Signage Solutions Q 系列显示屏
脱颖而出
飞利浦 Q 系列专业超高清显示屏十分醒目，富有吸引力。这一可靠的解决方案可根据您的需要快速启动和运行。 查看所有优势
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Signage Solutions Q 系列显示屏
使用 CMND 与控件进行操作、监控和维护
在本地（局域网）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是 100 个屏幕都不在话下。
故障转移确保内容始终可以播放
从休息室到会议室，从不会显示白屏。故障转移功能让您的飞利浦专业显示屏可在主和次输入之间自动切换，从而确保即使在主源中断的情况下也可继续播放内容。只需设置备用输入列表，确保连续播放。
借助 SmartPlayer，事件和时间随意安排
将 USB 变为真正经济高效的数字显示设备。只需将内容（视频、音频、图片）保存至 USB 并插入显示屏。通过屏幕菜单创建播放列表和设计内容，便可以随时随地欣赏您自创的播放列表。
集成媒体播放器。轻松安排 USB 设备中的内容
轻松安排来自 USB 的播放内容。您的飞利浦专业显示屏将从待机模式唤醒并播放所需的内容，然后在播放结束后返回至待机模式。
技术规格
-
图片/显示
- 屏幕对角线尺寸（公制）
-
125.7
厘米
- 屏幕对角线尺寸（英寸）
-
49.5
英寸
- 宽高比
-
16:9
- 面板分辨率
-
3840 x 2160
- 像素间距
-
0.2854 x 0.2854 毫米
- 出色分辨率
-
3840 x 2160 @ 60 Hz
- 亮度
-
400
cd/m²
- 显示屏色彩
-
10.7 亿
- 对比度（标准）
-
4000:1
- 动态对比度
-
500,000:1
- 响应时间（标准）
-
8
毫秒
- 视角（水平）
-
178
度
- 视角（垂直）
-
178
度
- 面板技术
-
VA
- 临床影像
-
数字图像预设（DICOM 14 部分兼容）
- 雾度
-
2%
-
连接
- 音频输出
-
3.5 毫米插孔
- 视频输入
-
-
DVI-I (x 1)
-
HDMI 2.0 (x2)
-
USB 2.0 (x2)
- 音频输入
-
3.5 毫米插孔
- 外部控制
-
-
IR（输入/输出）3.5 毫米插孔
-
RJ45
-
RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔
-
便利性
- 放置
-
- 平铺矩阵
-
高达 10 x 15
- 键盘控制
-
- 遥控信号
-
锁定
- 信号循环途径
-
- 节能功能
-
智能电源管理
- 网络可控性
-
- 启动
-
- 启动窗口
-
启用/禁用飞利浦徽标
-
声音
- 内置扬声器
-
2 x 10 瓦 RMS
-
功率
- 主电源
-
100 - 240 伏~，50/60 赫兹
- 功耗（标准）
-
130
瓦
- 消耗（最大）
-
175 W
- 待机功耗
-
<0.5 瓦
- 节能功能
-
智能电源管理
- 能源标签级别
-
G
-
支持的显示分辨率
- 电脑格式
-
-
640 X 480，60/67/72/75 赫兹
-
720 x 400，70 赫兹
-
800 X 600，56、60、72、75 赫兹
-
832 x 624，75 赫兹
-
1024 X 768，60、70、75 赫兹
-
1152 x 864，75 赫兹
-
1152 X 870，75 赫兹
-
1280 x 720，60 赫兹
-
1280 x 800，60 赫兹
-
1280 x 1024，60 赫兹
-
1440 x 900，60 赫兹
-
1600 x 1200，60 赫兹
-
1680 x 1050，60 赫兹
-
1920 x 1080，60 赫兹
- 视频格式
-
-
480i，60 赫兹
-
480p，60 赫兹
-
576p，50 赫兹
-
576i，50 赫兹
-
720p，60 赫兹
-
1080i，50/60 赫兹
-
1080p，50/60 赫兹
-
3840 x 2160，30 赫兹
-
3840 x 2160，60 赫兹
-
尺寸
- 机身宽度
-
1128.4
毫米
- 产品重量
-
14.75
千克
- 机身高度
-
649.0
毫米
- 机身厚度
-
63.5
毫米
- 机身宽度（英寸）
-
44.43
英寸
- 机身高度（英寸）
-
25.55
英寸
- 壁架
-
400 毫米 x 400 毫米，M6
- 机身厚度（英寸）
-
2.50
英寸
- 边框宽度
-
14.9 毫米（平滑边框）
- 产品重量（磅）
-
32.52
磅
-
使用条件
- 海拔
-
0 ~ 3000 米
- 温度范围（工作）
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小时
- 温度范围（存储）
-
-20 ~ 60
°C
- 湿度范围（工作）[RH]
-
20~80% RH（非冷凝）
- 湿度范围（存储）[RH]
-
5~95% RH（非冷凝）
-
多媒体应用
- USB 播放视频
-
- USB 播放图片
-
- USB 播放音频
-
-
附件
- 随附的附件
-
-
红外传感器线缆（1.8 米）(x1)
-
飞利浦徽标（1 个）
-
交流电源线
-
交流开关盖
-
快速入门指南（1 份）
-
遥控器和 AAA 电池
-
RS232 菊花链式连接线缆 (x1)
-
USB 盖和螺钉 x1
-
线夹 (x3)
- 底座
-
BM05922（可选）
-
其他条款
- 屏幕显示语言
-
-
阿拉伯语
-
英语
-
法语
-
德语
-
意大利语
-
日语
-
波兰语
-
俄语
-
西班牙语
-
简体中文
-
土耳其语
-
繁体中文
- 保修
-
3 年保修
- 审批机构
-
-
CE
-
FCC，A 类
-
CB
-
BSMI
-
EPA
-
VCCI
-
CU
-
ETL
-
EMF
-
PSB
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