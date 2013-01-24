主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

产品

非凡剃须体验。

Prestige 为您实现。

非凡剃须体验。
7000 系列为您实现。

实现如您皮肤般独特的剃须效果 img

享受定制舒适剃须体验

 
探索剃须刀的重要功能，获取提升剃须体验的相关内容，打造出色的剃须效果。浏览页面以获取保养须刀说明，您还可以注册产品并在您需要的时候获得帮助。
实现如您皮肤般独特的剃须效果 img

制定个性化剃须计划

 
获取个性化建议，解决发红、有灼热感或毛发内生等特殊的皮肤问题。下载 SkinAnalyst 应用程序并将其与 iOS 和 Android 设备配对，立即开始使用。
互联剃须刀二维码 img
下载应用程序
在此处检查您的智能手机兼容性
SkinAnalyst 提供以下语言版本：

下载。配对。剃须。

 
只需从您的智能手机应用程序商店下载 SkinAnalyst 应用程序即可，轻松便捷。

打开剃须刀，在智能手机蓝牙开启的情况下打开应用程序，然后按照说明开始配对。从现在开始，剃须刀与 SkinAnalyst 应用程序将在您每次打开应用程序时进行连接。

请您将须刀靠近您的手机，以便保持连接和同步。在您选择敏感肌剃须模式后，您就可以开始剃须了！
下载-配对-剃须 img

个性化剃须

 

每个人的肌肤都有不尽相同。7000 系列剃须刀专为敏感肌肤打造个性化剃须解决方案。剃须刀和SkinAnalyst 应用程序涵盖多种功能，助您灵动剃须，倍感舒适。
  • 个人剃须计划 img

    个人剃须计划

    个人剃须计划由我们与皮肤科专家共同开发，可为您提供个性化建议，以解决特殊的皮肤问题。它通过 SkinAnalyst 应用程序提供有关剃须习惯和技巧的建议，从而跟踪您的剃须进展并调整建议。
  • 胡须适应传感器 img

    胡须适应传感器

    剃须刀可感应您的胡须密度，并可根据需要自动调节功率。通过变化功率，您可以高效地剃除胡须密度较高的部位，有助于降低肌肤因重复剃须而受到刺激的几率。
  • 敏感剃须设置 img

    敏感剃须设置

    使用根据您皮肤自定义的推荐模式进行剃须，或通过 GroomTribe 应用程序选择您自己的速度模式。默认模式为敏感，但是当应用程序有充足的信息时，它将自动为您选择正常、敏感或超敏感模式。
  • 引导式剃须 img

    引导式剃须

    借助引导式剃须功能，优化您的剃须体验。此功能可快速提供剃须技巧的实时反馈。您无需将手机一直带入浴室当中，它只是帮助您在剃须计划的初始阶段掌握舒适净剃的要领。
  • 剃须分析和历史记录 img

    剃须分析和历史记录

    对您剃须历史的分析可以帮助您了解肌肤逐渐改善带来的变化，并改善您的剃须技巧。

    显示屏

     

    指示灯可显示应用程序中的通知、剩余电量、清洗提示等内容，让您一目了然。
    • 通知符号 img

      通知符号

      当应用程序中有重要消息时，通知符号亮起。
    • 敏感剃须设置 img

      敏感剃须设置

      您的剃须刀将显示 XS（超敏感）、S（敏感）或 N（正常），具体取决于您在 SkinAnalyst 应用程序中选择的剃须设置。
    • 电池电量不足 img

      电池电量不足

      电池充电指示灯呈橙色闪烁，表示剩余电量仅够用于一次剃须。
    • 快速充电 img

      快速充电

      电池指示灯在 5 分钟快速充电期间快速闪烁。一旦指示灯开始缓慢闪烁，剃须刀的电量就足够进行一次完整的剃须。
    • 充满电 img

      充满电

      电池充满电时，充电指示灯将呈白色持续亮起 30 分钟。
    • 清洗提示 img

      清洗提示

      水龙头图标闪烁，提醒您需要在每次使用后清洁剃须刀。
    • “拔出插头即可使用”提醒 img

      “拔出插头即可使用”提醒

      指示灯闪烁，提醒您断开剃须刀与电源插座的连接后即可打开剃须刀。
    • 旅行锁 img

      旅行锁

      要激活和停用旅行锁，请按下开/关按钮 3 秒钟。旅行锁激活时，挂锁图标将闪烁。
      三步实现理想的洁净剃须效果 img

      三步实现理想的洁净剃须效果

       

