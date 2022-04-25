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进一步释放您的想象力
突破限制。跨越界限。飞利浦 L-Line 7000 系列是一种 LED 标牌解决方案，在形状和尺寸方面具有无限可能。无缝连接且有多种尺寸选择，任何尺寸的显示屏都能实现真正独特完美的显示效果。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
获得专利的易安装支架加快安装速度。这些可选物品可用于平面 LED 安装、凸曲面（177.5/175/172.5 度）和 L 形 90 度角。
防尘、防污、防霉和防潮保形涂层可保护本产品，使维护更容易。IP30 防护等级和认证，可降低灰尘和腐蚀导致短路的可能性。
混合搭配每种飞利浦 L-Line 7000 LED 面板尺寸，可组成任意形状和尺寸的单个显示屏。动态灵活的定位销可确保在任何情况下都能完美配合，从而实现平滑无缝的显示表面。为了提高便利性和效率，每个 LED 面板的每一侧都有开口，以便在 LED 面板和任何外部输入连接之间实现多用途的有线连接。若遇到只能从面板顶部或底部进行操作的情形，则可以弹出 LED 面板顶部和底部的开口，方便处理。
飞利浦专业 LED 显示屏使用高性能 LED，经过全面测试，节能且经济实惠。此外，增强的技术允许显示屏动态节能。
每块飞利浦 L-Line LED 面板都在我们工厂的完美环境下进行了校准。这意味着无需在现场进行进一步校准，从而加快安装速度。校准和配置文件可确保快速维护。
阻燃设计可在发生火灾时减缓火焰蔓延，并在发生火灾时帮助保护 LED 面板的结构完整性。经测试和认证，符合 Fire Safety Certifications（消防安全认证）。
飞利浦 L-Line 7000 系列 LED 面板高度为 25 cm，宽度有 50 cm、75 cm 和 100 cm 可供选择。这些显示屏可随时以任何横向格式安装，不受尺寸限制。还提供斜角，以凸面和凹面形式形成曲面设计。
在任何环境中都能清晰呈现内容。在橱窗或阳光直射等高亮场所，仍能提供清晰锐利的显示效果，信息更具冲击力。这款高亮度 LED 面板非常适合在人流密集、环境光强的区域使用，能有效吸引注意力。
创建任何形状、尺寸或分辨率的无边框显示屏。飞利浦专业 LED 面板的模块化设计意味着您可以适应任何空间。构建庞大的沉浸式装置或组装有趣的图案。轻松创建无缝环绕门廊和其他开口的显示屏。借助全新飞利浦 7000 系列，即使是角落和曲面显示屏也可以轻松打造。
精确成就完美。主动健康监测 (Active Health Monitoring) 通过显示准确的故障项目和位置，使维护变得快速、简单和可预测。借助这款可在线和离线实时运行的软件，更换相关零件更高效，对于显示屏分布于多个地理位置的人来说不可或缺。
飞利浦专业 LED 显示屏具有内置电缆布线功能，可保持电源和数据电缆整洁。显示面板以菊花链方式连接电源和数据，可最大限度减少混乱并加快安装速度。
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