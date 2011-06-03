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获得长久的更洁白、更健康的牙齿
Sonicare 的更优美白效能在我们典雅的飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷中得以展现。请立即使用 Sonicare 声波震动牙刷。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
密集排列的、高质量的刷毛去除比手动牙刷多达 7 倍的牙菌斑。
卡入式 DiamondClean 刷头可轻柔有效地去除表面牙齿色斑。密集排列的中央除垢刷毛只需 7 天即可使您的牙齿具有 2 倍亮白效果。
DiamondClean 可提供出色的清洁效果，使用后牙龈状态会在 2 周内得到改善*。与手动牙刷相比*，沿牙龈线去除多达 7 倍的牙菌斑，带来更健康的微笑。
通过 DiamondClean，您每日均可获得清新洁净的效果。我们的 5 种模式可满足您所有的刷牙需要；清洁模式 – 提供出色的日常清洁，牙龈保健 – 轻柔按摩牙龈，抛光 – 亮白笑容，敏感 – 轻柔高效地清洁敏感牙龈，亮白 – 去除表面污渍的理想模式。
强劲的声波震动可使牙膏形成抑制牙菌斑的气泡，使其深层深入牙齿和牙龈线之间。同时，您的牙齿将体验 62000 次轻柔而有效的刷牙震动次数。只需 2 分钟即可获得手动刷牙一个月的清洁效果。
全面刷牙只需 2 分钟，我们的 QuadPacer 让您知道在口腔内每个区域花费的理想时间。达到总时间后，Smartimer 将发出信号。它们有助于确保每次达到建议的刷牙时间。
DiamondClean 牙刷柄独特的形状与刷头相结合，可彻底清洁难以触及的部位，如后牙。
开始新例程要花时间习惯。我们的 Easy start 刷牙动力增强程序为您提供渐进选项，在您使用新牙刷的最初 14 次会慢慢增加刷牙动力。
无论您有什么特殊需求，使用 DiamondClean 均可为您带来安全的刷牙体验。我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠、烤瓷牙，且可用于牙龈病的日常护理。
功率
技术规格
设计和外观
服务
操作简易
包含
清洁效能
模式
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