      打造净剃效果并非易事，对于那些经常受到皮肤发红、有灼热感或有内生毛发等敏感肌肤问题的男士来说，净剃同样没那么简单。使用 7000 系列剃须刀正确剃须，即可缓解皮肤问题。

       


      洁净剃须意味着什么？

      在我们开始之前，这是目标。洁净剃须意味着没有胡须、没有须茬：贴面顺滑剃须可让您形象出众。准备好了吗？下面介绍了如何在几分钟内实现洁净剃须效果。

       

      湿剃还是干剃？

      在使用剃须刀时，干剃可以更加呵护皮肤，不易产生划伤和割伤。而湿剃则更加净爽、顺畅（记得搭配剃须泡沫使用）。一开始采取正确的剃须方法可能让您举棋不定——当您的肌肤比较敏感时更是如此。幸运的是，我们为您准备了一些帮助信息。

       

      剃须建议

      SkinAnalyst 应用程序的个人剃须计划包含有关如何获得最佳剃须效果的定制化建议。其引导式剃须能够实时强化剃须技巧。同时，通过使用您的长期剃须数据，同步剃须还能调整为您提供的建议。
       

      步骤 1. 净爽洁面

      清洗并冲洗您的面部，确保真正洁净，然后再使用剃须刀。但是，不要先洗热水澡，这样会使肌肤变热、浮肿、出汗且难以无法进行剃须。不管是哪种方式，确保您的肌肤干燥，然后再进行下一步操作。

       

      步骤 2. 适度用力

      7000 系列可剃除三日须。如果您的面部须发较长，请修剪后再剃须。对于湿剃（包括在淋浴时）来说，请使用剃须泡沫或凝胶让皮肤变得顺滑，然后再开始使用圆周运动进行剃须。

      在首次剃须时，顺着面部须发生长的方向剃须，然后再逆着毛发生长的方向贴面剃须。如果您的肌肤特别敏感，请顺着毛发生长的方向剃须。

      用另一只手轻轻拉紧您的皮肤，这可以使剃须更轻松（但不要过度拉伸）。在剃须时，您无需过于用力，因此请不要在皮肤上用力按压剃须刀。

      此外，剃须刀还能感应您的胡须密度并自动调节功率，从而更有效地剃除胡须浓密的区域。您无需在相同的区域上来回移动，因此它有助于降低皮肤过敏的几率。

      如果您采用湿剃，请每 10 至 15 秒冲洗剃须刀头一次，以便清除泡沫或凝胶的积聚物，以及可能会影响剃须效果的死皮、毛发和污垢。

      步骤 3. 须后修复
      现在进行须后修复。用温水冲洗面部，轻轻地将皮肤拍干，如有需要，涂上一些须后水或保湿霜。冲洗剃须刀头，将其晾干。

      好了，完成。按照这三个步骤，您就可以获得洁净的剃须效果，精神抖擞地外出了。对于平淡无奇的日子，您可以拥有理想的胡子造型，魅力四射。 

      还没有个人剃须计划？
      获取自适应建议，解决发红、剃刀烧伤或毛发内生等特殊的皮肤问题。与皮肤科专家共同开发的互联应用程序 Shave-by-shave 可跟踪您的剃须技巧和护肤进程。

