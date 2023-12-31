专业电视
鲜艳生动，智慧智能
卓越音画表现，令这款酒店电视成为您的至优之选。Google Cast™ 带来快速简单的串流体验，Android™ 与 Google Play Store 则可开启无限可能。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
鲜艳生动，智慧智能
支持 Google Cast™
通过 Google Cast™ 轻松共享内容
支持通过智能设备（移动设备、笔记本电脑、平板电脑）即时、安全地无线投屏电影、演示稿等内容，最高支持 4K 分辨率。Google Cast 经济实惠，无需额外的硬件，并且安全可靠，满足专业所需。用户只需轻触智能设备上的投屏图标，即可从数千款支持投屏的应用中串流内容——智能设备随即化身为遥控器。
即时初始克隆。快速安装专业电视
能够在不到一分钟的时间里，轻松地将一台电视机的所有编程设定和频道设定复制并无线传输到其它电视机。此功能可确保电视机之间的一致性，并且显著减少安装时间和成本。
Google Play Store 访问应用程序和媒体
拥有对整个 Google Play Store 的完全访问权限，可以轻松地将应用程序、游戏、音乐、电影等添加到飞利浦专业显示屏中。每天目录中都会添加新的业务工具和额外的娱乐选项，确保您始终能够了解最新的全球趋势。
配备抗菌遥控器
抗菌材质结合无孔隙设计，令这款卫生型遥控器易于清洁，并能有效防止细菌滋生。
AppControl。安全地远程安装和管理应用
对飞利浦专业电视上安装的应用程序进行全面、集中的控制。AppControl 允许您在选定电视或整个网络上安装、删除和管理应用程序。因此无论您要管理多少台电视，都可以为访客和客户提供个性化体验。
通过 CMND 与控制进行操作、监控和维护
通过本地 LAN 连接运行显示网络。“CMND 与控制”助您实现各项关键功能，包括软件更新、设置调节及显示状态监控。无论管理单台或是规模化的显示设备，“CMND 与控制”均能让设备管理变得游刃有余。
借助“CMND 与创建”，随心随地呈现所需信息
“CMND 与创建”是一款功能强大的创作工具，助您打造引人入胜的精彩内容。凭借拖放式界面、内置模板和集成组件，您能迅速通过精彩内容与信息惊艳客户。
CMND 与登记。个性化每一次体验
让访客感到宾至如归。“CMND 与登记”支持利用宾客信息（如姓名和母语）打造个性化体验。
兼容 MyChoice。内置付费内容观看解决方案。
在任何环境下提供付费观看内容 - 从完整的付费观看全部频道模式，到精选付费内容。MyChoice 是一款集成解决方案，支持观众通过代码访问付费频道。
技术规格
-
图片/显示
- 屏幕对角线尺寸（英寸）
-
32
英寸
- 屏幕对角线尺寸（公制）
-
80
厘米
- 显示屏
-
LED 高清电视
- 面板分辨率
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1366 x 768p
- 亮度
-
250
cd/m²
- 视角
-
178º（水平）/178º（垂直）
-
调谐器/接收/发送
- 数字电视
-
- IP 播放
-
-
Unicast
-
Multicast
-
OTT 应用程序频道
-
Android 电视
- 操作系统
-
Android TV™ 11 (R)
- 预装应用程序
-
-
YouTube
-
Google Play 电影
-
Google Play 游戏
-
Google Play 商店*
-
YouTube 音乐
- 内存容量（闪存）
-
16GB*
-
人性化功能
- 酒店模式
-
-
安装菜单锁定
-
本地控制锁定
-
音量限制（包括 HP）
-
开启设置控制
-
禁锢模式
- 吸力控制
-
- 应用程序
-
-
AppControl
-
Google Play 商店
- 您的品牌
