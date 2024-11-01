搜索词

飞利浦支持

为何必须翻动飞利浦 Airfryer 空气炸锅中的食物？

发表于 2023 年 12 月 12 日
摇晃您的飞利浦 Airfryer 空气炸锅炸篮里的食物，可以确保当食物堆叠超过一层时，空气可在其周围循环流动。这样，您也可以检查食材的颜色和烹饪进度，以达到更均匀的烹饪效果。

哪些食材需要我翻动？翻动频率如何？

在烹饪过程中，若需要空气煎炸的所有食材超过一层，需要翻动（搅拌或翻转）以确保烹饪效果均匀。

我们推荐翻动的食物类型示例包括：
  • 炸薯条
  • 土豆小吃
  • 炸鸡块
  • 鸡翅

请注意： 
  • 在进行空气煎炸时，不要将易碎食物堆叠在一起，因为翻动会损坏食物。
  • 当炸篮装满冷冻薯条的最大推荐分量时，请至少翻动 3 到 4 次，以使所有食物均匀煮熟。
  • 您在空气炸锅里放的食物越多，就应该越频繁地翻动它。

我该如何翻动食材？

如需翻动食材，请将炸篮从产品（和/或锅，如果可用）中拿出来，然后在水槽上翻动炸篮。然后将炸篮放入锅内，将其滑回产品中。

确保食物在翻动过程中混合均匀，让底层和顶层的食物能够上下翻动，以实现更均匀的炸制效果。
Play Pause

摇晃提醒仅限 HD9285、HD9860-HD9867、HD9875、HD9880、NA350、NA351 和 NA352

以下信息仅适用于型号 HD9285、HD9860-HD9867、HD9875、HD9880、NA350、NA351 和 NA352。

使用默认预设设置、自动烹饪程序或智能大厨程序（取决于您的空气炸锅型号）烹饪时，部分型号会在您需要翻动食物时发出哔声通知您。您可以在您的用户手册中找到有关此功能的更多信息，您可以访问 www.philips.com/support. 查看和下载。您可以在产品底部的标签上找到您的空气炸锅型号。


上述解决方案是否有助于解决问题？如果没有，请联系我们以获得进一步帮助。

此页面上的信息适用于以下型号： NA543/00 , NA331/10 , NA565/02 , NA462/70 , NA120/00 , NA555/00 , NA332/00 , HD9880/90 , HD9285/00 , HD9280/81 , HD9280/51 , HD9252/51 , HD9252/81 , HD9200/21 , HD9270/21 , HD9252/20 , HD9741/61 , HD9651/61 , HD9270/91 , HD9952/01 , HD9953/00 , HD9925/01 , HD9945/01 , HD9200/91 , HD9905/00 , HD9951/01 , HD9941/00 , HD9270/81 , HD9270/51 , HD9860/91 , HD9954/01 , HD9749/91 , HD9212/41 , HD9215/61 , HD9741/11 , HD9651/91 , HD9641/91 , HD9646/11 , HD9647/21 , HD9621/91 , HD9627/21 , HD9621/11 , HD9231/64 , HD9911/90 , HD9240/30 , HD9232/50 , HD9231/20 , HD9910/20 , HD9233/40 , HD9232/30 , HD9240/90 , HD9904/00 , HD9925/00 , HD9220/50 , HD9220/40 , HD9220/20 , HD9225/50 . 点击此处显示更多产品编号 点击此处显示较少的产品编号

常见问题解答

联系飞利浦

我们很乐意为您服务

联系飞利浦

我们很乐意为您服务

在寻找别的东西吗？

了解所有飞利浦支持选项

支持主页

最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。