      下载并配对适用于 iOS 和 Android 设备的 SkinAnalyst 应用程序，然后开始使用。
      下载应用程序

      1. 湿剃还是干剃？

      在使用剃须刀时，干剃可以更加呵护皮肤，不易产生划伤和割伤。而湿剃则更加净爽、顺畅（记得搭配剃须泡沫使用）。一开始采取正确的剃须方法可能让您举棋不定——当您的肌肤比较敏感时更是如此。幸运的是，我们为您准备了一些帮助信息。

      阅读更多简要阅读
      湿剃还是干剃 img

      湿剃还是干剃？二者亦可兼得

       

      对于您个人而言，如果您想知道使用泡沫或者直接干剃是否适合您，个人剃须计划是您的不二之选。除了已经了解的相关剃须信息，不论是干剃还是湿剃，我们都为您提供了有关贴面剃须的相关指导，并且让您的肌肤倍感舒适。

       


      1. 预修剪

      在使用剃须刀时，干剃可以更加呵护皮肤，不易产生划伤和割伤。而湿剃则更加净爽、顺畅（记得搭配剃须泡沫使用）。一开始采取正确的剃须方法可能让您举棋不定——当您的肌肤比较敏感时更是如此。幸运的是，我们为您准备了一些帮助信息。

       

      2. 让肌肤做好准备

      如果您在剃须时不使用乳霜，则在开始前务必要让皮肤保持适当干燥，因为潮湿的皮肤会妨碍剃须刀在脸部的平稳运动。如果您刚冲完澡或洗完脸，请等待至少 5 分钟，以便让肌肤完全干燥。

       

      如果您采用湿剃，那么您最好从干净的皮肤开始，但注意不要洗热水澡，，这会使您的肌肤变热、浮肿、出汗且难以进行剃须。在开始剃须前，只需使用一些剃须泡沫或凝胶即可。

       

      3. 舒适剃须

      无论湿剃还是干剃，7000 系列 BeardAdapt 传感器都将检查您的胡须密度并自动为您选择最佳设置，以便获得舒适的剃须效果。如有需要，您可以手动选择设置，但是您的剃须刀和互联 SkinAnalyst 应用程序完全可以进行自主选择。

       

      4. 使用圆周运动进行剃须

      只需轻压（过于用力会产生更大的摩擦力，从而产生更大的刺激）并使用小幅圆周运动进行剃须即可。在敏感区域缓慢移动剃须刀。

      5. 最后一遍
      现在您已经完整地剃完了一遍，现在可以进行贴面剃须。最后一次剃须时，稍微用力，然后逆着毛发生长方向移动剃须刀。和以前一样，您需要格外小心对待敏感区域。

      6. 难以触及的毛发

      不使用乳霜进行剃须意味着更容易发现那些剃须刀未修剪到的毛发。但是，如果您使用乳霜进行剃须，您仍然可以处理顽固的毛发和难以触及的区域。轻轻拉动您的皮肤，抬起须发即可。


      7. 鬓角
      您可以自行决定鬓角的长度和造型，使用 7000 系列修剪器或造型附件即可助您完成操作。

       

      8. 须后水

      现在，您可以使用须后水。涂抹一些须后水或剃须膏，让您剃须后倍感清爽，自信迎接新一天的挑战。

      请记住：有规律的剃须习惯有助于使您的皮肤适应电动剃须刀，这意味着您将获得更加出色的剃须效果。此外，请在剃须后保持卫生，这一点至关重要。请使用大量的温水冲净剃须刀，并且在摇晃后将其打开。


      还没有个人剃须计划？
      获取自适应建议，解决发红、剃刀烧伤或毛发内生等特殊的皮肤问题。与皮肤科专家共同开发的互联应用程序 Shave-by-shave 可跟踪您的剃须技巧和护肤进程。

