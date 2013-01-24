包装盒中的其他物品
- 遥控器
- 遥控器电池
- 快速入门指南
- RS232 电缆
- 交流电源线
在本地（局域网）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是 100 个屏幕都不在话下。
使用 CMND 与创建，掌控您自己的内容。借助拖放式接口，轻松发布自己的每日特价面板或品牌公司信息等内容。预加载模板和集成式组件可确保马上显示您的照片、文本和视频。
从休息室到会议室，从不会显示白屏。故障转移功能让您的飞利浦专业显示屏可在主和次输入之间自动切换，从而确保即使在主源中断的情况下也可继续播放内容。只需设置备用输入列表，确保连续播放。
通过互联网连接控制您的显示屏。您的 Android 飞利浦专业显示屏针对本地 Android 应用程序进行优化，且您还可以直接将网络应用程序安装到显示屏。全新 Android 操作系统可确保软件安全，并可更长时间保持全新规格。
即使您不在现场和远程工作，也可以快速安装和启动应用程序。CMND 与部署让您可以添加和更新自己的应用程序，及来自飞利浦专业显示屏应用程序商城的应用程序。只需扫描二维码，登录商城，单击您想要安装的应用程序。将自动下载和启动应用程序。
可以轻松地将 4G/LTE 模块连接到您的飞利浦专业显示屏。集成式 mPCIe 插槽使您的显示屏可以与共享同一无线连接的其他设备进行通信。如果您在如银行或市政大厅等您无法获得本地网络的地方安装显示屏，这将会很有帮助。
即使您不在现场，也可确保 Android 飞利浦专业显示屏呈现正确的内容。通过内嵌的媒体播放器播放内容时，您可以将显示屏设置为以固定间隔自动截屏。截屏存储在显示屏的内存中，且您可以选择通过电子邮件进行接收。
无需永久的外置播放器即可保存和播放内容。您的飞利浦专业显示屏具有一个内存，这样您就可以将媒体内容上传至显示屏，以供您即时播放。内存还可用作在线流式传输的缓存。
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