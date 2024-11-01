您可以用空气炸锅制作的食物

飞利浦 Airfryer 空气炸锅可采用油炸、烘炒、烧烤、烘焙和烘烤等方式进行烹饪。更加方便的是，您可以烹饪冷冻食品并重新加热已经制作好的食物。请查看以下信息，以详细了解：



肉类和鱼类菜品：使用飞利浦 Airfryer 空气炸锅来制作通常会以煎炸、烧烤或烘烤方式烹饪的鸡肉、牛肉、鱼肉和大部分其他菜肴，成品口感都会十分美味。或者，您也可以给自制的面包屑加一点油，然后就能使用飞利浦 Airfryer 空气炸锅来制作撒有面包屑的食物了。



蔬菜：所有可以烧烤的蔬菜（如西葫芦、玉米棒或辣椒），均可在您的 Airfryer 空气炸锅中进行烹饪。



冷冻食品：冷冻的小吃可以直接在您的飞利浦 Airfryer 空气炸锅中进行烹饪，无需解冻。在飞利浦 Airfryer 空气炸锅中制作前，无需解冻冷冻原料。冷冻原料要求稍长的制作时间，但这不会影响烹饪效果。利用温度控制功能，您可以为每种食材选择最适合的设置。



烘焙美食：您可以在飞利浦 Airfryer 空气炸锅中制作蛋糕、馅饼、松饼，以及面包或自制披萨。



请注意：

如果使用适合 Airfryer 炸篮的烤盘，可以制作千层面等砂锅菜。

前一天吃剩的披萨片或面包卷等剩菜非常适合在空气炸锅中重新加热，重新变得松脆。