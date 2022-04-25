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    Signage Solutions LED 显示屏

    31BDL7531L/00

    进一步释放您的想象力

    突破限制。跨越界限。飞利浦 L-Line 7000 系列是一种 LED 标牌解决方案，在形状和尺寸方面具有无限可能。无缝连接且有多种尺寸选择，任何尺寸的显示屏都能实现真正独特完美的显示效果。

    Signage Solutions LED 显示屏

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    进一步释放您的想象力

    适用于各种形式和形状的 LED 显示屏

    • 31 英寸
    • 直视型 LED

    提供 3 种尺寸

    获得专利的易安装支架加快安装速度。这些可选物品可用于平面 LED 安装、凸曲面（177.5/175/172.5 度）和 L 形 90 度角。

    保形涂层和入口防护

    防尘、防污、防霉和防潮保形涂层可保护本产品，使维护更容易。IP30 防护等级和认证，可降低灰尘和腐蚀导致短路的可能性。

    动态面板连接

    混合搭配每种飞利浦 L-Line 7000 LED 面板尺寸，可组成任意形状和尺寸的单个显示屏。动态灵活的定位销可确保在任何情况下都能完美配合，从而实现平滑无缝的显示表面。为了提高便利性和效率，每个 LED 面板的每一侧都有开口，以便在 LED 面板和任何外部输入连接之间实现多用途的有线连接。若遇到只能从面板顶部或底部进行操作的情形，则可以弹出 LED 面板顶部和底部的开口，方便处理。

    动态节能

    飞利浦专业 LED 显示屏使用高性能 LED，经过全面测试，节能且经济实惠。此外，增强的技术允许显示屏动态节能。

    出厂校准

    每块飞利浦 L-Line LED 面板都在我们工厂的完美环境下进行了校准。这意味着无需在现场进行进一步校准，从而加快安装速度。校准和配置文件可确保快速维护。

    防火设计

    阻燃设计可在发生火灾时减缓火焰蔓延，并在发生火灾时帮助保护 LED 面板的结构完整性。经测试和认证，符合 Fire Safety Certifications（消防安全认证）。

    形成任何形状、L 形角或曲率

    飞利浦 L-Line 7000 系列 LED 面板高度为 25 cm，宽度有 50 cm、75 cm 和 100 cm 可供选择。这些显示屏可随时以任何横向格式安装，不受尺寸限制。还提供斜角，以凸面和凹面形式形成曲面设计。

    高亮度 LED 面板

    在任何环境中都能清晰呈现内容。在橱窗或阳光直射等高亮场所，仍能提供清晰锐利的显示效果，信息更具冲击力。这款高亮度 LED 面板非常适合在人流密集、环境光强的区域使用，能有效吸引注意力。

    可选斜角允许弯曲显示

    创建任何形状、尺寸或分辨率的无边框显示屏。飞利浦专业 LED 面板的模块化设计意味着您可以适应任何空间。构建庞大的沉浸式装置或组装有趣的图案。轻松创建无缝环绕门廊和其他开口的显示屏。借助全新飞利浦 7000 系列，即使是角落和曲面显示屏也可以轻松打造。

    飞利浦主动健康监测

    精确成就完美。主动健康监测 (Active Health Monitoring) 通过显示准确的故障项目和位置，使维护变得快速、简单和可预测。借助这款可在线和离线实时运行的软件，更换相关零件更高效，对于显示屏分布于多个地理位置的人来说不可或缺。

    无缝链接，呈现完美图像

    飞利浦专业 LED 显示屏具有内置电缆布线功能，可保持电源和数据电缆整洁。显示面板以菊花链方式连接电源和数据，可最大限度减少混乱并加快安装速度。

    技术规格

    • 图片/显示

      宽高比
      3:1
      亮度均匀性
      >=97%
      校准后亮度
      2750 尼特
      校准前亮度
      3500 尼特
      校准（亮度/颜色）
      支持
      色温调节范围
      4000~9500 K（通过软件）
      默认色温
      6500±500 K
      对比度（标准）
      10000:1
      视角（水平）
      155  度
      视角（垂直）
      150  度
      画面效果增强
      广色域显示器
      放置
      横向
      帧频（赫兹）
      50 和 60
      刷新率（赫兹）
      2100~3900（14 位：3900Hz）
      用法
      室内

    • 便利性

      便于安装
      • 导销
      • 轻便
      电源通路
      230V 环境：12 个或更少的机壳；110V 环境：6 个或更少的机壳，最大 10A
      信号控制通路
      RJ45

    • 功率

      输入电压
      交流 100~240 伏 （50 和 60 赫兹）
      黑屏功耗 (W)
      <10
      最大功耗 AC (W)
      <108
      最大功耗 BC (W)
      <143.7
      标准功耗 (W)
      <36

    • 使用条件

      温度范围（工作）
      -20~45  °C
      温度范围（存储）
      -20~50  °C
      湿度范围（工作）[RH]
      10~80%
      湿度范围（存储）[RH]
      10~85%

    • 机壳

      机壳面积（平方米）
      0.1875
      机壳像素（点）
      19200
      机壳分辨率（宽 x 高）
      240 x 80
      机壳尺寸（毫米）
      750x250x40
      数据连接器
      RJ45
      电源连接器
      3 芯插座（C14 进，C13 出）
      接收卡数量
      1 件
      接收卡规格
      A5S Plus
      接收卡品牌
      NovaStar
      重量（千克）
      4.69
      机壳对角线（英寸）
      31.1 英寸
      机壳结构
      压铸铝制
      侧角（度）
      45

    • 模块

      LED 类型
      SMD 1921 铜线
      像素组成
      1R1G1B
      LED 使用寿命（小时）
      一半亮度时为 100,000
      模块分辨率（宽 x 高 像素）
      80x80
      像素间距（毫米）
      3.1
      模块大小（宽 x 高，以 mm 为单位）
      249.9*249.9

    • 附件

      局域网线（RJ45、CAT-5）
      1 件
      电源线
      2 件
      QSG
      1 件

    • 其他条款

      保修
      2 年
      审批机构
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS
      • FCC SDOC，第 15 章，A 类
      • EAC
      防火认证
      • BS 476 第 7 部分：1997
      • UL94
      保形涂层
      集线器板、背面 LED 模块

    • 包装数据

      包装尺寸 (mm)
      950x421x224
      总重（千克）
      9.36

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