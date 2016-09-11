名人堂
在飞利浦工作，有一点让人非常愉悦：业务部门的每个人都意识到质量问题至关重要。
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Ronit Dahan-Iluz -质量法规总监
Ronit现任飞利浦质量法规部门总监，致力于领导并推动更好的变革。 了解更多
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Vanja Hommes - 质量监管和临床事务部门主管
走进飞利浦质量监管和临床事务部门主管Vanja Hommes。她的工作职责是帮助设计最高质量的产品。 了解更多
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Katherine Moehrke - 文档控制经理
走进文档控制经理Katherine Moehrke。她负责重要的质量检查和控制工作，确保按照相关规定，高效、准确地发布所有文件和产品。 了解更多
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Ling Xiao Yun – 质量经理
作为后市场监管部门质量经理，Ling Xiao Yun是如何通过她和她团队的工作来承担起社会大众的责任。 了解更多
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Xin Li - 高级质量体系经理
作为质量体系经理，li Xin和他的团队负责构建和维持飞利浦医疗影像中国的整个质量体系。 了解更多
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