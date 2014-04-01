飞利浦客户服务中心：400 810 0038 / 800 810 0038
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1.如何下载 Lumify 应用？
您可以从应用商店下载 Lumify 应用：
百度手机助手： http://as.baidu.com/software/25678658.html
华为应用市场：http://app.hicloud.com/app/C100646949
360应用市场：http://zhushou.360.cn/detail/index/soft_id/4027893?recrefer=SE_D_lumify
豌豆荚： https://www.wandoujia.com/apps/com.philips.hc.ultrasound.lumify
腾讯应用宝： https://sj.qq.com/myapp/detail.htm?apkName=com.philips.hc.ultrasound.lumify
您从应用商店下载 Lumify 到智能设备后，它会自动安装。在极少数情况下，设备上的安全设置可能会阻止安装 Lumify。如果发生这种情况，请检查设备的安全设置或联系当地的 IT 部门寻求帮助。
不能。Lumify 应用程序仅适用于 Lumify 探头。如果您将非 Lumify 探头连接到您的设备上，Lumify 应用将仅在演示模式下工作。
您可以将设备配置为独立更新应用或允许它们自动更新。如果您 Lumify 兼容的设备配置为自动更新应用，则 Lumify 应用会在更新可用时自动更新，除非更新包含权限变更。在这种情况下，系统会提示您更新 Lumify 应用。如果您的设备配置为独立更新应用，则可以从应用商店获取最近的 Lumify 更新。更多相关详情，请请在应用商店帮助中搜索“更新应用”。
可以。从应用商店下载并安装 Lumify 应用到新设备上，连接 Lumify 探头，然后按照步骤操作完成简单注册。Lumify 无法在设备之间传输患者数据。您可以从以前的设备上将患者数据保存到网络共享、本地存储库、DICOM 服务器或外部存储器上。
不能。Lumify 探头是一款高品质的医疗级产品，需要特殊的缆线才能确保您从 Lumify 系统获得最高品质的性能。我们仅保证在您使用飞利浦认可的 Lumify 缆线与探头时，Lumify 系统符合规格要求。
我们努力支持当前的兼容设备列表： www.philips.com/lumify-compatible-devices。我们的兼容性列表中的所有设备都经过了严格测试。我们要求您从此列表中选择一个设备以确保完全兼容
飞利浦已经测试并确定与 Lumify 应用程序和探头完全兼容的智能设备列表，可在此处查看： www.philips.com/lumify-compatible-devices。
操作系统和每个设备制造商都提供了保护设备数据的方法，例如数据加密和使用密码进行访问。我们强烈建议您咨询当地的 IT 安全部门，以确保您的设备满足您的特定安全需求。
Lumify 应用与您的安全策略一体，并使用您机构设置的通信协议。操作系统提供密码保护和加密等保护机制。OS 操作系统还提供行业标准机制，通过企业级身份验证和加密来保护传输中的数据。
您必须具有互联网访问权限才能注册 Lumify。首先，将您的设备连接到无线或蜂窝网络。接下来，将 Lumify 探头连接到您的设备，然后按照 Lumify 应用中显示的步骤说明进行操作。但是，如果您购买的是 Lumify 系统捆绑件（适用的解决方案 - 仅限美国），则会由工厂预先完成注册。您无需重新注册（或在使用系统之前联机）。唯一需要重新注册的原因是已经注册的 Lumify 系统的硬件或软件配置发生了变更。
