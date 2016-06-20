Signage Solutions D 系列显示屏
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功能强大的 D 系列专业全高清显示屏可提供清晰画质。这种响应迅速的解决方案使得画质出色、操控简单、连接可靠。即使在难以连接网络的地区也是如此。 查看所有优势
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Signage Solutions D 系列显示屏
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智能、强大的 24/7 显示屏。
- 32 英寸
- 支持 Android
- 400 cd/m²
使用 CMND 与控件进行操作、监控和维护
在本地（局域网）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是 100 个屏幕都不在话下。
CMND 与创建。开发并启动您自己的内容
使用 CMND 与创建，掌控您自己的内容。借助拖放式接口，轻松发布自己的每日特价面板或品牌公司信息等内容。预加载模板和集成式组件可确保马上显示您的照片、文本和视频。
故障转移确保内容始终可以播放
从休息室到会议室，从不会显示白屏。故障转移功能让您的飞利浦专业显示屏可在主和次输入之间自动切换，从而确保即使在主源中断的情况下也可继续播放内容。只需设置备用输入列表，确保连续播放。
Android SoC 处理器。本地和网络应用程序
通过互联网连接控制您的显示屏。您的 Android 飞利浦专业显示屏针对本地 Android 应用程序进行优化，且您还可以直接将网络应用程序安装到显示屏。全新 Android 操作系统可确保软件安全，并可更长时间保持全新规格。
CMND 与部署。远程安装和启动应用程序
即使您不在现场和远程工作，也可以快速安装和启动应用程序。CMND 与部署让您可以添加和更新自己的应用程序，及来自飞利浦专业显示屏应用程序商城的应用程序。只需扫描二维码，登录商城，单击您想要安装的应用程序。将自动下载和启动应用程序。
集成式 mPCIe 插槽，适合可选 4G/LTE 模块
可以轻松地将 4G/LTE 模块连接到您的飞利浦专业显示屏。集成式 mPCIe 插槽使您的显示屏可以与共享同一无线连接的其他设备进行通信。如果您在如银行或市政大厅等您无法获得本地网络的地方安装显示屏，这将会很有帮助。
播放证明，适用于 Android 内容。知道正在播放的内容
即使您不在现场，也可确保 Android 飞利浦专业显示屏呈现正确的内容。通过内嵌的媒体播放器播放内容时，您可以将显示屏设置为以固定间隔自动截屏。截屏存储在显示屏的内存中，且您可以选择通过电子邮件进行接收。
内存。上传内容，便于即时播放
无需永久的外置播放器即可保存和播放内容。您的飞利浦专业显示屏具有一个内存，这样您就可以将媒体内容上传至显示屏，以供您即时播放。内存还可用作在线流式传输的缓存。
技术规格
-
图片/显示
- 屏幕对角线尺寸（公制）
-
80.01
厘米
- 屏幕对角线尺寸（英寸）
-
31.5
英寸
- 宽高比
-
16:9
- 面板分辨率
-
1920x1080p
- 像素间距
-
0.36375 x 0.36375 毫米
- 出色分辨率
-
1920 x 1080 @ 60 赫兹
- 亮度
-
400
cd/m²
- 显示屏色彩
-
1677 万
- 对比度（标准）
-
1100:1
- 动态对比度
-
500,000:1
- 响应时间（标准）
-
10
毫秒
- 视角（水平）
-
178
度
- 视角（垂直）
-
178
度
- 画面效果增强
-
-
3/2 - 2/2 移动下拉
-
3D 梳状滤波器
-
运动补偿去隔行
-
3D MA 去隔行
-
动态对比度增强
-
逐行扫描
- 操作系统
-
Android 4.4.4
-
连接
- 音频输出
-
3.5 毫米插孔
- 视频输入
-
-
DisplayPort (1.2)
-
HDMI (x2)
-
DVI-D
-
