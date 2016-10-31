Signage Solutions 多点触控显示屏
功能强大
从货架广告到寻路，这款出色清晰的多点触控智能显示屏特别适用于对空间有较高要求的应用。多功能多合一解决方案可轻松对内容进行远程管理。采用以太网供电，可灵活放置 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Signage Solutions 多点触控显示屏
CMND 与创建。开发并启动您自己的内容
使用 CMND 与创建，掌控您自己的内容。借助拖放式接口，轻松发布自己的每日特价面板或品牌公司信息等内容。预加载模板和集成式组件可确保马上显示您的照片、文本和视频。
使用 CMND 与控件进行操作、监控和维护
在本地（局域网）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是 100 个屏幕都不在话下。
Android SoC 处理器。本地和网络应用程序
通过互联网连接控制您的显示屏。您的 Android 飞利浦专业显示屏针对本地 Android 应用程序进行优化，且您还可以直接将网络应用程序安装到显示屏。全新 Android 操作系统可确保软件安全，并可更长时间保持全新规格。
内置摄像头和扬声器
内置摄像头和扬声器，使这款小型触摸屏成为真正多功能的智能解决方案。适用于零售受众调查、客流量分析等。利用 Android AI 应用程序的优势，显示目标内容。或只需使用您的显示屏即可进行视频会议。
利用 PoE+ 技术，便于安装
您的飞利浦专业显示屏几乎可以放置到任何地方。PoE+ 可通过单根以太网线来向您的显示屏供电和传输数据。您无需电源插座，但提供有电源适配器，可供您随意插入。
内存。上传内容，便于即时播放
无需永久的外置播放器即可保存和播放内容。您的飞利浦专业显示屏具有一个内存，这样您就可以将媒体内容上传至显示屏，以供您即时播放。内存还可用作在线流式传输的缓存。
CMND 与部署。远程安装和启动应用程序
即使您不在现场和远程工作，也可以快速安装和启动应用程序。CMND 与部署让您可以添加和更新自己的应用程序，及来自飞利浦专业显示屏应用程序商城的应用程序。只需扫描二维码，登录商城，单击您想要安装的应用程序。将自动下载和启动应用程序。
技术规格
-
图片/显示
- 屏幕对角线尺寸（公制）
-
25.6
厘米
- 屏幕对角线尺寸（英寸）
-
10.1''
英寸
- 宽高比
-
16:10
- 面板分辨率
-
1280 x 800
- 出色分辨率
-
1280 x 800
- 亮度
-
300
cd/m²
- 显示屏色彩
-
26.2 万
- 对比度（标准）
-
800:1
- 响应时间（标准）
-
30
毫秒
- 视角（水平）
-
170
度
- 视角（垂直）
-
170
度
- 操作系统
-
Android 4.4.4
-
连接
- 音频输出
-
外置扬声器接口
- 其它接口
-
- 视频输出
-
HDMI
- 外部控制
-
RJ45
-
便利性
- 放置
-
- 屏幕节能功能
-
像素偏移，低亮度
- 键盘控制
-
- 节能功能
-
智能电源管理
- 画面效果
-
高级色彩控制
- 网络可控性
-
- 内存
-
8GB eMMC
-
声音
- 内置扬声器
-
2 个 2 瓦
-
功率
- 主电源
-
DC12V +/- 5%，1.5A，PoE=24W
- 功耗（标准）
-
6
瓦
- 待机功耗
-
< 0.5 瓦
-
尺寸
- 机身宽度
-
261
毫米
- 产品重量
-
0.71
千克
- 机身高度
-
167.2
毫米
- 机身厚度
-
29
毫米
- 机身宽度（英寸）
-
10.28
英寸
- 机身高度（英寸）
-
6.58
英寸
- 壁架
-
75 x 75
- 机身厚度（英寸）
-
1.14
英寸
- 边框宽度（L/R、T/B）
-
19.77 (L/R)，13.56 (T/B) 毫米
- 产品重量（磅）
-
1.57
磅
-
使用条件
- 海拔
-
0 ~ 3000 米
- 温度范围（工作）
-
5 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小时
- 相对湿度
-
20 ~ 80
%
- 温度范围（存储）
-
-20 ~ 60
°C
-
多媒体应用
- USB 播放视频
-
-
3GP
-
AVI
-
DAT
-
FLV
-
MKV
-
MOV
-
MP4
-
MPG
-
TS
-
VOB
-
WEBM
- USB 播放图片
-
- USB 播放音频
-
-
附件
- 随附的附件
-
-
快速入门指南
-
桌架
-
USB 磁吸式充电线
-
直流电源适配器
-
HDMI 电缆
-
电源插头
-
硅制支架
-
其他条款
- 屏幕显示语言
-
-
阿拉伯语
-
简体中文
-
法语
-
德语
-
意大利语
-
日语
-
波兰语
-
西班牙语
-
土耳其语
-
俄语
-
简体中文
-
繁体中文
-
丹麦语
-
荷兰语
-
芬兰语
-
挪威语
-
葡萄牙语
-
瑞典语
- 保修
-
3 年保修
- 审批机构
-
-
交互
- 多点触控技术
-
投射式电容
- 触控点
-
5 个同时触控点
- 保护玻璃
-
0.7 毫米钢化安全玻璃
包装盒内物品：
包装盒中的其他物品
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- 桌架
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- HDMI 电缆
- 电源插头
- 硅制支架
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