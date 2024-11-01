您可以在飞利浦 Airfryer 空气炸锅底座下方的标签上找到型号和序列号。如需查看更多信息和示例，请阅读下面的文章。
注意：确保将产品倒置时炸篮和/或炸锅不会掉落。
飞利浦 Airfryer 空气炸锅的型号和序列号位于何处？
发表于 2024 年 2 月 21 日
型号
型号位于型号铭牌贴纸的左上角，以 HD9xxx 开头（巴西产品的型号以 RI9xxx 开头）。要查找您的 Airfryer 空气炸锅的特定信息，您需要在 www.philips.com 或 HomeID 应用程序上使用其型号，如需进一步协助，请通过 www.philips.com/contact 与我们联系。
序列号
您的 Airfryer 空气炸锅的序列号包含有关其生产日期的信息，如果您需要联系我们获取进一步帮助，此信息将非常有用。
序列号有两种显示方式：
1.序列号可以用四个数字表示。生产年份和生产周 (yyww) 打印或印盖在铭牌标签上，例如，图 A.
2 中的 2041。如果 Airfryer 空气炸锅底部有条形码标签，印在条码形下方的代码就是序列号。它是数字和字符的组合，例如，图 B 中的 7C1A221213420052：
序列号有两种显示方式：
1.序列号可以用四个数字表示。生产年份和生产周 (yyww) 打印或印盖在铭牌标签上，例如，图 A.
2 中的 2041。如果 Airfryer 空气炸锅底部有条形码标签，印在条码形下方的代码就是序列号。它是数字和字符的组合，例如，图 B 中的 7C1A221213420052：