VGA（通过 DVI）
-
USB 2.0 (x2)
- 音频输入
-
3.5 毫米插孔
- 其它接口
-
- 视频输出
-
- 外部控制
-
-
RJ45
-
RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔
-
IR（输入/输出）3.5 毫米插孔
-
便利性
- 放置
-
- 图片中的图片
-
PIP
- 平铺矩阵
-
高达 15 x 15
- 屏幕节能功能
-
像素偏移，低亮度
- 键盘控制
-
- 信号循环途径
-
-
DVI
-
VGA
-
RS232
-
IR 循环
-
DisplayPort
- 节能功能
-
智能电源管理
- 其它便利性
-
加速度传感器
- 网络可控性
-
-
RJ45
-
RS232
-
单线 (HDMI-CEC)
-
HDMI（单线）
-
声音
- 内置扬声器
-
2 x 10 瓦 RMS
-
功率
- 功耗 (EPA 6.0)
-
44
瓦
- 主电源
-
100 ~ 240 伏交流，50 ~ 60 赫兹
- 功耗（标准）
-
53
瓦
- 待机功耗
-
< 0.4 瓦
-
支持的显示分辨率
- 电脑格式
-
-
1920 x 1080，60 赫兹
-
1440 x 900，60 赫兹
-
1366 x 768，60 赫兹
-
1360 x 768，60 赫兹
-
1280 x 800，60 赫兹
-
1280 x 768，60 赫兹
-
1024 x 768，60 赫兹
-
800 X 600，56、60、72、75 赫兹
-
640 X 480，60/67/72/75 赫兹
- 视频格式
-
-
1080p，50/60 赫兹
-
1080i，50/60 赫兹
-
720p，50/60 赫兹
-
576i，50 赫兹
-
576p，50 赫兹
-
480p，60 赫兹
-
480i，60 赫兹
-
尺寸
- 机身宽度
-
724.8
毫米
- 产品重量
-
6.0
千克
- 机身高度
-
424.3
毫米
- 机身厚度
-
56.40
毫米
- 机身宽度（英寸）
-
28.5
英寸
- 机身高度（英寸）
-
16.7
英寸
- 壁架
-
200 x 200 毫米，M6
- 机身厚度（英寸）
-
2.22
英寸
- 边框宽度
-
10.7 毫米 (T/L/R)，15.7 毫米 (B)
- 产品重量（磅）
-
13.23
磅
-
使用条件
- 海拔
-
0 ~ 3000 米
- 温度范围（工作）
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小时
- 相对湿度
-
20 ~ 80
%
- 温度范围（存储）
-
-20 ~ 60
°C
-
多媒体应用
- USB 播放视频
-
-
MKV
-
MP4
-
TS
-
3GP
-
AVI
-
FLV
-
MOV
- USB 播放图片
-
- USB 播放音频
-
-
内置播放器
- CPU
-
四核 Cortex A9 1.8GHz
- GPU
-
ARM Mali400 四核 533MHz
- 内存
-
2GB DDR3
- 存储
-
16GB EMMC
-
附件
- 随附的附件
-
-
遥控器
-
遥控器电池
-
快速入门指南
-
RS232 电缆
-
交流电源线
- 随附的附件
-
-
边缘定位套件 (1) - 2 件装
-
边缘定位套件 (2) - 1 件装
-
徽标指南
-
RS232 菊花链线缆
-
翼形螺钉
- 底座
-
通用底座（小号，可选）
-
其他条款
- 屏幕显示语言
-
-
简体中文
-
法语
-
德语
-
西班牙语
-
波兰语
-
土耳其语
-
俄语
-
意大利语
-
简体中文
-
繁体中文
-
阿拉伯语
-
日语
-
丹麦语
-
荷兰语
-
芬兰语
-
挪威语
-
葡萄牙语
-
瑞典语
- 保修
-
3 年保修
- 审批机构
-
-
CE
-
FCC, Class B
-
UL/cUL
-
CCC
-
C-Tick
-
RoHS
-
GOST
-
BSMI
-
CB
-
J-Moss
-
PSE
-
VCCI
包装盒内物品：
包装盒中的其他物品
- 遥控器
- 遥控器电池
- 快速入门指南
- RS232 电缆
- 交流电源线
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