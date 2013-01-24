非凡剃须体验。
Prestige 为您实现。
每个人的肌肤都有不尽相同。7000 系列剃须刀专为敏感肌肤打造个性化剃须解决方案。剃须刀和SkinAnalyst 应用程序涵盖多种功能，助您灵动剃须，倍感舒适。
指示灯可显示应用程序中的通知、剩余电量、清洗提示等内容，让您一目了然。
打造净剃效果并非易事，对于那些经常受到皮肤发红、有灼热感或有内生毛发等敏感肌肤问题的男士来说，净剃同样没那么简单。使用 7000 系列剃须刀正确剃须，即可缓解皮肤问题。
洁净剃须意味着什么？
在我们开始之前，这是目标。洁净剃须意味着没有胡须、没有须茬：贴面顺滑剃须可让您形象出众。准备好了吗？下面介绍了如何在几分钟内实现洁净剃须效果。
湿剃还是干剃？
在使用剃须刀时，干剃可以更加呵护皮肤，不易产生划伤和割伤。而湿剃则更加净爽、顺畅（记得搭配剃须泡沫使用）。一开始采取正确的剃须方法可能让您举棋不定——当您的肌肤比较敏感时更是如此。幸运的是，我们为您准备了一些帮助信息。
剃须建议
SkinAnalyst 应用程序的个人剃须计划包含有关如何获得最佳剃须效果的定制化建议。其引导式剃须能够实时强化剃须技巧。同时，通过使用您的长期剃须数据，同步剃须还能调整为您提供的建议。
步骤 1. 净爽洁面
清洗并冲洗您的面部，确保真正洁净，然后再使用剃须刀。但是，不要先洗热水澡，这样会使肌肤变热、浮肿、出汗且难以无法进行剃须。不管是哪种方式，确保您的肌肤干燥，然后再进行下一步操作。
步骤 2. 适度用力
7000 系列可剃除三日须。如果您的面部须发较长，请修剪后再剃须。对于湿剃（包括在淋浴时）来说，请使用剃须泡沫或凝胶让皮肤变得顺滑，然后再开始使用圆周运动进行剃须。
在首次剃须时，顺着面部须发生长的方向剃须，然后再逆着毛发生长的方向贴面剃须。如果您的肌肤特别敏感，请顺着毛发生长的方向剃须。
用另一只手轻轻拉紧您的皮肤，这可以使剃须更轻松（但不要过度拉伸）。在剃须时，您无需过于用力，因此请不要在皮肤上用力按压剃须刀。
此外，剃须刀还能感应您的胡须密度并自动调节功率，从而更有效地剃除胡须浓密的区域。您无需在相同的区域上来回移动，因此它有助于降低皮肤过敏的几率。
如果您采用湿剃，请每 10 至 15 秒冲洗剃须刀头一次，以便清除泡沫或凝胶的积聚物，以及可能会影响剃须效果的死皮、毛发和污垢。
步骤 3. 须后修复
现在进行须后修复。用温水冲洗面部，轻轻地将皮肤拍干，如有需要，涂上一些须后水或保湿霜。冲洗剃须刀头，将其晾干。
好了，完成。按照这三个步骤，您就可以获得洁净的剃须效果，精神抖擞地外出了。对于平淡无奇的日子，您可以拥有理想的胡子造型，魅力四射。
还没有个人剃须计划？
获取自适应建议，解决发红、剃刀烧伤或毛发内生等特殊的皮肤问题。与皮肤科专家共同开发的互联应用程序 Shave-by-shave 可跟踪您的剃须技巧和护肤进程。
下载并配对适用于 iOS 和 Android 设备的 SkinAnalyst 应用程序，然后开始使用。
下载应用程序
对于您个人而言，如果您想知道使用泡沫或者直接干剃是否适合您，个人剃须计划是您的不二之选。除了已经了解的相关剃须信息，不论是干剃还是湿剃，我们都为您提供了有关贴面剃须的相关指导，并且让您的肌肤倍感舒适。
1. 预修剪
在使用剃须刀时，干剃可以更加呵护皮肤，不易产生划伤和割伤。而湿剃则更加净爽、顺畅（记得搭配剃须泡沫使用）。一开始采取正确的剃须方法可能让您举棋不定——当您的肌肤比较敏感时更是如此。幸运的是，我们为您准备了一些帮助信息。
2. 让肌肤做好准备
如果您在剃须时不使用乳霜，则在开始前务必要让皮肤保持适当干燥，因为潮湿的皮肤会妨碍剃须刀在脸部的平稳运动。如果您刚冲完澡或洗完脸，请等待至少 5 分钟，以便让肌肤完全干燥。
如果您采用湿剃，那么您最好从干净的皮肤开始，但注意不要洗热水澡，，这会使您的肌肤变热、浮肿、出汗且难以进行剃须。在开始剃须前，只需使用一些剃须泡沫或凝胶即可。
3. 舒适剃须
无论湿剃还是干剃，7000 系列 BeardAdapt 传感器都将检查您的胡须密度并自动为您选择最佳设置，以便获得舒适的剃须效果。如有需要，您可以手动选择设置，但是您的剃须刀和互联 SkinAnalyst 应用程序完全可以进行自主选择。
