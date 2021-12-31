专业电视
更智能的连接体验
MediaSuite 具有先进的连接性能和多功能配置设置，专为快节奏生活而打造。内置 Chromecast 使流式传输快速、轻松，而 Android™ 和 Google Play 商店则带来更大的可能性。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
更智能的连接体验
打造更智能的连接
- 58 英寸 MediaSuite
- 支持 Android™
Android 更新提供最新功能
采用 Android 技术的飞利浦专业显示屏速度快、功能丰富、易于导航。显示屏针对本地 Android 应用程序进行了优化，您还可以将网络应用程序直接安装到显示屏。自动更新可确保应用程序保持最新。
内置 Chromecast ™，让内容共享变得轻松
通过智能设备（移动设备、笔记本电脑、平板电脑）实现即时、安全的电影、演示等无线传输，分辨率高达 4K。Chromecast 经济实惠，无需额外的硬件，并且安全可靠，适合专业使用。用户只需轻触智能设备上的 Chromecast 图标，即可开始从数千个支持播客的应用程序中流式传输内容，他们的智能设备将成为远程设备。
Google Play Store 访问应用程序和媒体
拥有对整个 Google Play Store 的完全访问权限，可以轻松地将应用程序、游戏、音乐、电影等添加到飞利浦专业显示屏中。每天目录中都会添加新的业务工具和额外的娱乐选项，确保您始终能够了解最新的全球趋势。
可自定义 UI，用于自定义徽标和颜色
飞利浦 MediaSuite 具有清晰、易于导航的用户界面 (UI)，可根据您自己的品牌定制。轻松将您的徽标和颜色添加到搜索栏，以提高您的品牌形象。
使用 AppControl 远程安装和管理应用程序
对飞利浦专业显示屏上安装的应用程序进行全面、集中的控制。AppControl 允许您在选定显示屏或整个网络上安装、删除和管理应用程序，以便无论您管理多少台显示屏，都可以为您的访客和客户提供个性化体验。
通过 CMND 与控制进行操作、监控和维护
通过本地（LAN 或 RF）连接运行显示网络。CMND 与控制允许您执行重要功能，如更新软件和设置以及监控显示状态。无论您是负责一台电视还是多台电视，CMND 与控制都能轻松管理您的所有设备。
使用 CMND 与签入打造自定义体验
让访客感到宾至如归。CMND 与签入让您可以使用个人信息（例如姓名和语言）来打造个性化体验。无论您是为酒店客人增加特殊服务、简化账单流程，还是提供多频道套餐。
集成式 Netflix 和专用遥控按钮
集成式 Netflix 访问使您可以用您的帐户更轻松、更快速、更方便地观看最新的电影和节目。无需任何外接播放器或卫星电视，这有助于降低运营成本和保持设备整洁，同时保持您设施的现代化外观。遥控器上的专用 Netflix 按钮可提供即时访问，从而实现高效的可用性。条款和条件适用于 Netflix 激活。
Google Assistant™ 支持更快、更智能的控制
语音控制和更快的应答都可以通过支持 Google Assistant™ 的可选遥控器 (22AV2025B/00) 实现。打开 YouTube。调高音量。播放您喜爱的歌曲，并即时获取所需的所有信息，如天气更新、事件清单，甚至语音翻译。借助 Google Assistant™，您将拥有无限可能。
技术规格
-
图片/显示
- 屏幕对角线尺寸（英寸）
-
58
英寸
- 屏幕对角线尺寸（公制）
-
146
厘米
- 显示屏
-
4K 超高清 LED
- 面板分辨率
-
3840x2160p
- 亮度
-
400
cd/m²
-
支持的显示分辨率
- HDMI
-
高达 3840x2160p@60 赫兹
- 调谐器
-
- USB，局域网
-
-
HEVC：高达 3840x2160@60 赫兹
-
其他：高达 1920x1080p@60 赫兹
-
调谐器/接收/发送
- 数字电视
-
-
DVB-T/T2/C
-
HEVC 全高清（高达 2160p60）
- 模拟电视
-
PAL
- IP 播放
-
-
Multicast
-
Unicast
-
HLS
-
OTT 应用程序频道
-
Android 电视
- 操作系统
-
Android TV™ 9 (Pie)
- 预装应用程序
-
-
Netflix*
-
YouTube
-
Google Play 商店*
-
Google Play 电影
-
Google Play 游戏
-
YouTube 音乐
- 内存容量（闪存）
-
16GB*
-
人性化功能
- 酒店模式
-
-
