轻轻一点，影响深远
从客房预订、寻路到货架广告，这款超清多点触控智能显示屏特别适用于对空间有很高要求的应用。采用以太网供电，可灵活放置；配备 Android SoC，支持多功能解决方案的轻松部署。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻轻一点，影响深远
从客房预订、寻路到货架广告，这款超清多点触控智能显示屏特别适用于对空间有很高要求的应用。采用以太网供电，可灵活放置；配备 Android SoC，支持多功能解决方案的轻松部署。
轻轻一点，影响深远
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轻轻一点，影响深远
从客房预订、寻路到货架广告，这款超清多点触控智能显示屏特别适用于对空间有很高要求的应用。采用以太网供电，可灵活放置；配备 Android SoC，支持多功能解决方案的轻松部署。
借助以太网供电技术简化安装。使用这项技术时，只要一根以太网网线，就能同时供电和连接。因为无需电源适配器，因此这简化了安装。显示屏可安装在难以触及的小区域，确保显示环境更灵活、适应性更强。而对于那些不喜欢使用以太网供电的人来说，包装盒内提供了电源适配器。
凭借配备 PPDS Wave 的显示屏，您能够随时随地远程管理和维护此设备。这一不断发展的云平台可让您完全掌握控制权，简化安装和设置、监视和控制显示屏、升级固件、管理中心内容需求和设置电源计划。节省您的时间和精力，减少对环境的影响。
采用 Android 技术的飞利浦专业显示器灵活且安全，专为本地 Android 应用程序而优化，并可直接在显示屏上轻松安装网络应用程序和软件。全部可通过互联网连接进行控制。
利用集成在显示屏中的 Android 操作系统，您可以使用全球先进的操作系统，并将您自己的应用程序直接保存到显示屏中。或者，从庞大的 Android 应用程序库中进行选择，并从那里播放内容。通过内置的计划程序，您可以根据客户和当日时间分段推送应用程序和内容，利用自动转向功能，纵向或横向显示内容如同翻转显示屏一样简单。
使用内部存储器保存和播放内容。将媒体上传到显示屏，然后立即播放内容。可与内部浏览器结合使用，流式播放在线内容时，还可作为内存缓存。如果网络出现故障，内部存储器将播放缓存版本的内容，使内容保持运行，从而确保即使网络中断，媒体仍可继续播放。
通过 WiFi 和蓝牙集成实现无线通信，或者通过无线下载内容来简化内容控制。
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