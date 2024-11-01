以下信息仅适用于型号 HD9285、HD9860-HD9867、HD9875、HD9880、NA350、NA351 和 NA352。

使用默认预设设置、自动烹饪程序或智能大厨程序（取决于您的空气炸锅型号）烹饪时，部分型号会在您需要翻动食物时发出哔声通知您。您可以在您的用户手册中找到有关此功能的更多信息，您可以访问

www.philips.com/support

. 查看和下载。您可以在产品底部的标签上找到您的空气炸锅型号。