开启设置控制
-
音量限制
-
安装菜单锁定
-
菜单锁定
-
操纵杆控制锁定
-
禁锢模式
- 吸力控制
-
- 您的品牌
-
-
可自定义主屏幕
-
可自定义欢迎应用程序
-
位置名称 (GeoNames ID)
-
CMND 和创建
-
自定义仪表板 (HTML&APK)
- CMND 和控制
-
-
离线频道编辑器
-
离线设置编辑器
-
IP/RF 远程管理
-
TV Group 管理
-
通过 USB 进行本地更新
-
即时初始克隆
- 控制
-
-
AppControl
-
JEDI 本地 Android 电视控制
-
用于电视控制的 JSON API - JAPIT
-
Xpress 串行协议
-
Crestron 已连接
-
操纵杆
- 交互式 DRM
-
-
VSecure
-
Playready 平滑串流
-
Securemedia
- 创收
-
MyChoice
- 遥控器
-
- CMND 与签入
-
- 共享
-
-
内置 Chromecast Ultra
-
安全共享
-
网络管理共享
- 便利性
-
-
Google Assistant*
-
Google 帐户登录
-
天气预报
-
支持 >40 种菜单语言
-
时钟处于关闭模式
-
主题电视
-
闹钟唤醒
-
定时关机
-
医疗保健功能
- 控制
-
- 便利性
-
- 安全
-
-
多媒体
- 支持视频播放
-
-
格式：H.264/MPEG4 AVC
-
MPEG1
-
MPEG2
-
MPEG4
-
WMV9/VC1
-
HEVC
-
兼容：AVI、MKV
-
VP9
- 支持的音乐格式
-
-
MP3
-
AAC
-
WAV
-
WMA（v2 至 v9.2）
-
WMA-PRO（v9 和 v10）
- 支持的字幕格式
-
- 支持的图像格式
-
-
音频
- 音响输出功率
-
20 (2x10)
瓦
- 浴室扬声器输出
-
1.5 瓦单声道 8 欧姆
- 喇叭
-
- 声音功能
-
-
DTS-HD
-
兼容杜比全景声
-
Dolby MS12D
-
AC-4
-
DTS 录音棚音效
-
功率
- 主电源
-
交流 220-240 伏；50-60 赫兹
- 使用环境温度
-
0 °C 至 40 °C
- 待机功耗
-
<0.3 瓦
- 能源标签级别
-
F
- 欧盟能源标签功率
-
75
瓦
- 节能功能
-
- EPREL 注册编号
-
946894
-
附件
- 随附
-
-
抗菌遥控器 22AV2226A
-
2 节 AA 电池
-
电源线
-
保修单
-
法律及安全手册
- 可选
-
-
简易遥控器 RC 22AV1601B/12
-
外部时钟遥控器 22AV1860A/12
-
DOCSIS 电缆调制解调器 22AV1970A
-
设置遥控器 22AV9574A/12
-
PPDS VESA 桌子支架
-
无线连接
- 无线 LAN
-
-
底部插口
- 天线
-
IEC-75
- HDMI 2
-
HDMI 2.0，带 HDCP 2.2
- 以太网（局域网）
-
RJ-45
- HDMI3
-
HDMI 2.0，带 HDCP 2.2
- USB2
-
USB 2.0
- 外部控制
-
RJ-48
- 浴室扬声器输出
-
迷你插孔
- 外部电源
-
12V，最大 1.5A
-
接口（侧面）
- 通用接口插槽
-
CI+ 1.3.2
- HDMI1
-
HDMI 2.0，带 HDCP 2.2
- 耳机输出
-
迷你插孔
- USB 1
-
USB 3.0
-
连通性增强
- RJ48
-
- EasyLink (HDMI CEC)
-
- HDMI
-
-
设计
- 颜色
-
煤灰色
- 材料
-
铝制框架
-
尺寸
- 机身宽度
-
1290
毫米
- 机身高度
-
750
毫米
- 机身厚度
-
67/80
毫米
- 产品重量
-
17.4
千克
- 可壁挂安装
-
- Netflix：特殊条款和条件适用，必须获得批准和应用后才能启用该应用程序。
- Google Cast 功能需要访问 Google 服务器。
- Google 助理的可用性取决于国家/地区和语言设置。如需使用 Google 助理，必须配备具备语音功能的遥控器。
- 功能是否可用取决于集成商所选择的实施方案。
- 飞利浦不保证应用程序正确功能的可用性或持续性。
- 根据设备的预先配置情况，实际可用内存可能会更少
- 标准开机模式功耗根据 IEC62087 Ed 2 标准测得。实际能耗取决于使用电视的频率。
- 根据 RoHS 指令规定的现有免责条款，本电视仅在没有替代性技术的部件或组件内含有铅。
- Android、Google Play 和 Chromecast 是 Google LLC 的商标
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。