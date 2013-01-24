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Lumify

Lumify 应用

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一键即可开始超声检查

输入患者信息或一键直扫描患者二维码——即可简单快捷的启用 Lumify 应用。

 

可在兼容的智能设备上通过应用商店获取 Lumify 应用。

 

或直接下载安装文件包（V1.7.2）

苹果目前不支持 Lumify，但我们一直在努力扩展向所有平台提供支持的机会。
Lumify 应用展示

成像简单

 

Lumify 的图像质量令人惊叹。我们精心优化了每种检查类型的图像，因此您在兼容的智能设备上使用超声时拥有多种优势和灵活性，且不必在图像质量上做出牺牲。

成像平板电脑
产科计算（Calcs）

产科计算（Calcs）

 

Lumify 现在允许您使用基于 Hadlock（1985）生长表的简单 4 测量技术，能够快速直观地估算妊娠期和胎儿体重。

图像调整

图像调整

 

您可以在移动设备上通过手势调整图像并进行图操作：捏合或双击进行缩放，向上或向下滚动显示增益、深度和容量。

M 模式

M 模式

 

在 M 模式下，您可以了解解剖区域的运动并计算胎儿心率。在 M 模式下，沿垂直轴显示组织界面位置或深度，沿水平轴显示时间。

冻结

冻结

 

冻结图像引入了新的工具，如电影回放滑块及保存、共享超声图像和循环播放的功能。

高速血流

高速血流

 

高速血流设置使您在使用彩色血流成像时，无需手动调节刻度：高速血流针对每种检查类型（例如动脉血流内）的较快血流条件进行了优化。

影片

保存循环（Save loop）

 

捕捉并保存您患者记录中的最佳循环。

低速血流

低速血流

 

低速血流设置使您在使用彩色血流成像时，无需手动调节刻度：低速血流针对每种检查类型（例如静脉血流内）的较慢血流条件进行了优化。

注释

注释

 

您可以使用设备的先进键盘技术和语音识别功能，快速轻松地为您的图像添加注释。

测量

测量

 

简单的触摸测距器，就能够直观、精确地测量多个二维距离、圆周和区域。

查看并分享

 

Lumify 与更新的加密和数据安全系统兼容，使您能够保存患者研究记录以供查看，并提供符合相关责任法案的选项，以便通过您的便携式超声设备共享这些研究。

查看患者的平板电脑
查看患者的图像并发送。
查看平板电脑
使用手持式超声设备，您可以轻松连接患者 PACS，或通过电子邮件和共享网络与同事共享图像、视频和笔记。
强大的 DICOM 升级版显示屏幕

强大的 DICOM 和工作流程功能

 

Lumify 支持多种类型的 DICOM 和工作流功能，能够满足全球各种规模的组织需求：

 

  • 网络连接配置文件允许用户在多个环境之间轻松切换
  • DICOM 图像存储
  • DICOM 模态执行过程步骤（MPPS）
  • 支持 DICOM 存储委托
  • DICOM 模态工作列表（查询检索）
  • 可选择在 DICOM 标题和图像（非 DICOM 标记）中配置患者数据，并进行匿名
  • 可导出到 DICOM PACS、网络共享驱动器、USB 存储器、可移动 SD 卡存储器，或直接连接到个人计算机。
  • 能够以个人计算机格式导出（MP4 剪辑、PNG 图像）
  • 将图像发送到导出目标作为获得信息
  • 导出后自动删除检查
  • 发送患者检查的电子邮件
  • VISTA 兼容
  • IPv6 兼容
  • 自动结束检查前，可设置延迟

快速访问

 

对于健康关护而言，节省时间至关重要，我们已经内置了几个工作流程改进的功能，例如随时可用的菜单、条形码阅读器、模态工作列表等。

菜单

 

菜单始终可访问：查看当前检查，编辑患者数据，更改预设，查看已保存的检查，配置导出目标，调整设置，查看软件（SW）版本等。

模态工作列表

 

Lumify 运用 DICOM 模态工作列表，能够从模态工作表(MWL) SCP 查询患者人数统计数据和超声研究细节。

 

这样，使用 DICOM 模态工作列表的人就拥有更自动化的途径来进行 Lumify 超声设备上的患者数据填写。

快速访问平板电脑侧面菜单

条形码阅读器

 

内置的条形码阅读器需要使用您的设备摄像头，可配置为读取大多数患者条形码，从而快速准确地输入患者信息。

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