可以。您可以在任意数量的设备上使用 Lumify 探头。首次将探头连接到新设备时，必须注册探头。初次注册后，您可以使用探头而无需重新注册。
如果您无法在应用商店中找到 Lumify 应用，请确保您的设备和安卓操作系统符合请确保您的设备和操作系统符合 Lumify 系统的要求，并且您是从 Lumify 可用的国家/地区访问的应用商店。
有关如何配置设备进行无线或蜂窝网络连接的说明，请参阅设备随附的文档。
您可以将检查结果和图像导出至 DICOM PACS、网络共享或本地存储库。您也可以通过电子邮件发送图像。更多相关信息，请参阅 Lumify 用户手册。
要从 Lumify 中删除患者信息，请点击 “设置” ，然后选择在 “患者数据库” 中 “重置数据库”。要删除设备中的所有数据，请重置您的设备。有关说明请参阅设备随附的文档。
可以。随着新操作系统版本的发布，飞利浦将积极测试其与 Lumify 应用的兼容性。
Lumify 应用非常小——大小约占 50 MB 空间，比典型的 MP3 曲调还小。
可以。您可以通过 Chromecast 加密插头将设备的显示“投射”到外部显示器上。更多相关信息，请访问 https://baike.baidu.com/item/Chromecast
有一个名为 “Stay Alive” 的应用可以实现。
兼容的设备支持现有的 Wi-Fi 安全协议，包括安全证书。兼容设备列表可在以下地址中查看： www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices。
不能。Lumify 根据应用程序预设、色彩框位置和深度自动调整聚焦区域的数量和位置。
是。Autoscan，有时称为 Autogain 或 Live iScan，可实时调整每个图像的每一行增益，并确保图像的整体亮度得以保持。Autoscan 无需您调整时间增益补偿（TGC）。
可以。您可以通过电子邮件发送带个人计算机格式图像的检查结果，或将图像导出到计算机可连接的本地目录。更多相关信息，请参阅 Lumify 用户手册。
您可以配置 DICOM 目标并导出到 DICOM PACS。 您的 IT 部门提供配置 DICOM 目标所需的网络信息。更多相关信息，请参阅 Lumify 用户手册。
设备配置以进行无线网络连接的更多相关信息，请参阅 Lumify 用户手册。
请尝试以下故障排除提示：
• 确保您的设备始终连接到无线或蜂窝网络。设备配置以进行无线或蜂窝网络连接的更多相关信息，请参阅设备随附的文档。
• 测试与 DICOM PACS 的连接：选择导出目标，然后点击“测试”。更多相关信息，请参阅 Lumify 用户手册。
• 与网络管理员一起，确保 Lumify 中的 DICOM 目标设置正确无误。更多相关信息，请参阅 Lumify 用户手册。
要在 M 模式中捕获图像，请使用所需的 M 模式描迹冻结图像，然后点击保存图像。当您在屏幕上查看患者记录时，图像会被添加到患者记录中。
Lumify 超声解决方案包括需要安装在兼容的智能设备（不包括在内）上的一个或多个飞利浦探头和飞利浦 Lumify 应用。通过购买 Lumify 系统捆绑件，飞利浦为您提供飞利浦探头和兼容的平板电脑设备，平板电脑设备上已安装了飞利浦 Lumify 应用。此外，探头和平板电脑组合已预先注册，因此系统可以直接使用。
可以。您可以将检查结果导出到 DICOM PACS、网络共享或 USB/拇指驱动器上的本地目录。有关详细信息，请参阅 Lumify 用户手册中的“配置导出目标”部分。
31.注册探头时，为什么需要提供联系方式？
如果您一次性付款购买了探头，飞利浦必须了解您更新的联系方式，以便向您传达重要的产品信息和更新情况。
如需接收飞利浦传达的与 Lumify 相关的资讯，请关注飞利浦医疗科技官网https://www.philips.com.cn 或官方微信“飞利浦医疗科技”
一次性付款购买 Lumify 后，您将获得 Lumify 探头、Lumify 应用、软件升级和制造商保修服务。您购买后，会获得探头和探头的组件。
