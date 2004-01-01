出于安全考虑，OneBlade 仅支持在不接电的情况下使用。这是因为 OneBlade 是干湿两用剃毛刀。在近水环境接电使用 OneBlade 很危险。为避免出现任何风险，设备在连接到电源插座时无法工作。 请记住，用于 OneBlade 的飞利浦 HQ87 适配器是防水溅的。也就是说，设备上可以溅到水，但设备不能长时间直接接触水。 因此，在您为 OneBlade 充电期间，请确保让该设备及其适配器远离水或任何潮湿的表面。

仅支持在不接电的情况下使用

出于安全考虑，OneBlade 仅支持在不接电的情况下使用。



这是因为飞利浦 OneBlade 是干湿两用剃须刀。在有水的环境下接电使用本产品很危险。为避免在使用过程中出现意外，本产品在连接到电源插座时无法工作。



另外，请记住，OneBlade 的适配器是防水溅的。因此，在您为 OneBlade 充电期间，请确保让 OneBlade 及其适配器远离水或任何潮湿的表面。此外，如果您的 OneBlade 配有充电端口保护盖，请确保在弄湿手柄之前将保护盖盖紧。