插头将设备的显示“投射”到外部显示器上。更多相关信息，请访问 https://baike.baidu.com/item/Chromecast

20.有没有办法忽视设备的睡眠设置并让 Lumify 应用处于激活状态时设备保持连续启动状态？

有一个名为 “Stay Alive” 的应用可以实现。

21.Lumify 是否支持 WPA 企业 Wi-Fi 安全性？

兼容的设备支持现有的 Wi-Fi 安全协议，包括安全证书。兼容设备列表可在以下地址中查看： www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices。

22.可以通过触摸屏幕并拖动来移动聚焦区域吗？

不能。Lumify 根据应用程序预设、色彩框位置和深度自动调整聚焦区域的数量和位置。

23.Lumify 是否包括 Autoscan？

是。Autoscan，有时称为 Autogain 或 Live iScan，可实时调整每个图像的每一行增益，并确保图像的整体亮度得以保持。Autoscan 无需您调整时间增益补偿（TGC）。

24.可以从 Lumify 导出个人计算机格式的图像吗？

可以。您可以通过电子邮件发送带个人计算机格式图像的检查结果，或将图像导出到计算机可连接的本地目录。更多相关信息，请参阅 Lumify 用户手册。

25.可以从 Lumify 导出 DICOM 格式的图像吗？

您可以配置 DICOM 目标并导出到 DICOM PACS。 您的 IT 部门提供配置 DICOM 目标所需的网络信息。更多相关信息，请参阅 Lumify 用户手册。

26.如何配置 Lumify 以进行网络连接？

设备配置以进行无线网络连接的更多相关信息，请参阅 Lumify 用户手册。

27.为什么不能将检查导出到 DICOM PACS？

请尝试以下故障排除提示：

• 确保您的设备始终连接到无线或蜂窝网络。设备配置以进行无线或蜂窝网络连接的更多相关信息，请参阅设备随附的文档。

• 测试与 DICOM PACS 的连接：选择导出目标，然后点击“测试”。更多相关信息，请参阅 Lumify 用户手册。

• 与网络管理员一起，确保 Lumify 中的 DICOM 目标设置正确无误。更多相关信息，请参阅 Lumify 用户手册。

28.如何在 M 模式中捕获图像？

要在 M 模式中捕获图像，请使用所需的 M 模式描迹冻结图像，然后点击保存图像。当您在屏幕上查看患者记录时，图像会被添加到患者记录中。

29.什么是 Lumify 系统捆绑件？它与 Lumify 超声解决方案有何不同？

Lumify 超声解决方案包括需要安装在兼容的智能设备（不包括在内）上的一个或多个飞利浦探头和飞利浦 Lumify 应用。通过购买 Lumify 系统捆绑件，飞利浦为您提供飞利浦探头和兼容的平板电脑设备，平板电脑设备上已安装了飞利浦 Lumify 应用。此外，探头和平板电脑组合已预先注册，因此系统可以直接使用。

30.图像可以被导出到 USB /拇指驱动器中吗？

可以。您可以将检查结果导出到 DICOM PACS、网络共享或 USB/拇指驱动器上的本地目录。有关详细信息，请参阅 Lumify 用户手册中的“配置导出目标”部分。

31.注册探头时，为什么需要提供联系方式？

如果您一次性付款购买了探头，飞利浦必须了解您更新的联系方式，以便向您传达重要的产品信息和更新情况。

32.如何选择接收飞利浦传达的产品和宣传信息？

如需接收飞利浦传达的与 Lumify 相关的资讯，请关注飞利浦医疗科技官网https://www.philips.com.cn 或官方微信“飞利浦医疗科技”