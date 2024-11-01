为何必须翻动飞利浦 Airfryer 空气炸锅中的食物？
发表于 2023 年 12 月 12 日
摇晃您的飞利浦 Airfryer 空气炸锅炸篮里的食物，可以确保当食物堆叠超过一层时，空气可在其周围循环流动。这样，您也可以检查食材的颜色和烹饪进度，以达到更均匀的烹饪效果。
哪些食材需要我翻动？翻动频率如何？
在烹饪过程中，若需要空气煎炸的所有食材超过一层，需要翻动（搅拌或翻转）以确保烹饪效果均匀。
我们推荐翻动的食物类型示例包括：
请注意：
我们推荐翻动的食物类型示例包括：
- 炸薯条
- 土豆小吃
- 炸鸡块
- 鸡翅
请注意：
- 在进行空气煎炸时，不要将易碎食物堆叠在一起，因为翻动会损坏食物。
- 当炸篮装满冷冻薯条的最大推荐分量时，请至少翻动 3 到 4 次，以使所有食物均匀煮熟。
- 您在空气炸锅里放的食物越多，就应该越频繁地翻动它。
我该如何翻动食材？
如需翻动食材，请将炸篮从产品（和/或锅，如果可用）中拿出来，然后在水槽上翻动炸篮。然后将炸篮放入锅内，将其滑回产品中。
确保食物在翻动过程中混合均匀，让底层和顶层的食物能够上下翻动，以实现更均匀的炸制效果。
确保食物在翻动过程中混合均匀，让底层和顶层的食物能够上下翻动，以实现更均匀的炸制效果。
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摇晃提醒仅限 HD9285、HD9860-HD9867、HD9875、HD9880、NA350、NA351 和 NA352
以下信息仅适用于型号 HD9285、HD9860-HD9867、HD9875、HD9880、NA350、NA351 和 NA352。
使用默认预设设置、自动烹饪程序或智能大厨程序（取决于您的空气炸锅型号）烹饪时，部分型号会在您需要翻动食物时发出哔声通知您。您可以在您的用户手册中找到有关此功能的更多信息，您可以访问 www.philips.com/support. 查看和下载。您可以在产品底部的标签上找到您的空气炸锅型号。
上述解决方案是否有助于解决问题？如果没有，请联系我们以获得进一步帮助。
使用默认预设设置、自动烹饪程序或智能大厨程序（取决于您的空气炸锅型号）烹饪时，部分型号会在您需要翻动食物时发出哔声通知您。您可以在您的用户手册中找到有关此功能的更多信息，您可以访问 www.philips.com/support. 查看和下载。您可以在产品底部的标签上找到您的空气炸锅型号。
上述解决方案是否有助于解决问题？如果没有，请联系我们以获得进一步帮助。