重要事项：您购买的产品不包括兼容的智能设备。
首先，确保您的设备能在兼容设备列表中找到： www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices
接下来，确保探头与您的设备连接牢固，并确保在整个注册过程中您的设备都连接到无线或蜂窝网络。如果您的设备失去网络连接，注册可能失败。如果发生这种情况，请断开探头，重新建立网络连接，然后再连接探头。
不用。注册 Lumify 后，它不需要无线或蜂窝网络的网络连接即可运行。Lumify 应用至少每 30 天必须连接一次 Lumify 门户，以验证您的订阅状态并确保您拥有最新的软件更新。飞利浦建议您定期网络连接到无线或蜂窝网络，以最大限度地发挥 Lumify 服务的优势。
您必须在 Lumify 收集数据之前启用 DICOM 日志记录。更多相关信息，请参阅 Lumify 用户手册。
请访问http://www.usa.philips.com/healthcare/resources/support-documentation/dicom-ultrasound 并点击 Lumify。
您可以在探头侧面找到六位数的字母数字序列 ID。或者，将探头连接到您的设备并启动 Lumify。点击侧面菜单中的“关于”，然后查看六位数的字母数字序列 ID。
可以。更多相关信息，请参阅 Lumify 用户手册。
红色 X 表示 Lumify 无法连接到输出目标。绿色复选标记表示成功连接到输出目标。
请参阅 Lumify 用户文档或搜索这些常见问题解答，查看您的问题是否能得到解决。
如果您需要进一步的技术援助，有两种方法可以获得技术支持：
请尝试以下故障排除提示：
致电 400 810 0038 / 800 810 0038 联系飞利浦客户服务中心。代理将获取您的信息并为您连接到远程的产品支持工程师处，以解决您的问题。
S4-1 需要 Lumify 应用 1.72 版本。检查您的应用版本，
请前往 Lumify - “设置” - >“关于”菜单。
如果您使用的是应用 1.2 版本或更早版本，请前往应用商店升级版本到最新版本。
如果您的应用版本为 1.72，请致电 400 810 0038 / 800 810 0038 联系我们的飞利浦 Lumify 产品支持代表。
11.我在媒体播放器中播放 Lumify 循环时遇到问题。
如果 Lumify 循环无法在 QuickTime 中正确播放，请尝试使用其他媒体播放器，例如免费的 VLC 媒体播放器。
12.我无法恢复/分享我的访问代码。我该怎么办？
请尝试以下故障排除提示：
• 确保探头的 USB 连接器已正确连接到您的设备。
• 确认您的设备已连接到互联网并重试。
• 如果您需要其他帮助，请联系飞利浦产品技术支持。
1.会添加其他成像模式吗，如可控脉冲波多普勒？
Lumify 团队不断致力于改进 Lumify，包括新的探头、功能和服务。
2.Lumify 的成像性能与其他系统相比如何？
Lumify 应用提供与大型系统相媲美的成像性能，绝不以牺牲深度穿透或组织分辨率为代价。
3.我可以从 Lumify 系统获得多久的使用时间？
扫描时间取决于您的智能设备，通常情况下，您可以连续扫描2小时以上。要查看兼容设备的预估扫描时间，请访问 http://www.philips.com/lumify-compatible-devices。
4.Lumify 需要多少内存空间？
Lumify 应用大约需要 50 MB 的存储空间，还需要额外的存储空间用于存储患者数据。
5.Lumify 探头的耐用性如何？
Lumify 探头系列经过专业设计和测试，能够满足高度移动超声市场下的严格可靠性需求，并确保您的探头能够承受高度移动超声环境中的磨损和冲击。
6.能告诉我有关 Lumify 订购操作的更多信息及其包含的内容吗？
您可以通过我们的授权经销商进行订购。您将始终获得更新的超声技术，并包括 Lumify 探头、Lumify 应用、软件升级、制造商保修以及飞利浦服务和教育支持。您的购买包括探头或探头组件。您的购买不包括智能设备。
