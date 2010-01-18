通过一根电缆实现全数字高清连接的 HDMI 输入

HDMI 可建立从信号源到屏幕的无压缩数字 RGB 连接。由于不需要转换为任何模拟信号，因此它可提供完美的图像。鉴于其信号质量并未降低，其画面也将更加清晰、闪烁更少。HDMI 智能地与信号源设备互通最高的输出分辨率。HDMI 输入与 DVI 信号源完全向后兼容，而不仅限于数字音频。HDMI 使用 HDCP 复制保护。