      下载并配对适用于 iOS 和 Android 设备的 SkinAnalyst 应用程序，然后开始使用。
      下载应用程序

      阅读更多简要阅读

      不仅仅是一款剃须刀

       
      借助 Smartclick 附件系统，可将剃须刀轻松变为胡须造型器、胡须精准修剪器或洁面刷。 
      • 卡入式胡须造型器 img

        卡入式胡须造型器

        使用卡入式胡须造型器改变您的造型。5 种长度设置供您选择，助您打造清爽利落、短茬整齐的胡须造型。
      • 卡入式洁面刷 img

        卡入式洁面刷

        卡入洁面刷，享受比用手清洁更洁净的洁面体验。去除去除老化细胞并增加微循环，令肌肤焕然一新。
      • 卡入式准确修剪器 img

        卡入式准确修剪器

        附有呵护皮肤的卡入式准确修剪器造型。非常适合修剪鬓角。
      • 卡入式鼻毛修剪器 img

        卡入式鼻毛修剪器

        适用于鼻毛和耳毛的卡入式修剪器。此修剪器搭载 ProtecTrim 技术，同时具有独特设计的角度，确保实现轻松、舒适的修剪体验。

        让您的剃须刀像新的一样

         
        请小心使用剃须刀和配件，以保持剃须刀性能如新。
        清洁剃须刀 img

        清洁剃须刀

        使用后清洁剃须刀，以便获得出色的性能和卫生状况。
         

        1. 打开剃须刀，然后使用温水冲洗剃须刀头部件。
        2. 关闭剃须刀，将剃须刀头支架从剃须刀头部件的底部抽离，然后冲洗这两个部件。
        3. 小心地甩干多余的水，使剃须刀头支架自然风干，最后装回剃须刀头。
        如何更换剃须刀头 img

        如何更换剃须刀头

        为达到最佳效果，请每两年更换一次剃须刀头。 

         

        1. 关闭剃须刀。从手柄上取出卡入式剃须刀头部件。
        2. 将新的卡入式剃须刀头部件安装到手柄上。听到“咔哒”一声即完成更换。
        3. 更换卡入式剃须刀头部件后，您可以在应用程序中重置更换提醒。

        常见问题解答

        我是否始终需要将电话带入浴室？
        不需要。一开始，您需要将电话带入浴室，以便获得实时反馈，了解如何以最呵护肌肤的方式进行剃须，这非常有用。一旦掌握了诀窍，您只需将剃须信息与应用程序同步，然后接收个人反馈和指导即可。当剃须刀和应用程序彼此靠近时，它们将自动同步。

        剃须刀最多可存储 20 次剃须，因此一定要确保每 2-3 周通过蓝牙连接剃须刀并同步一次。要同步您的剃须——1 打开应用程序并确保您靠近剃须刀。2 应用程序将自动连接并同步您的最后一次剃须。
        如何下载应用程序？
        您可以通过 App Store 或 Play Store 下载 SkinAnalyst 应用程序，或扫描剃须刀包装上的二维码。

        在中国，如需 Android 商店支持，请访问https://www.philips.com.cn/c-e/appdownload-homepage
        应用程序兼容哪些手机？

        iPhone 兼容性：

        · iPhone 6S 及更高版本

        · iOS 11 及更高版本

        Android 兼容性：

        · 仅限尺寸大于 4.5 英寸的手机

        · OS 版本 6.0 以上，BLE 版本 4.1 以上
        如何将我的飞利浦 SkinAnalyst 应用程序与手机连接？

        · 从 App Store 下载 SkinAnalyst 应用程序。

        · 确保已打开智能手机上的蓝牙功能。

        · 打开智能手机上的应用程序。

        · 按照应用程序中的说明建立连接。

        注：确保您的蓝牙和互联网连接良好，以便充分享受应用程序带来的体验。
        遇到连接问题时该怎么办？

        您无法将手机与飞利浦 7000 系列剃须刀连接的原因可能有多种。下面是一些常见原因及其解决方法。

         

        · 使用的蓝牙版本不正确
        飞利浦 7000 系列剃须刀使用蓝牙版本 4.1 或更高版本。确保您的手机支持此版本（或更高版本）以连接至剃须刀。同时，确保在将其与剃须刀进行配对之前，打开您手机上的蓝牙功能。

