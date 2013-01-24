Lumify 是一款适用于诊所行医的便携式超声设备

Lumify 增强了医院外的超声诊断信心。在飞利浦团队的专业技术支持下，通过您的智能手机或安卓设备进行高品质的超声成像，能够助您快速地制定治疗方案。