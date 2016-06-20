集成式 mPCIe 插槽，适合可选 4G/LTE 模块

可以轻松地将 4G/LTE 模块连接到您的飞利浦专业显示屏。集成式 mPCIe 插槽使您的显示屏可以与共享同一无线连接的其他设备进行通信。如果您在如银行或市政大厅等您无法获得本地网络的地方安装显示屏，这将会很有帮助。