         

        · 手机不兼容
        下载前，请检查您的手机是否与 SkinAnalyst 应用程序兼容。该应用程序仅可在使用软件 iOS10 或更高版本的 iPhone 5S（或更高版本）上运行。

        对于 Android 用户，该应用程序仅可用于 Android 6 (Marshmallow) 或更高版本，且仅适用于尺寸大于 4.5 英寸的手机

         

        · 手机距离剃须刀过远
        您的手机需要靠近剃须刀，以便与您的飞利浦 7000 系列剃须刀配对。确保您的手机距离剃须刀不超过 3 米远。

        · 重置剃须刀与应用程序之间的连接
        如果您按照以上建议操作，但仍无法将应用程序与手机连接，则可以通过以下步骤尝试重置连接：1. 取消配对剃须刀：长按剃须刀上的开/关按钮 10 秒，即可断开剃须刀与应用程序之间的连接。UI 上的通知符号开始缓慢闪烁。2. 取消配对手机：转至您手机上的“设置”，然后选择蓝牙。然后选择 Shaver S79XX 并按“忽略”或“取消配对”。

        注：上述说明可能因智能手机而异。请检查您的手机手册，以了解更多信息。如果您已尝试上述建议但仍无法解决此问题，请联系您所在国家/地区的消费者服务中心以获得更多支持。
        我的飞利浦 7000 系列上的通知符号处于闪烁状态。我该怎么办？
        当剃须刀手柄上的通知符号闪烁时，请打开应用程序，因为您将收到更新/通知内容。
        能否在不使用应用程序的情况下更改敏感剃须设置？
        不能，敏感剃须设置根据您的需要进行个性化设置，具体取决于应用程序。默认剃须刀设置为 S。
        UI 中的符号是什么？

        剃须刀屏幕上的符号包括：

        · 通知符号

        · 敏感肌剃须设置 - XS

        · 敏感肌剃须设置 - S

        · 清洗提示

        · 旅行锁符号

        · 拔出插头即可使用提醒

        · 电池充电指示灯
        首次为产品充电需要多久？
        我们建议在首次使用之前为剃须刀完全充电。充电大约需要一个小时，剃须时间最长可达 50 分钟。
        电动剃须的好处是什么？
        从有了电动剃须刀，您既能获得效果非凡的贴面剃须，又能让肌肤倍感舒适。另外，电动剃须刀使用方便：许多剃须刀都可进行湿剃和干剃，也可在洗澡时使用。
        旋转式剃须的好处是什么？
        旋转式剃须刀头因其灵活性而深受消费者喜爱。因此，即便在难以触及的区域，您也可以顺畅剃须。您只需使用较少的修剪次数且无需用力按压即可完成剃须。尽享贴面剃须体验和非凡的肌肤舒适度。
        能否在淋浴时使用剃须刀？
        7000 系列剃须刀防水。您可以决定选择哪种剃须方式：干剃、使用凝胶或泡沫，甚至在淋浴时使用。

        支持

        始终如一地为您提供帮助

        * Apple、Apple 徽标、iPad 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。App Store 是 Apple Inc. 的服务商标。

        * Android 是 Google Inc. 的商标

        * Google Play 和 Google Play 徽标是 Google Inc. 的商标

        * 蓝牙® 字样和徽标均为 Bluetooth SIG, Inc. 所有的注册商标，Koninklijke Philips N.V. 对此类字样和徽标的任何使用均已获得许可。

        1 次微信入会, 立享 4 重特权

        入会好礼倾情赠 – 赠注册好礼一份
        售后服务无忧享 – 线上质保, 保修期只换不修
        新品信息早知道 – 获取新品信息, 赢取试用机会
        会员活动及时知 – 会员专属活动及咨询
        扫一扫 立即加入
        Philips MyPhilips QR code

        或搜索并关注

        微信公众号“飞利浦健康生活”
        订阅产品 img