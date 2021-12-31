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  • 更智能的连接体验 更智能的连接体验 更智能的连接体验

    专业电视

    50HFL6214U/12

    更智能的连接体验

    MediaSuite 具有先进的连接性能和多功能配置设置，专为快节奏生活而打造。内置 Chromecast 使流式传输快速、轻松，而 Android™ 和 Google Play 商店则带来更大的可能性。

    专业电视

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    更智能的连接体验

    打造更智能的连接

    • 50 英寸 MediaSuite
    • 支持 Android™

    Android 更新提供最新功能

    采用 Android 技术的飞利浦专业显示屏速度快、功能丰富、易于导航。显示屏针对本地 Android 应用程序进行了优化，您还可以将网络应用程序直接安装到显示屏。自动更新可确保应用程序保持最新。

    内置 Chromecast ™，让内容共享变得轻松

    通过智能设备（移动设备、笔记本电脑、平板电脑）实现即时、安全的电影、演示等无线传输，分辨率高达 4K。Chromecast 经济实惠，无需额外的硬件，并且安全可靠，适合专业使用。用户只需轻触智能设备上的 Chromecast 图标，即可开始从数千个支持播客的应用程序中流式传输内容，他们的智能设备将成为远程设备。

    Google Play Store 访问应用程序和媒体

    拥有对整个 Google Play Store 的完全访问权限，可以轻松地将应用程序、游戏、音乐、电影等添加到飞利浦专业显示屏中。每天目录中都会添加新的业务工具和额外的娱乐选项，确保您始终能够了解最新的全球趋势。

    可自定义 UI，用于自定义徽标和颜色

    飞利浦 MediaSuite 具有清晰、易于导航的用户界面 (UI)，可根据您自己的品牌定制。轻松将您的徽标和颜色添加到搜索栏，以提高您的品牌形象。

    使用 AppControl 远程安装和管理应用程序

    对飞利浦专业显示屏上安装的应用程序进行全面、集中的控制。AppControl 允许您在选定显示屏或整个网络上安装、删除和管理应用程序，以便无论您管理多少台显示屏，都可以为您的访客和客户提供个性化体验。

    通过 CMND 与控制进行操作、监控和维护

    通过本地（LAN 或 RF）连接运行显示网络。CMND 与控制允许您执行重要功能，如更新软件和设置以及监控显示状态。无论您是负责一台电视还是多台电视，CMND 与控制都能轻松管理您的所有设备。

    使用 CMND 与签入打造自定义体验

    让访客感到宾至如归。CMND 与签入让您可以使用个人信息（例如姓名和语言）来打造个性化体验。无论您是为酒店客人增加特殊服务、简化账单流程，还是提供多频道套餐。

    集成式 Netflix 和专用遥控按钮

    集成式 Netflix 访问使您可以用您的帐户更轻松、更快速、更方便地观看最新的电影和节目。无需任何外接播放器或卫星电视，这有助于降低运营成本和保持设备整洁，同时保持您设施的现代化外观。遥控器上的专用 Netflix 按钮可提供即时访问，从而实现高效的可用性。条款和条件适用于 Netflix 激活。

    Google Assistant™ 支持更快、更智能的控制

    语音控制和更快的应答都可以通过支持 Google Assistant™ 的可选遥控器 (22AV2025B/00) 实现。打开 YouTube。调高音量。播放您喜爱的歌曲，并即时获取所需的所有信息，如天气更新、事件清单，甚至语音翻译。借助 Google Assistant™，您将拥有无限可能。

    技术规格

    • 图片/显示

      屏幕对角线尺寸（英寸）
      50  英寸
      屏幕对角线尺寸（公制）
      126  厘米
      显示屏
      4K 超高清 LED
      面板分辨率
      3840x2160p
      亮度
      400  cd/m²

    • 支持的显示分辨率

      HDMI
      高达 3840x2160p@60 赫兹
      调谐器
      • 其他：高达 1920x1080p@60 赫兹
      • T2 HEVC：高达 3840x2160@60 赫兹
      USB，局域网
      • HEVC：高达 3840x2160@60 赫兹
      • 其他：高达 1920x1080p@60 赫兹

    • 调谐器/接收/发送

      数字电视
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC 全高清（高达 2160p60）
      模拟电视
      PAL
      IP 播放
      • Multicast
      • Unicast
      • HLS
      • OTT 应用程序频道

    • Android 电视

      操作系统
      Android TV™ 9 (Pie)
      预装应用程序
      • Netflix*
      • YouTube
      • Google Play 商店*
      • Google Play 电影
      • Google Play 游戏
      • YouTube 音乐
      内存容量（闪存）
      16GB*