7.Lumify 提供哪些教育支持或培训？
Lumify 直观易懂，无需广泛的使用培训。飞利浦免费提供精选的教育资源，收费提供更多扩展教育支持和培训课程。请访问以下网站以查看所有教育资源和供应http://www.phca.philips.com.cn/home。
8.Lumfiy 的图像存储容量是多少？
包含少量静止图像的典型超声检查仅使用大约 10 MB 的存储容量。包含多个三秒循环的检查使用大约 50 MB。您可以在 Lumify 兼容的任何设备上存储数百个检查结果（www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices）。实际存储容量取决于多种因素，例如设备上存储了多少内容。
9.Lumify 是否支持 Windows 设备，例如 Surface 平板电脑？
目前，Lumify 仅支持安卓设备。但我们一直在努力扩展向所有平台提供支持的机会。
10.Lumify 患者信息是否包含登记号码？
是。患者信息表包含登记号码字段。此外，它可以通过模态工作列表功能获得。
11.我可以使用 Lumify 进行儿科成像吗？
可以。儿科成像在使用范围内。
12.我可以使用 Lumify 进行近场或远场增益调整吗？
您可以使用 Lumify 调整总体增益，并且 AutoScan（连续 iScan 增益优化）始终打开，以确保图像由浅到深增益均匀。
13.视屏捕获是提前还是滞后？
Lumify 提前捕获视屏（持续时间为 1-10 秒）。一旦触摸“保存视频”，Lumify 开始并持续捕获视频，直到您触摸“停止”或指定的视频持续时间到了，则捕获结束。
14.Lumify 是否适用于三星手机（S4，S5，S6，S6 Edge）？
飞利浦建议您使用平板电脑兼容性列表中列出的设备：http：//www.philips.com/lumify-compatible-devices
15.Lumify 是否包含斑点噪声抑制？
是。斑点噪声抑制是新一代的图像处理技术，可提高图像分辨率并使结构可视化更轻松。飞利浦针对每种临床应用优化了斑点噪声抑制。
16.Lumify 是否包括组织谐波成像（THI）？
是。Lumify 根据临床应用使用组织谐波成像。例如，通过 C5-2 探头，胆囊和妇产科应用都使用组织谐波成像。
17.Lumify 是否包含空间复合成像（SonoCT）？
是。SonoCT，有时被称为空间复合或多束成像，可通过 L12-4 和 C5-2 探头实现，适用于除肺部条件以外的所有应用。
18.使用 Lumify 进行检查，我是否可以获得报销？
Lumify 是一种处方医疗器械，可由以下人士或机构购买：有执照的医师，雇佣执业医师的医疗服务供应商。
采用移动装置或手持式超声诊断系统的超声服务，只要满足通常的要求，就如同基于推车的超声系统。无论使用何种类型的超声设备，所有超声检查必须满足付款人规定的医疗必要性要求，必须满足所选代码的完整性要求，且必须记载在患者的记录中。
19.Lumify 是否支持 DICOM 模态工作表(MWL)？如何设置模态工作表服务器？
是，您可以配置和查询 DICOM 模态工作表(MWL)服务器。更多相关信息，请参阅 Lumify 用户手册。
20.开始检查时，我可以创建临时 ID 吗？如果可以，我可以后期修改它并输入患者信息吗？
可以。在“扫描/创建患者信息”的显示屏上点击“扫描”，成像开始且无需输入患者信息。您可以随时修改患者数据，直到您结束检查。
21.彩色模式是否可用？
是。有两种彩色模式可供选择：高速血流（动脉血流显示为高色标）和低速血流（静脉血流显示为低色标）
22.我可以在全屏视图中扫描或查看图像吗？
可以。要以全屏视图查看图像，请点击图像右下角的[[全屏视图图标]]。要恢复正常观看，请点击[[返回普通视图图标]]
23.Lumify 支持哪些条形码格式？
查看产品支持的格式的完整列表以及如何配置条形码扫描器的相关说明，请参阅 Lumify 用户手册。
