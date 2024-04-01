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Signage Solutions 多点触控显示屏

10BDL3351T/00
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    Signage Solutions 多点触控显示屏

    10BDL3351T/00

    轻轻一点，影响深远

    从客房预订、寻路到货架广告，这款超清多点触控智能显示屏特别适用于对空间有很高要求的应用。采用以太网供电，可灵活放置；配备 Android SoC，支持多功能解决方案的轻松部署。

    Signage Solutions 多点触控显示屏

    轻轻一点，影响深远

    从客房预订、寻路到货架广告，这款超清多点触控智能显示屏特别适用于对空间有很高要求的应用。采用以太网供电，可灵活放置；配备 Android SoC，支持多功能解决方案的轻松部署。

    轻轻一点，影响深远

    从客房预订、寻路到货架广告，这款超清多点触控智能显示屏特别适用于对空间有很高要求的应用。采用以太网供电，可灵活放置；配备 Android SoC，支持多功能解决方案的轻松部署。

    Signage Solutions 多点触控显示屏

    轻轻一点，影响深远

    从客房预订、寻路到货架广告，这款超清多点触控智能显示屏特别适用于对空间有很高要求的应用。采用以太网供电，可灵活放置；配备 Android SoC，支持多功能解决方案的轻松部署。

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      10 英寸多点触控显示屏

      • 10 英寸
      • 支持 Android
      • 多点触控

      借助以太网供电简化安装

      借助以太网供电技术简化安装。使用这项技术时，只要一根以太网网线，就能同时供电和连接。因为无需电源适配器，因此这简化了安装。显示屏可安装在难以触及的小区域，确保显示环境更灵活、适应性更强。而对于那些不喜欢使用以太网供电的人来说，包装盒内提供了电源适配器。

      PPDS Wave 可用于远程显示屏管理和控制

      凭借配备 PPDS Wave 的显示屏，您能够随时随地远程管理和维护此设备。这一不断发展的云平台可让您完全掌握控制权，简化安装和设置、监视和控制显示屏、升级固件、管理中心内容需求和设置电源计划。节省您的时间和精力，减少对环境的影响。

      即插即用 10 点触控显示屏

      采用 Android 技术的飞利浦专业显示器灵活且安全，专为本地 Android 应用程序而优化，并可直接在显示屏上轻松安装网络应用程序和软件。全部可通过互联网连接进行控制。

      Android：运行您自己的应用程序，或选择您喜爱的应用程序运行

      利用集成在显示屏中的 Android 操作系统，您可以使用全球先进的操作系统，并将您自己的应用程序直接保存到显示屏中。或者，从庞大的 Android 应用程序库中进行选择，并从那里播放内容。通过内置的计划程序，您可以根据客户和当日时间分段推送应用程序和内容，利用自动转向功能，纵向或横向显示内容如同翻转显示屏一样简单。

      使用内部存储器保存和播放内容

      使用内部存储器保存和播放内容。将媒体上传到显示屏，然后立即播放内容。可与内部浏览器结合使用，流式播放在线内容时，还可作为内存缓存。如果网络出现故障，内部存储器将播放缓存版本的内容，使内容保持运行，从而确保即使网络中断，媒体仍可继续播放。

      内置 WiFi 和蓝牙

      通过 WiFi 和蓝牙集成实现无线通信，或者通过无线下载内容来简化内容控制。

      技术规格

      • 连接

        音频输出
        3.5 毫米插孔
        其它接口
        • micro SD
        • USB 2.0 (x1)
        • USB C
        视频输出
        HDMI
        外部控制
        RJ45

      • 图片/显示

        屏幕对角线尺寸（公制）
        25.6  厘米
        屏幕对角线尺寸（英寸）
        10.1''  英寸
        宽高比
        16:10
        面板分辨率
        1280 x 800
        出色分辨率
        1280 x 800
        显示屏色彩
        1670 万
        对比度（标准）
        1000:1
        响应时间（标准）
        35  毫秒
        视角（水平）
        160  度
        视角（垂直）
        160  度
        操作系统
        Android 13

      • 便利性

        放置
        • 横向 (24/7)
        • 纵向 (24/7)
        屏幕节能功能
        低亮度
        键盘控制
        • 隐藏
        • 锁定
        节能功能
        智能电源管理
        其它便利性
        • 加速度传感器
        • Kensington 锁
        画面效果
        高级色彩控制
        网络可控性
        • WiFi
        • BT 5.0
        • 以太网

      • 功率

        主电源
        DC12V +/- 5%，2A，IEEE 802.03at PoE+
        功耗（标准）
        4  瓦
        消耗（最大）
        13 瓦
        待机功耗
        <0.5 瓦

      • 尺寸

        机身宽度
        262  毫米
        产品重量
        0.8  千克
        机身高度
        164  毫米
        机身厚度
        24.75  毫米
        机身宽度（英寸）
        10.32  英寸
        机身高度（英寸）
        6.46  英寸
        壁架
        75 x 75 毫米
        机身厚度（英寸）
        0.97  英寸
        边框宽度（L/R、T/B）
        22 (L/R)，14 (T/B)
        产品重量（磅）
        1.63  磅

      • 使用条件

        海拔
        0 ~ 3000 米
        温度范围（工作）
        0 ~ 40  °C
        MTBF
        30,000  小时
        温度范围（存储）
        -10 ~ 60  °C
        湿度范围（工作）[RH]
        30-80%（无冷凝）
        湿度范围（存储）[RH]
        10-85%（无冷凝）

      • 内置播放器

        CPU
        RK3568
        内存
        2GB DDR4
        存储
        8GB eMMC
        Wi-Fi
        • 802.11 ac/a/b/g/n
        • 2.4/5GHz

      • 附件

        随附的附件
        • 交流电源适配器
        • 快速入门指南（1 份）

      • 其他条款

        屏幕显示语言
        • 阿拉伯语
        • 英语
        • 法语
        • 德语
        • 意大利语
        • 日语
        • 波兰语
        • 西班牙语
        • 土耳其语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 繁体中文
        • 丹麦语
        • 荷兰语
        • 芬兰语
        • 挪威语
        • 葡萄牙语
        • 瑞典语
        保修
        3 年保修
        审批机构
        • CB
        • CE
        • RoHS
        • FCC，A 类
        • ETL

      • 交互

        多点触控技术
        投射式电容
        触控点
        10 个同时触控点
        保护玻璃
        • 0.7 毫米钢化安全玻璃
        • 钢化安全玻璃 7MOHS

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