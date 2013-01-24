S4-1 便携式超声探头支持多达 5 种检查类型
通过兼容的智能移动设备或智能手机， Lumify S4-1 相控阵探头可以帮助您检查心脏功能或直接快速执行 FAST 检查。拥有Lumify S4-1探头，您可以在任何地方，获得飞利浦高品质的心脏成像。
通过兼容的智能移动设备或智能手机， Lumify S4-1 相控阵探头可以帮助您检查心脏功能或直接快速执行 FAST 检查。拥有Lumify S4-1探头，您可以在任何地方，获得飞利浦高品质的心脏成像。
从寻找异物到进行关节注射，Lumify L12-4 探头提供各种扫描类型和成像预设，可用于您的诊所行医。
筛选 AAA，评估怀孕患者，寻找游离液体等。Lumify C5-2 探头提供多种成像预设，随时随地增强诊断信心，助您快速做出明智的决策。
您可在兼容智能手机或设备上通过应用商店下载免费的Lumify超声应用，然后连接探头，即可进行扫描。
Lumify 应用增强了成像功能，有助于您快速、自信地评估患者情况。先进的成像算法可自动调整，能够创建出色的图像。如果需要，您可以通过简单直观的多点触控界面来微调扫描参数：调整深度、增益、功率和彩色血流。
您可以直接从兼容智能手机或设备中存储、查看患者检查和图像。Lumify 能够通过电子邮件、DICOM 或共享网络共享结果，不管您带不带这款经济实惠的超声设备，都能够轻松实现协作和管理图像。
Real-time collaboration can make a difference for some patients.When you need to consult other experts, Lumify with Reacts capability allows you to simultaneously stream live ultrasound images, video and audio from your smart device.You can have immediate feedback to optimize your patient’s care plan.