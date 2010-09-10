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    Philips Sonicare ProResults 标准型声波震动牙刷头

    HX6013/05

    良好性能，出色品质。

    飞利浦 Sonicare ProResults 作为我们的的旗舰级牙刷头之一，非常适合渴望真实有效地达到Sonicare 清洁体验和出色价值的 Sonicare 新老用户。

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    Philips Sonicare ProResults 标准型声波震动牙刷头

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    良好性能，出色品质。

    非凡性能，价值体现。

    • 3 支装
    • 标准规格
    • 卡入式
    • 全方位清洁
    经过优化的飞利浦 Sonicare 性能

    经过优化的飞利浦 Sonicare 性能

    这款飞利浦 Sonicare 牙刷头采用曲线外形，自然贴合牙齿形状，可清洁难以触及的区域。

    较手动牙刷清除多达 2 倍的牙菌斑

    较手动牙刷清除多达 2 倍的牙菌斑

    这款牙刷头较手动牙刷清除多达 2 倍的牙菌斑

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

    可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

    可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

    该刷头可卡入/卡出刷柄，连接稳固，易于维护和清洁。其几乎适用于所有飞利浦 Sonicare 刷柄，但以下刷柄除外：PowerUp Battery 和 Essence。

    是养成健康口腔护理习惯的一部分

    是养成健康口腔护理习惯的一部分

    就像所有飞利浦 Sonicare 品牌原装刷头一样，此牙刷头对于牙齿和牙龈十分安全。每个牙刷头均已经过质量检测，具有非凡的性能和耐用性。

    提示型刷毛可确保高效清洁

    提示型刷毛可确保高效清洁

    乍看之下，此特征可能并不起眼，但牙刷头在正常使用几个月后会失去硬度并逐渐磨损。我们的蓝色提示型刷毛会渐渐褪成白色，有助于提醒您及时更换刷头。为获得理想效果，请每隔 3 个月更换一次刷头。

    技术规格

    • 设计和外观

      颜色
      白色
      刷毛硬度
      中等
      提示型刷毛
      蓝色刷毛逐渐褪色
      规格
      标准

    • 兼容性

      牙刷头系统
      卡入式
      适用型号
      • HealthyWhite+
      • 2 系列牙菌斑防御型
      • 3 系列牙龈健康型
      • 钻石亮白型
      • EasyClean
      • FlexCare
      • 致臻护齿型
      • 深层净护型
      • 儿童
      • 健康净白型

    • 包含

      刷头
      3 支 ProResults 标准牙刷头

    • 质量和性能

      替换
      每隔 3 个月
      经过测试
      带来理想使用效果

    • 健康益处

      去除牙菌斑
      清除多达 2 倍的牙菌斑

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