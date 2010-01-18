液晶显示器
特别适合在公众场合用作标志牌
借助这款可网络控制的 81 厘米（32 英寸）液晶显示器控制您的成本。无论用于网络内部还是用作单独的公共显示器，该型号的一系列功能都能满足多种严苛的公共和公司场合的观看需要。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
通过一根电缆实现全数字高清连接的 HDMI 输入
HDMI 可建立从信号源到屏幕的无压缩数字 RGB 连接。由于不需要转换为任何模拟信号，因此它可提供完美的图像。鉴于其信号质量并未降低，其画面也将更加清晰、闪烁更少。HDMI 智能地与信号源设备互通最高的输出分辨率。HDMI 输入与 DVI 信号源完全向后兼容，而不仅限于数字音频。HDMI 使用 HDCP 复制保护。
用于节能的 SmartPower 技术
系统可控制和预设背光强度，节省功耗可高达 50%，从而大大降低了电费。
度身设计，7 天 24 小时全天候工作
由于业务永不眠，我们度身设计的标志牌可 7 天 24 小时全天候使用。利用优质组件确保更高质量，您可以完全依赖本系列型号来实现全天候可靠性。
宽屏 WXGA 1366 x 768 分辨率，显示更清晰
宽屏 XGA 分辨率液晶屏可以显示 1366 x 768 个像素；WXGA 允许显示器使用非隔行显示模式，这可确保显示性能更佳，色彩显示效果更精确。
增强的缩放功能支持平铺矩阵的应用
内置缩放功能支持视频墙矩阵的轻松部署，无需昂贵的外置设备。可容纳 25 个显示屏的 VidiWall，方法是在每个水平和垂直方向划分 5 个显示屏。
高级防图像残留功能
长时间显示静态图像可能在液晶显示屏上留下“叠影”或产生图像残留。虽然液晶显示屏中的图像残留不会持久存在，但是您也需要防止这种现象发生，尤其是在全天候显示内容的场景中。
符合 RoHS 标准，关爱环境
飞利浦显示器的产品设计与生产是严格按照有害物质限制 (RoHS) 标准进行的，杜绝了铅和其它对环境有害的一切有毒物质。
通过 RS232 进行远程管理和配置
远程管理允许用户通过 RS232 协议远程控制和调节显示器。使用 CEC 命令，您便可以在您的标牌网络中随时控制所有显示器。
可进行纵向模式操作
该显示器还可安全可靠地以纵向位置安装。
VGA 循环
通过 VGA 菊花链连接多个显示屏以创建一面多达 150 个显示屏的视频墙，从而增强您的视觉体验。安装简单方便，轻松打动观众，无需其他硬件。
技术规格
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图片/显示
- 屏幕对角线尺寸（公制）
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81
厘米
- 屏幕对角线尺寸（英寸）
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32
英寸
- 宽高比
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16:9
- 面板分辨率
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1366 x 768p
- 像素间距
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0.511 x 0.511
- 出色分辨率
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1360 x 768 @ 60Hz
- 亮度
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450
cd/m²
- 显示屏色彩
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1670 万色
- 对比度（标准）
-
3000:1
- 响应时间（标准）
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8
毫秒
- 视角（水平）
-
178
度
- 视角（垂直）
-
178
度
- 画面效果增强
-
-
3/2 - 2/2 移动下拉
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3D 梳状滤波器
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运动补偿去隔行
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逐行扫描
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3D MA 去隔行
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动态对比度增强
-
连接
- PC
-
-
VGA 输入 D-Sub 15HD
-
VGA 输出 D-Sub 15HD
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DVI-D x1
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RS232 D-Sub9
-
RS232 D-sub9 输出
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3.5 毫米电脑音频输入 x1
- AV 输入
-
-
HDMI x1
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分量 (BNC) x1
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复合 (RCA) x1
-
复合 (BNC) x1
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S-video x1
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音频 (L/R) x2
- AV 输出
-
-
便利性
- 放置
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- 图片中的图片
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- 平铺矩阵
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5 x 5
- 屏幕节能功能
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像素偏移，低亮度
- 键盘控制
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- 遥控信号
-
锁定
- 信号循环途径
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- 便于安装
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提把
- 节能功能
-
智能电源管理
- 画面效果
-
高级色彩控制
- 网络可控性
-
RS232
-
声音
- 内置扬声器
-
2 x 7 瓦（8 欧姆）
-
功率
- 主电源
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90-264 伏交流电、50/60 赫兹
- 功耗（开机模式）
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标准 67 瓦
- 待机功耗
-
< 1 瓦
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支持的显示分辨率
- 电脑格式
-
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640 X 480，60/67/72/75 赫兹
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800 X 600，56、60、72、75 赫兹
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1024 x 768，60 赫兹
-
1280 x 768，60 赫兹
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1280 x 800，60 赫兹
-
1280 x 1024，60 赫兹
-
1360 x 768，60 赫兹
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1366 x 768，60 赫兹
-
1440 x 900，60 赫兹
-
1600 x 1200，60 赫兹
-
1920 x 1080，60 赫兹
-
1920 x 1200，60 赫兹
- 视频格式
-
-
480i，60 赫兹
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480p，60 赫兹
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576p，50 赫兹
-
576i，50 赫兹
-
720p，50/60 赫兹
-
1080i，50/60 赫兹
-
1080p，50/60 赫兹
-
尺寸
- 边框厚度
-
4.6 厘米 / 1.81 英寸
- 机身高度（含桌架）
-
531
毫米
- 机身高度（含桌架）（英寸）
-
20.9
英寸
- 机身宽度
-
792
毫米
- 产品重量
-
11.95
千克
- 机身厚度（含桌架）
-
205
毫米
- 机身高度
-
487
毫米
- 机身厚度
-
115
毫米
- 机身厚度（含桌架）（英寸）
-
8.1
英寸
- 机身宽度（英寸）
-
31.2
英寸
- 机身高度（英寸）
-
19.2
英寸
- 壁架
-
200x200 毫米、400x200 毫米
- 机身厚度（英寸）
-
4.5
英寸
- 产品重量（磅）
-
26.35
磅
-
使用条件
- 温度范围（工作）
-
0 - 40
°C
- MTBF
-
50.000
小时
- 相对湿度
-
5 - 90
%
-
附件
- 随附的附件
-
-
遥控器
-
遥控器电池
-
交流电源线
-
VGA 信号线
-
光盘上的用户手册
-
快速入门指南
-
桌架
- 可选配件
-
-
其他条款
- 边框
-
金属灰黑色
- 屏幕显示语言
-
-
简体中文
-
法语
-
德语
-
意大利语
-
波兰语
-
土耳其语
-
俄语
-
简体中文
- 保修
-
欧洲/北美：3 年
- 审批机构
-
-
CE
-
FCC, Class B
-
UL/cUL
-
CCC
-
RoHS
包装盒内物品：
包装盒中的其他物品
- 遥控器
- 遥控器电池
- 交流电源线
- VGA 信号线
- 光盘上的用户手册
- 快速入门指南
- 桌架
- 可选配件: 固定壁挂
- 可选配件: 活动壁挂
- 可选配件: 吊架
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