-
- CMND 和控制
-
-
离线频道编辑器
-
离线设置编辑器
-
TV Group 管理
-
通过 IP 进行远程管理
-
通过 USB 进行本地更新
-
即时初始克隆
- 交互式 DRM
-
Playready 平滑串流
- 创收
-
MyChoice
- 遥控器
-
- CMND 与签入
-
- 共享
-
-
内置 Chromecast
-
安全共享
-
网络管理共享
- 便利性
-
-
定时关机
-
Google Assistant*
-
Google 帐户登录
-
支持 >40 种菜单语言
-
医疗保健功能
- 控制
-
- 便利性
-
- 安全
-
-
多媒体
- 支持视频播放
-
-
兼容：AVI、MKV
-
格式：H.264/MPEG4 AVC
-
MPEG1
-
MPEG2
-
MPEG4
-
VP9
-
HEVC
-
AV1
- 支持的音乐格式
-
-
MP3
-
WAV
-
AAC
-
WMA（v2 至 v9.2）
-
WMA-PRO（v9 和 v10）
- 支持的字幕格式
-
- 支持的图像格式
-
-
音频
- 音响输出功率
-
10 (2x5)
瓦
- 浴室扬声器输出
-
1.5 瓦单声道 8 欧姆
- 喇叭
-
- 声音功能
-
-
DTS 录音棚音效
-
Dolby MS12D
-
AC-4
-
DTS-HD
-
兼容杜比全景声
-
功率
- 主电源
-
交流 220-240 伏；50-60 赫兹
- 使用环境温度
-
0 °C 至 40 °C
- 待机功耗
-
<0.35W
- 节能功能
-
-
附件
- 随附
-
-
棱脚支架
-
法律及安全手册
-
电源线
-
2 节 AA 电池
-
抗菌遥控器 22AV2304A
- 可选
-
-
设置遥控器 22AV9574A/12
-
简易遥控器 RC 22AV1601B/12
-
DOCSIS 电缆调制解调器 22AV1970A
-
无线连接
- 无线 LAN
-
-
双频段
-
802.11 b/g/n
-
802.11 交流
-
Wifi-Direct
-
2x2
- 蓝牙
-
-
底部插口
- HDMI 2
-
HDMI 2.0
- 以太网（局域网）
-
RJ-45
- 浴室扬声器输出
-
迷你插孔
- 天线输入
-
- IR 输入/输出
-
迷你插孔
-
接口（侧面）
- 通用接口插槽
-
CI+ 1.4
- HDMI1
-
HDMI 1.4
- 耳机输出
-
迷你插孔
- USB 1
-
USB 2.0
-
连通性增强
- EasyLink (HDMI CEC)
-
- HDMI
-
-
ARC (HDMI1)
-
HDCP 2.3（所有端口）
-
尺寸
- 机身宽度
-
717
毫米
- 机身高度
-
426
毫米
- 机身厚度
-
46/87
毫米
- 产品重量
-
4
千克
- 身机宽度（含桌架）
-
717
毫米
- 机身高度（含桌架）
-
453
毫米
- 机身厚度（含桌架）
-
177
毫米
- 产品重量（含桌架）
-
4.15
千克
- 可壁挂安装
-
-
欧盟能源卡
- EPREL 注册编号
-
1827409
- SDR 能源等级
-
E
- SDR 开机模式电源需求
-
26 kWh/1000h
- HDR 能源等级
-
E
- HDR 开机模式电源需求
-
22 kWh/1000h
- 功能是否可用取决于集成商所选择的实施方案。
- 根据 RoHS 指令规定的现有免责条款，本电视仅在没有替代性技术的部件或组件内含有铅。
- 飞利浦不保证应用程序正确功能的可用性或持续性。
- 根据设备的预先配置情况，实际可用内存可能会更少
- Android、Google Play 和 Google Cast 是 Google LLC 的商标
- Google Cast 必须连接 Google 服务器才能使用。
- 本产品仅限用于专业安装及酒店环境（包括但不限于酒店和度假屋），不适用于家庭环境。任何超出本设备预期用途的使用，均可能导致保修失效。
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