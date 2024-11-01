飞利浦 Airfryer 空气炸锅的型号和序列号位于何处？

您可以在飞利浦 Airfryer 空气炸锅底座下方的标签上找到型号和序列号。如需查看更多信息和示例，请阅读下面的文章。

注意：确保将产品倒置时炸篮和/或炸锅不会掉落。

型号 型号位于型号铭牌贴纸的左上角，以 HD9xxx 开头（巴西产品的型号以 RI9xxx 开头）。要查找您的 Airfryer 空气炸锅的特定信息，您需要在 www.philips.com 或 HomeID 应用程序上使用其型号，如需进一步协助，请通过 www.philips.com/contact 与我们联系。