S4-1 便携式超声探头支持多达 5 种检查类型
通过兼容的智能移动设备或智能手机， Lumify S4-1 相控阵探头可以帮助您检查心脏功能或直接快速执行 FAST 检查。拥有Lumify S4-1探头，您可以在任何地方，获得飞利浦高品质的心脏成像。
通过兼容的智能移动设备或智能手机， Lumify S4-1 相控阵探头可以帮助您检查心脏功能或直接快速执行 FAST 检查。拥有Lumify S4-1探头，您可以在任何地方，获得飞利浦高品质的心脏成像。
在您需要时，Lumify 帮助你做出快速、明智的评估。Lumify L12-4 移动式超声探头旨在帮助医护站人员更加自信和高效地执行如穿刺术和线放置等操作。
Lumify 携带轻便、移动性强，可帮助您在百忙中进行快速、自信地评估。Lumify C5-2 移动式超声探头可以辅助各种检查类型，包括肺、腹部等检查。
您可在兼容的智能手机或移动设备上通过应用商店下载免费的 Lumify 移动式超声应用，然后连接探头，即可进行扫描。
Lumify 应用增强了成像功能，有助于您快速、自信地评估患者的内科情况。先进的成像算法可自动调整，能够创建出色的图像。可以通过您移动超声设备上简单直观的多点触控界面来微调扫描参数：调整深度、增益、功率和颜色。
您可以直接从兼容的智能手机或平板设备中存储、查看患者检查和图像。Lumify 能够通过电子邮件、DICOM 或共享网络共享结果，不管您带不带这款设备，都能够轻松实现协作和管理图像。
Real-time expertise is as close as your smart device.When it’s time to bring other care providers into the conversation, turn to Lumify with Reacts.Simultaneously stream live ultrasound images, video and audio, providing the critical, real-time diagnostic information you are seeing with other experts, and get their feedback in real time.