如何判断飞利浦 OneBlade 是否充满电？

不同 OneBlade 型号的充电状态呈现方式不同。请根据与您的型号最匹配的描述，参考以下信息。



注意：本文包括所有 OneBlade 型号的指南。请参考小标题，确定与您的型号相关的信息。如果您的型号在外观上与图片中显示的不同（例如颜色不同），但具有相同的特征，则该信息仍然适用。

我的 OneBlade 有一个光环 设备充电时，OneBlade 手柄上的光环将闪烁；设备充满电时，光环将持续亮起。在 OneBlade 充满电 30 分钟后，灯环将熄灭以节约能源。



使用蓝牙连接时，您可以在 OneBlade 应用程序中找到准确的电池电量百分比。

我的 OneBlade 手柄上有一个 LED 指示灯 多种型号的 OneBlade 手柄上带有一个 LED 充电指示灯。



如果在将 OneBlade 连接到电源后，LED 指示灯持续亮起，则 LED 指示灯仅指示设备正在充电。OneBlade 充满电后，LED 指示灯将无变化。如果您的 OneBlade 也是这种情况，请参阅用户手册以确定设备充电时长。



如果在将 OneBlade 连接到电源后，其手柄上的 LED 指示灯闪烁，则在充电过程中它将继续闪烁，然后在设备充满电后持续亮起。OneBlade 充电 30 分钟后，LED 指示灯将会关闭以节省能源。

我的 OneBlade 适配器上有一个 LED 指示灯 如果 OneBlade 的插头/适配器上带有一个 LED 指示灯，则连接到电源时，LED 指示灯将持续亮起，并且不会变化以指示 OneBlade 已充满电。



如果您的 OneBlade 也是这种情况，请参阅用户手册以确定设备充电时长。

我的 OneBlade 上有电池百分比 OneBlade 手柄上的电池百分比将随着充电时长而增加。百分比达到 100% 即表示您的设备已充满电。



我的 OneBlade 上有 3 个充电格 如果您的 OneBlade 电池电量不足，当您将设备连接到电源时，最下面的充电进度格将闪烁。当电池电量充至 1/3 时，最下面的充电格将持续亮起，第二个充电格将开始闪烁。



以此类推，所有 3 格持续亮起即表示您的 OneBlade 已充满电。充电格将在 OneBlade 充电 30 分钟后关闭以节省能源。



我的 OneBlade 没有以上任何一项 请参阅用户手册，了解 OneBlade 型号的建议充电时长（通常为 8 小时）。