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飞利浦 Airfryer 空气炸锅的型号和序列号位于何处？

发表于 2024 年 2 月 21 日
您可以在飞利浦 Airfryer 空气炸锅底座下方的标签上找到型号和序列号。如需查看更多信息和示例，请阅读下面的文章。
注意：确保将产品倒置时炸篮和/或炸锅不会掉落。 
在底座下方

型号

型号位于型号铭牌贴纸的左上角，以 HD9xxx 开头（巴西产品的型号以 RI9xxx 开头）。要查找您的 Airfryer 空气炸锅的特定信息，您需要在 www.philips.com 或 HomeID 应用程序上使用其型号，如需进一步协助，请通过 www.philips.com/contact 与我们联系。
型号

序列号

您的 Airfryer 空气炸锅的序列号包含有关其生产日期的信息，如果您需要联系我们获取进一步帮助，此信息将非常有用。

序列号有两种显示方式：

1.序列号可以用四个数字表示。生产年份和生产周 (yyww) 打印或印盖在铭牌标签上，例如，图 A.

2 中的 2041。如果 Airfryer 空气炸锅底部有条形码标签，印在条码形下方的代码就是序列号。它是数字和字符的组合，例如，图 B 中的 7C1A221213420052：
序列号

此页面上的信息适用于以下型号： NA543/00 , NA331/10 , NA565/02 , NA462/70 , NA120/00 , NA555/00 , NA332/00 , HD9880/90 , HD9280/51 , HD9280/81 , HD9252/51 , HD9252/81 , HD9200/21 , HD9270/21 , HD9252/20 , HD9741/61 , HD9651/61 , HD9270/91 , HD9953/00 , HD9952/01 , HD9925/01 , HD9945/01 , HD9200/91 , HD9905/00 , HD9941/00 , HD9951/01 , HD9270/81 , HD9270/51 , HD9860/91 , HD9954/01 , HD9741/11 , HD9212/41 , HD9215/61 , HD9749/91 , HD9651/91 , HD9647/21 , HD9646/11 , HD9641/91 , HD9621/91 , HD9621/11 , HD9627/21 , HD9231/64 , HD9911/90 , HD9240/30 , HD9231/20 , HD9233/40 , HD9232/50 , HD9232/30 , HD9910/20 , HD9240/90 , HD9904/00 , HD9925/00 , HD9220/50 , HD9220/40 , HD9220/20 , HD9225/50 . 点击此处显示更多产品编号 点击此处显示较少的产品编号

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