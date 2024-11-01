Signage Solutions H 系列显示屏
在任何照明条件下均可让您纵享清晰画质
不论白天还是黑夜，飞利浦 H-Line 高亮显示屏均可让您纵享清晰画质。显示屏拥有无与伦比的清晰度和对比度，无论是在光线较强的窗户旁，还是在光线较暗的一些角落里，它无疑都是为您展示精彩内容的完美选择。从机场到购物中心等等，莫不如此。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Signage Solutions H 系列显示屏
在任何照明条件下均可让您纵享清晰画质
24/7 高亮显示屏
CMND 与创建。开发并启动您自己的内容
使用 CMND 与创建，掌控您自己的内容。借助拖放式接口，轻松发布自己的每日特价面板或品牌公司信息等内容。预加载模板和集成式组件可确保马上显示您的照片、文本和视频。
OPS 插槽，无需布线即可嵌入 PC
将全功率 PC 或 Android CRD50 模块直接集成到飞利浦专业显示屏中。OPS 插槽包含您运行插槽解决方案所需的所有连接，包括电源。
故障转移。确保您的显示屏不会出现白屏
故障转移对于要求严苛的商业应用程序至关重要，它是一项革命性的技术，万一媒体播放器出现故障，它可以在屏幕上自动播放备份内容。只需选择主输入连接和故障转移连接，即可立即提供内容保护。
使用可选的 CRD50 模块增强 Android 处理能力
在您的飞利浦专业显示屏中嵌入 Android 系统芯片 (SoC)。可选的 CRD50 模块是一款 OPS 设备，无需布线即可增强 Android 处理能力。只需滑入 OPS 插槽，其中包含运行模块所需的所有连接（包括电源）。
专为极端条件设计
增强的散热管理、高 TNI 液晶面板和内置热传感器，可应对较高环境温度。显示屏亮度高达 2500 cd/m²，适用于强光环境。显示屏偏振片兼容偏光太阳镜，提升内容可视性。
超高亮度街道标牌
高亮度临街数字显示屏在任何光线条件下都能吸引注意，提高店铺曝光率并吸引顾客。亮度高达 3000 cd/m²，即使在极端的环境光条件下，也能确保高可见度和纯正画质。
技术规格
-
图片/显示
- 屏幕对角线尺寸（公制）
-
189.3
厘米
- 屏幕对角线尺寸（英寸）
-
74.5
英寸
- 宽高比
-
16:9
- 面板分辨率
-
3840 x 2160
- 像素间距
-
0.429 x 0.429 毫米
- 出色分辨率
-
3840 x 2160 @ 60 赫兹
- 亮度
-
3000
cd/m²
- 显示屏色彩
-
10.7 亿
- 对比度（标准）
-
1200:1
- 动态对比度
-
500,000:1
- 响应时间（标准）
-
8
毫秒
- 视角（水平）
-
178
度
- 视角（垂直）
-
178
度
- 画面效果增强
-
-
3/2 - 2/2 移动下拉
-
逐行扫描
-
动态对比度增强
- 面板技术
-
IPS
-
连接
- 音频输出
-
3.5 毫米插孔
- 视频输入
-
-
DisplayPort (1.2)
-
DVI-I （数字 + 模拟） 1x
-
HDMI 2.0 (x3)
- 音频输入
-
3.5 毫米插孔
- 其它接口
-
- 视频输出
-
-
DisplayPort 1.2 (x1)
-
HDMI 2.0 (x1)
- 外部控制
-
-
IR（输入/输出）3.5 毫米插孔
-
RJ45
-
RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔
-
便利性
- 放置
-
- 屏幕节能功能
-
像素偏移，低亮度
- 键盘控制
-
- 遥控信号
-
锁定
- 信号循环途径
-
-
DisplayPort
-
RS232
-
HDMI
-
IR 循环
- 便于安装
-
- 节能功能
-
智能电源管理
- 网络可控性
-
-
声音
- 内置扬声器
-
2 x 10 瓦 RMS
-
功率
- 主电源
-
100 ~ 240 伏交流，50 ~ 60 赫兹
- 功耗（标准）
-
510
瓦
- 消耗（最大）
-
790
- 待机功耗
-
<0.5 瓦
-
支持的显示分辨率
- 电脑格式
-
-
640 X 480，60/67/72/75 赫兹
-
720 x 400，70 赫兹
-
800 X 600，60/72/75 赫兹
-
1024 x 768，60 赫兹
-
1280 x 768，60 赫兹
-
1280 x 800，60 赫兹
-
1280 x 1024，60 赫兹
-
1360 x 768，60 赫兹
-
1600 x 1200，60 赫兹
-
1920 x 1080，60 赫兹
-
1920 x 1200，60 赫兹
-
3840 x 2160，30 赫兹
-
3840 x 2160，60 赫兹
- 视频格式
-
-
480i，30/60 赫兹
-
480p，60 赫兹
-
576p，50 赫兹
-
576i，25/50 赫兹
-
1080i，25/30 赫兹
-
1080p，50/60 赫兹
-
3840 x 2160，30 赫兹
-
3840 x 2160，60 赫兹
-
尺寸
- 机身宽度
-
1688.2
毫米
- 产品重量
-
54.1
千克
- 机身高度
-
966.6
毫米
- 机身厚度
-
111.1
毫米
- 机身宽度（英寸）
-
66.46
英寸
- 机身高度（英寸）
-
38.06
英寸
- 壁架
-
600 x 400 毫米，M8
- 机身厚度（英寸）
-
4.37
英寸
- 边框宽度
-
18.8（均匀边框）
- 产品重量（磅）
-
119.27
磅
- 智能插入宽度
-
180
毫米
- 智能插入高度
-
300
毫米
-
使用条件
- 海拔
-
0 ~ 3000 米
- 温度范围（工作）
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小时
- 相对湿度
-
20 ~ 80
%
- 温度范围（存储）
-
-20 ~ 60
°C
- 警告
-
请勿在阳光直射下使用，除非已采取额外防护措施。
-
多媒体应用
- USB 播放视频
-
- USB 播放图片
-
-
附件
- 随附的附件
-
-
边缘对齐套件
-
飞利浦徽标（1 个）
-
RS232 菊花链线缆
-
线夹 (x3)
-
交流开关盖和螺钉 x1
-
USB 护盖和螺钉
-
交流电源线
-
HDMI 电缆
-
红外传感器线缆（1.8 米）(x1)
-
开放式框架套件
-
快速入门指南（1 份）
-
遥控器和 AAA 电池
-
RS232 电缆
-
其他条款
- 屏幕显示语言
-
-
阿拉伯语
-
英语
-
法语
-
德语
-
意大利语
-
日语
-
波兰语
-
葡萄牙语
-
俄语
-
西班牙语
-
简体中文
-
土耳其语
-
繁体中文
- 保修
-
3 年保修
- 审批机构
-
- 对于可能暴露在直射阳光下的安装情况，建议查阅《用户手册》和《警示传单》。
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