4. 使用圆周运动进行剃须
只需轻压（过于用力会产生更大的摩擦力，从而产生更大的刺激）并使用小幅圆周运动进行剃须即可。在敏感区域缓慢移动剃须刀。
5. 最后一遍
现在您已经完整地剃完了一遍，现在可以进行贴面剃须。最后一次剃须时，稍微用力，然后逆着毛发生长方向移动剃须刀。和以前一样，您需要格外小心对待敏感区域。
6. 难以触及的毛发
不使用乳霜进行剃须意味着更容易发现那些剃须刀未修剪到的毛发。但是，如果您使用乳霜进行剃须，您仍然可以处理顽固的毛发和难以触及的区域。轻轻拉动您的皮肤，抬起须发即可。
7. 鬓角
您可以自行决定鬓角的长度和造型，使用 7000 系列修剪器或造型附件即可助您完成操作。
8. 须后水
现在，您可以使用须后水。涂抹一些须后水或剃须膏，让您剃须后倍感清爽，自信迎接新一天的挑战。
请记住：有规律的剃须习惯有助于使您的皮肤适应电动剃须刀，这意味着您将获得更加出色的剃须效果。此外，请在剃须后保持卫生，这一点至关重要。请使用大量的温水冲净剃须刀，并且在摇晃后将其打开。
还没有个人剃须计划？
获取自适应建议，解决发红、剃刀烧伤或毛发内生等特殊的皮肤问题。与皮肤科专家共同开发的互联应用程序 Shave-by-shave 可跟踪您的剃须技巧和护肤进程。
下载并配对适用于 iOS 和 Android 设备的 SkinAnalyst 应用程序，然后开始使用。
下载应用程序
使用后清洁剃须刀，以便获得出色的性能和卫生状况。
为达到最佳效果，请每两年更换一次剃须刀头。
iPhone 兼容性：
· iPhone 6S 及更高版本
· iOS 11 及更高版本
Android 兼容性：
· 仅限尺寸大于 4.5 英寸的手机
· OS 版本 6.0 以上，BLE 版本 4.1 以上
· 从 App Store 下载 SkinAnalyst 应用程序。
· 确保已打开智能手机上的蓝牙功能。
· 打开智能手机上的应用程序。
· 按照应用程序中的说明建立连接。
注：确保您的蓝牙和互联网连接良好，以便充分享受应用程序带来的体验。
您无法将手机与飞利浦 7000 系列剃须刀连接的原因可能有多种。下面是一些常见原因及其解决方法。
· 使用的蓝牙版本不正确
飞利浦 7000 系列剃须刀使用蓝牙版本 4.1 或更高版本。确保您的手机支持此版本（或更高版本）以连接至剃须刀。同时，确保在将其与剃须刀进行配对之前，打开您手机上的蓝牙功能。
· 手机不兼容
下载前，请检查您的手机是否与 SkinAnalyst 应用程序兼容。该应用程序仅可在使用软件 iOS10 或更高版本的 iPhone 5S（或更高版本）上运行。
对于 Android 用户，该应用程序仅可用于 Android 6 (Marshmallow) 或更高版本，且仅适用于尺寸大于 4.5 英寸的手机
· 手机距离剃须刀过远
您的手机需要靠近剃须刀，以便与您的飞利浦 7000 系列剃须刀配对。确保您的手机距离剃须刀不超过 3 米远。
· 重置剃须刀与应用程序之间的连接
如果您按照以上建议操作，但仍无法将应用程序与手机连接，则可以通过以下步骤尝试重置连接：1. 取消配对剃须刀：长按剃须刀上的开/关按钮 10 秒，即可断开剃须刀与应用程序之间的连接。UI 上的通知符号开始缓慢闪烁。2. 取消配对手机：转至您手机上的“设置”，然后选择蓝牙。然后选择 Shaver S79XX 并按“忽略”或“取消配对”。
注：上述说明可能因智能手机而异。请检查您的手机手册，以了解更多信息。如果您已尝试上述建议但仍无法解决此问题，请联系您所在国家/地区的消费者服务中心以获得更多支持。
剃须刀屏幕上的符号包括：
· 通知符号
· 敏感肌剃须设置 - XS
· 敏感肌剃须设置 - S
· 清洗提示
· 旅行锁符号
· 拔出插头即可使用提醒
· 电池充电指示灯
* Apple、Apple 徽标、iPad 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。App Store 是 Apple Inc. 的服务商标。
* Android 是 Google Inc. 的商标
* Google Play 和 Google Play 徽标是 Google Inc. 的商标
* 蓝牙® 字样和徽标均为 Bluetooth SIG, Inc. 所有的注册商标，Koninklijke Philips N.V. 对此类字样和徽标的任何使用均已获得许可。