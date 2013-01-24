输入患者信息或一键直扫描患者二维码——即可简单快捷的启用 Lumify 应用。
可在兼容的智能设备上通过应用商店获取 Lumify 应用。
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Lumify 的图像质量令人惊叹。我们精心优化了每种检查类型的图像，因此您在兼容的智能设备上使用超声时拥有多种优势和灵活性，且不必在图像质量上做出牺牲。
Lumify 现在允许您使用基于 Hadlock（1985）生长表的简单 4 测量技术，能够快速直观地估算妊娠期和胎儿体重。
您可以在移动设备上通过手势调整图像并进行图操作：捏合或双击进行缩放，向上或向下滚动显示增益、深度和容量。
在 M 模式下，您可以了解解剖区域的运动并计算胎儿心率。在 M 模式下，沿垂直轴显示组织界面位置或深度，沿水平轴显示时间。
冻结图像引入了新的工具，如电影回放滑块及保存、共享超声图像和循环播放的功能。
高速血流设置使您在使用彩色血流成像时，无需手动调节刻度：高速血流针对每种检查类型（例如动脉血流内）的较快血流条件进行了优化。
捕捉并保存您患者记录中的最佳循环。
低速血流设置使您在使用彩色血流成像时，无需手动调节刻度：低速血流针对每种检查类型（例如静脉血流内）的较慢血流条件进行了优化。
您可以使用设备的先进键盘技术和语音识别功能，快速轻松地为您的图像添加注释。
简单的触摸测距器，就能够直观、精确地测量多个二维距离、圆周和区域。
Lumify 与更新的加密和数据安全系统兼容，使您能够保存患者研究记录以供查看，并提供符合相关责任法案的选项，以便通过您的便携式超声设备共享这些研究。
Lumify 支持多种类型的 DICOM 和工作流功能，能够满足全球各种规模的组织需求：
对于健康关护而言，节省时间至关重要，我们已经内置了几个工作流程改进的功能，例如随时可用的菜单、条形码阅读器、模态工作列表等。
菜单始终可访问：查看当前检查，编辑患者数据，更改预设，查看已保存的检查，配置导出目标，调整设置，查看软件（SW）版本等。
Lumify 运用 DICOM 模态工作列表，能够从模态工作表(MWL) SCP 查询患者人数统计数据和超声研究细节。
这样，使用 DICOM 模态工作列表的人就拥有更自动化的途径来进行 Lumify 超声设备上的患者数据填写。