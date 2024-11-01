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    Signage Solutions H 系列显示屏

    75BDL4003H/02

    在任何照明条件下均可让您纵享清晰画质

    不论白天还是黑夜，飞利浦 H-Line 高亮显示屏均可让您纵享清晰画质。显示屏拥有无与伦比的清晰度和对比度，无论是在光线较强的窗户旁，还是在光线较暗的一些角落里，它无疑都是为您展示精彩内容的完美选择。从机场到购物中心等等，莫不如此。

    Signage Solutions H 系列显示屏

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    在任何照明条件下均可让您纵享清晰画质

    24/7 高亮显示屏

    • 75 英寸
    • 3000 cd/m²
    • 高清
    CMND 与创建。开发并启动您自己的内容

    CMND 与创建。开发并启动您自己的内容

    使用 CMND 与创建，掌控您自己的内容。借助拖放式接口，轻松发布自己的每日特价面板或品牌公司信息等内容。预加载模板和集成式组件可确保马上显示您的照片、文本和视频。

    OPS 插槽，无需布线即可嵌入 PC

    OPS 插槽，无需布线即可嵌入 PC

    将全功率 PC 或 Android CRD50 模块直接集成到飞利浦专业显示屏中。OPS 插槽包含您运行插槽解决方案所需的所有连接，包括电源。

    故障转移。确保您的显示屏不会出现白屏

    故障转移对于要求严苛的商业应用程序至关重要，它是一项革命性的技术，万一媒体播放器出现故障，它可以在屏幕上自动播放备份内容。只需选择主输入连接和故障转移连接，即可立即提供内容保护。

    使用可选的 CRD50 模块增强 Android 处理能力

    在您的飞利浦专业显示屏中嵌入 Android 系统芯片 (SoC)。可选的 CRD50 模块是一款 OPS 设备，无需布线即可增强 Android 处理能力。只需滑入 OPS 插槽，其中包含运行模块所需的所有连接（包括电源）。

    专为极端条件设计

    增强的散热管理、高 TNI 液晶面板和内置热传感器，可应对较高环境温度。显示屏亮度高达 2500 cd/m²，适用于强光环境。显示屏偏振片兼容偏光太阳镜，提升内容可视性。

    超高亮度街道标牌

    高亮度临街数字显示屏在任何光线条件下都能吸引注意，提高店铺曝光率并吸引顾客。亮度高达 3000 cd/m²，即使在极端的环境光条件下，也能确保高可见度和纯正画质。

    技术规格

    • 图片/显示

      屏幕对角线尺寸（公制）
      189.3  厘米
      屏幕对角线尺寸（英寸）
      74.5  英寸
      宽高比
      16:9
      面板分辨率
      3840 x 2160
      像素间距
      0.429 x 0.429 毫米
      出色分辨率
      3840 x 2160 @ 60 赫兹
      亮度
      3000  cd/m²
      显示屏色彩
      10.7 亿
      对比度（标准）
      1200:1
      动态对比度
      500,000:1
      响应时间（标准）
      8  毫秒
      视角（水平）
      178  度
      视角（垂直）
      178  度
      画面效果增强
      • 3/2 - 2/2 移动下拉
      • 逐行扫描
      • 动态对比度增强
      面板技术
      IPS

    • 连接

      音频输出
      3.5 毫米插孔
      视频输入
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-I （数字 + 模拟） 1x
      • HDMI 2.0 (x3)
      音频输入
      3.5 毫米插孔
      其它接口
      • OPS
      • USB 2.0 (x2)
      视频输出
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      外部控制
      • IR（输入/输出）3.5 毫米插孔
      • RJ45
      • RS232C（输入/输出）2.5 毫米插孔

    • 便利性

      放置
      • 横向 (24/7)
      • 纵向 (24/7)
      屏幕节能功能
      像素偏移，低亮度
      键盘控制
      • 隐藏
      • 锁定
      遥控信号
      锁定
      信号循环途径
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • IR 循环
      便于安装
      • 提把
      • 智能插入位置
      节能功能
      智能电源管理
      网络可控性
      • RS232
      • 局域网 (RJ45)

    • 声音

      内置扬声器
      2 x 10 瓦 RMS

    • 功率

      主电源
      100 ~ 240 伏交流，50 ~ 60 赫兹
      功耗（标准）
      510  瓦
      消耗（最大）
      790
      待机功耗
      <0.5 瓦

    • 支持的显示分辨率

      电脑格式
      • 640 X 480，60/67/72/75 赫兹
      • 720 x 400，70 赫兹
      • 800 X 600，60/72/75 赫兹
      • 1024 x 768，60 赫兹
      • 1280 x 768，60 赫兹
      • 1280 x 800，60 赫兹
      • 1280 x 1024，60 赫兹
      • 1360 x 768，60 赫兹
      • 1600 x 1200，60 赫兹
      • 1920 x 1080，60 赫兹
      • 1920 x 1200，60 赫兹
      • 3840 x 2160，30 赫兹
      • 3840 x 2160，60 赫兹
      视频格式
      • 480i，30/60 赫兹
      • 480p，60 赫兹
      • 576p，50 赫兹
      • 576i，25/50 赫兹
      • 1080i，25/30 赫兹
      • 1080p，50/60 赫兹
      • 3840 x 2160，30 赫兹
      • 3840 x 2160，60 赫兹

    • 尺寸

      机身宽度
      1688.2  毫米
      产品重量
      54.1  千克
      机身高度
      966.6  毫米
      机身厚度
      111.1  毫米
      机身宽度（英寸）
      66.46  英寸
      机身高度（英寸）
      38.06  英寸
      壁架
      600 x 400 毫米，M8
      机身厚度（英寸）
      4.37  英寸
      边框宽度
      18.8（均匀边框）
      产品重量（磅）
      119.27  磅
      智能插入宽度
      180  毫米
      智能插入高度
      300  毫米

    • 使用条件

      海拔
      0 ~ 3000 米
      温度范围（工作）
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  小时
      相对湿度
      20 ~ 80  %
      温度范围（存储）
      -20 ~ 60  °C
      警告
      请勿在阳光直射下使用，除非已采取额外防护措施。

    • 多媒体应用

      USB 播放视频
      • AVI
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TTS
      • VOB
      USB 播放图片
      • BMP
      • JPEG
      • PNG

    • 附件

      随附的附件
      • 边缘对齐套件
      • 飞利浦徽标（1 个）
      • RS232 菊花链线缆
      • 线夹 (x3)
      • 交流开关盖和螺钉 x1
      • USB 护盖和螺钉
      • 交流电源线
      • HDMI 电缆
      • 红外传感器线缆（1.8 米）(x1)
      • 开放式框架套件
      • 快速入门指南（1 份）
      • 遥控器和 AAA 电池
      • RS232 电缆

    • 其他条款

      屏幕显示语言
      • 阿拉伯语
      • 英语
      • 法语
      • 德语
      • 意大利语
      • 日语
      • 波兰语
      • 葡萄牙语
      • 俄语
      • 西班牙语
      • 简体中文
      • 土耳其语
      • 繁体中文
      保修
      3 年保修
      审批机构
      • CE
      • CB
      • EAC
      • UL

    Badge-D2C

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    • 对于可能暴露在直射阳光下的安装情况，建议查阅《用户手册》和《警示传单》。

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