    • 人性化功能

      酒店模式
      • 开启设置控制
      • 音量限制
      • 安装菜单锁定
      • 菜单锁定
      • 操纵杆控制锁定
      • 禁锢模式
      吸力控制
      • 快速启动模式
      • 自动开机
      • 自动关机
      您的品牌
      • 可自定义主屏幕
      • 可自定义欢迎应用程序
      • 位置名称 (GeoNames ID)
      • CMND 和创建
      • 自定义仪表板 (HTML&APK)
      CMND 和控制
      • 离线频道编辑器
      • 离线设置编辑器
      • IP/RF 远程管理
      • TV Group 管理
      • 通过 USB 进行本地更新
      • 即时初始克隆
      控制
      • AppControl
      • JEDI 本地 Android 电视控制
      • 用于电视控制的 JSON API - JAPIT
      • Xpress 串行协议
      • Crestron 已连接
      • 操纵杆
      交互式 DRM
      • VSecure
      • Playready 平滑串流
      • Securemedia
      创收
      MyChoice
      遥控器
      • 低电量检测
      • RC 电池仓门锁
      CMND 与签入
      • 客人姓名
      • 客人语言
      • 消息
      • 电视账单
      • 快速结账
      共享
      • 内置 Chromecast Ultra
      • 安全共享
      • 网络管理共享
      便利性
      • Google Assistant*
      • Google 帐户登录
      • 天气预报
      • 支持 >40 种菜单语言
      • 时钟处于关闭模式
      • 主题电视
      • 闹钟唤醒
      • 定时关机

    • 医疗保健功能

      控制
      • 多个遥控器
      • 兼容护士呼叫系统
      便利性
      • TalkBack 功能
      • 独立的主扬声器静音
      安全
      • 双重隔离 II 类
      • 阻燃

    • 多媒体

      支持视频播放
      • 格式：H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • 兼容：AVI、MKV
      • VP9
      支持的音乐格式
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA（v2 至 v9.2）
      • WMA-PRO（v9 和 v10）
      支持的字幕格式
      • SRT
      • SMI
      • TXT
      支持的图像格式
      • JPG
      • PNG
      • BMP
      • GIF

    • 音频

      音响输出功率
      20 (2x10)  瓦
      浴室扬声器输出
      1.5 瓦单声道 8 欧姆
      喇叭
      • 2.0
      • 下向式
      声音功能
      • DTS-HD
      • 兼容杜比全景声
      • Dolby MS12D
      • AC-4
      • DTS 录音棚音效

    • 功率

      主电源
      交流 220-240 伏；50-60 赫兹
      使用环境温度
      0 °C 至 40 °C
      待机功耗
      <0.3 瓦
      能源标签级别
      F
      欧盟能源标签功率
      64  瓦
      节能功能
      • ECO 节能模式
      • 定时器自动关闭
      • 光传感器
      EPREL 注册编号
      936032

    • 附件

      随附
      • 抗菌遥控器 22AV2226A
      • 2 节 AA 电池
      • 电源线
      • 保修单
      • 法律及安全手册
      可选
      • 简易遥控器 RC 22AV1601B/12
      • 外部时钟遥控器 22AV1860A/12
      • DOCSIS 电缆调制解调器 22AV1970A
      • 设置遥控器 22AV9574A/12
      • PPDS VESA 桌子支架

    • 无线连接

      无线 LAN
      • 802.11 交流
      • Wifi-Direct

    • 底部插口

      天线
      IEC-75
      HDMI 2
      HDMI 2.0，带 HDCP 2.2
      以太网（局域网）
      RJ-45
      HDMI3
      HDMI 2.0，带 HDCP 2.2
      USB2
      USB 2.0
      外部控制
      RJ-48
      浴室扬声器输出
      迷你插孔
      外部电源
      12V，最大 1.5A

    • 接口（侧面）

      通用接口插槽
      CI+ 1.3.2
      HDMI1
      HDMI 2.0，带 HDCP 2.2
      耳机输出
      迷你插孔
      USB 1
      USB 3.0

    • 连通性增强

      RJ48
      • IR 输入/输出
      • 串行 Xpress 接口
      EasyLink (HDMI CEC)
      • 单键式播放
      • 系统待机
      • RC 通过
      • 系统音频控制
      HDMI
      • ARC（所有端口）
      • 自动输入选择

    • 设计

      颜色
      煤灰色
      材料
      铝制框架

    • 尺寸

      机身宽度
      1116  毫米
      机身高度
      645  毫米
      机身厚度
      67/79  毫米
      产品重量
      13.2  千克
      可壁挂安装
      • 200 x 300 毫米
      • M6

    Badge-D2C

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    • Netflix：特殊条款和条件适用，必须获得批准和应用后才能启用该应用程序。
    • Google Cast 功能需要访问 Google 服务器。
    • Google 助理的可用性取决于国家/地区和语言设置。如需使用 Google 助理，必须配备具备语音功能的遥控器。
    • 功能是否可用取决于集成商所选择的实施方案。
    • 飞利浦不保证应用程序正确功能的可用性或持续性。
    • 根据设备的预先配置情况，实际可用内存可能会更少
    • 标准开机模式功耗根据 IEC62087 Ed 2 标准测得。实际能耗取决于使用电视的频率。
    • 根据 RoHS 指令规定的现有免责条款，本电视仅在没有替代性技术的部件或组件内含有铅。
    • Android、Google Play 和 Chromecast 是 Google LLC 的商标

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