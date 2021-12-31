集成式 Netflix 和专用遥控按钮

集成式 Netflix 访问使您可以用您的帐户更轻松、更快速、更方便地观看最新的电影和节目。无需任何外接播放器或卫星电视，这有助于降低运营成本和保持设备整洁，同时保持您设施的现代化外观。遥控器上的专用 Netflix 按钮可提供即时访问，从而实现高效的可用性。条款和条件适用于 Netflix 激活。