在任何照明条件下均可让您纵享清晰画质

不论白天还是黑夜，飞利浦 H-Line 高亮显示屏均可让您纵享清晰画质。显示屏拥有无与伦比的清晰度和对比度，无论是在光线较强的窗户旁，还是在光线较暗的一些角落里，它无疑都是为您展示精彩内容的完美选择。从机场到购物中心等等，莫不如此。