24.哪些探头可启用 M 模式？
S4-1、C5-2 和 L12-4 探头可启用 M 模式。
25.Lumify 可用于医院外吗？
Lumify 是一款可移动的超声系统，旨在在医疗环境下帮助医疗专业人员提供医疗服务，可用于包括家庭、医院、临床或门诊以及移动急救（EMT）的环境。
26.一次性付款购买的 Lumify 包括哪些内容？
一次性付款购买 Lumify 后，您将获得 Lumify 探头、Lumify 应用、软件升级和制造商保修服务。您购买后，会获得探头和探头的组件。
重要事项：您购买的产品不包括兼容的智能手机或平板设备。
27.一次性付款购买 Lumify 时，可以使用哪些付款方式？
您可以以您方便的方式付款，然后从授权经销商处获取设备。
28.我购买的 Lumify 探头需要多长时间才能到货？
您的 Lumify 探头会在下订单后三个月内到货，但实际交货时间取决于产品供货情况。较大的订单可能需要更长时间。如果您对订单有疑问，请致电 400 810 0038 / 800 810 0038。
29.购买的 Lumify 解决方案提供什么类型的保修服务？
您购买的 Lumify 包含相应年限的保修服务，包括访问 Lumify 门户的支持部分、访问我们飞利浦的远程支持专家。
30.有办法将影像控制重置为默认增益/深度吗？ 如一个“重置按钮”？
您可以通过重新选择预设轻松地将成像控制重置为优化的默认值。这会将深度/增益/设置恢复为优化的默认值。
31.在单幅图像上可以进行多少次线性距离测量？
在单幅图像上，Lumify 最多允许进行四次线性距离测量。要添加距离测量，请从“测量”菜单中选择“距离”。
32.我可以翻转心脏图像方向吗？
可以，但仅适用于使用 S4-1 探头获取的心脏图像：在“设置”中点击“心脏左/右翻转”。
33.Lumify 的自动更新是否会中断检查？
如果在设备的设置中启用了自动应用程序更新，则 Lumify 自动更新可能会中断系统使用。要避免这种情况，请在操作系统中禁用自动更新。有关说明请参阅应用商店帮助。
34.胎儿年龄摘要的如何工作？
通过妇产科预设，您可以在当前检查中执行胎儿分析。冻结图像后，点击“胎儿年龄”。从菜单中点击系统定义的胎儿年龄或生长测量值。可用的四种胎儿测量值是 HC、BPD、AC 和 FL。您也可以输入 LMP 或 EDD。测量值被添加到胎儿年龄摘要中，平均胎儿年龄就会根据 Hadlock 1985 公布的表格进行计算。完成所有四次胎儿测量之后，还会估算胎儿体重。
35.如何导出胎儿年龄摘要？
如果您进行了胎儿年龄分析，Lumify 会创建一个图像，其中包含胎儿测量和计算的摘要（胎儿年龄摘要图像）。导出检查时，其中会包含胎儿年龄摘要图像。
36.可以为 Lumify 设置多个网络连接配置文件吗？
通过网络连接配置文件，您可以定义一组存储目标、导出策略、检查设置和连接设置。您可以创建和配置多个网络连接配置文件，并在它们之间快速切换。您必须先结束检查，然后才能切换网络连接配置文件。
37.可以将 Lumify 设置为在发送后删除检查吗？（发送后删除）
Lumify 超声系统不适用于长期存储患者数据。应经常导出检查并在导出后删除检查。
38.如何设置模态执行过程步骤（MPPS）服务器？
添加网络连接配置文件时，在“服务器和作用”栏目下，选择模式执行过程步骤（MPPS）服务器。要添加新的模式执行过程步骤（MPPS）服务器，请选择“新添加”，然后在“设置模式执行过程步骤（MPPS）服务器”对话框中点击“新添加”。请参阅用户手册的“添加网络连接配置文件”部分。
39.如何设置 DICOM 存储委托服务器？
添加网络连接配置文件时，在“服务器和作用”栏目下，选择 DICOM 存储委托服务器。要添加新的存储委托服务器，请选择“管理选项”，然后点击“新添加”。请参阅用户手册的“添加网络连接配置文件”部分。
40.我需要多长时间才能恢复暂停的检查？
如果您离开检查或关闭系统，您可以在 24 小时内返回打开检查。有关详细信息，请参阅用户手册中的“恢复暂停的检查”部分。