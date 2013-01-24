打造净剃效果并非易事，对于那些经常受到皮肤发红、有灼热感或有内生毛发等敏感肌肤问题的男士来说，净剃同样没那么简单。使用 7000 系列剃须刀正确剃须，即可缓解皮肤问题。



洁净剃须意味着什么？

在我们开始之前，这是目标。洁净剃须意味着没有胡须、没有须茬：贴面顺滑剃须可让您形象出众。准备好了吗？下面介绍了如何在几分钟内实现洁净剃须效果。

湿剃还是干剃？

在使用剃须刀时，干剃可以更加呵护皮肤，不易产生划伤和割伤。而湿剃则更加净爽、顺畅（记得搭配剃须泡沫使用）。一开始采取正确的剃须方法可能让您举棋不定——当您的肌肤比较敏感时更是如此。幸运的是，我们为您准备了一些帮助信息。



剃须建议

SkinAnalyst 应用程序的个人剃须计划包含有关如何获得最佳剃须效果的定制化建议。其引导式剃须能够实时强化剃须技巧。同时，通过使用您的长期剃须数据，同步剃须还能调整为您提供的建议。



步骤 1. 净爽洁面

清洗并冲洗您的面部，确保真正洁净，然后再使用剃须刀。但是，不要先洗热水澡，这样会使肌肤变热、浮肿、出汗且难以无法进行剃须。不管是哪种方式，确保您的肌肤干燥，然后再进行下一步操作。

步骤 2. 适度用力



7000 系列可剃除三日须。如果您的面部须发较长，请修剪后再剃须。对于湿剃（包括在淋浴时）来说，请使用剃须泡沫或凝胶让皮肤变得顺滑，然后再开始使用圆周运动进行剃须。



在首次剃须时，顺着面部须发生长的方向剃须，然后再逆着毛发生长的方向贴面剃须。如果您的肌肤特别敏感，请顺着毛发生长的方向剃须。



用另一只手轻轻拉紧您的皮肤，这可以使剃须更轻松（但不要过度拉伸）。在剃须时，您无需过于用力，因此请不要在皮肤上用力按压剃须刀。



此外，剃须刀还能感应您的胡须密度并自动调节功率，从而更有效地剃除胡须浓密的区域。您无需在相同的区域上来回移动，因此它有助于降低皮肤过敏的几率。



如果您采用湿剃，请每 10 至 15 秒冲洗剃须刀头一次，以便清除泡沫或凝胶的积聚物，以及可能会影响剃须效果的死皮、毛发和污垢。



步骤 3. 须后修复

现在进行须后修复。用温水冲洗面部，轻轻地将皮肤拍干，如有需要，涂上一些须后水或保湿霜。冲洗剃须刀头，将其晾干。



好了，完成。按照这三个步骤，您就可以获得洁净的剃须效果，精神抖擞地外出了。对于平淡无奇的日子，您可以拥有理想的胡子造型，魅力四射。



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