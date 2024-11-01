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如何及何时在飞利浦 Airfryer 空气炸锅中使用油？

发表于 2023 年 5 月 5 日
飞利浦 Airfryer 空气炸锅不需要油来烹饪和炸食物，但在准备新鲜的去皮土豆或鸡肉等新鲜食材时可直接向其中加油，以形成酥脆表层，提升菜肴的整体美味程度。
注意：切勿将油直接倒入空气炸锅的煎锅中。

使用哪种油

您可以在您的飞利浦 Airfryer 空气炸锅中使用任何类型的烧烤/烘焙/烘烤或煎炸用油。除此之外，您还可以使用动物油。

请注意
  • 仅能在食材中加油，不要直接在空气炸锅的煎锅中加油。
  • 预炸食品，如冷冻炸薯条、炸鸡块、春卷等，不需要额外加油。
  • 请勿使用冷压油，因为这种油在高温条件下会燃烧。
为自制土豆食品加油（例如炸薯条）：
  1. 土豆去皮，然后将它们切成喜欢的形状。
  2. 将土豆放在装了水的碗中浸泡至少 30 分钟，然后将其取出并用厨房纸吸干土豆上的水。
  3. 将半汤匙油放入碗中。将土豆放入碗中搅拌，直至土豆表面裹满油。
  4. 使用厨房厨具或您的双手，将土豆放入您的 Airfryer 空气炸锅的炸篮中。

向较大的食材中加油（如鸡腿或肉类）：
  1. 如有必要，用厨房用纸擦干食物外表面。
  2. 在食物外表面刷少许油或使用油喷雾。仅涂一层即可。过多的油在热空气煎炸过程中将滴入 Airfryer 空气炸锅的煎锅中。

向撒有面包屑的自制菜肴中添加油：
要么在您给食物撒面包屑之前在面包屑中混入一些油，要么在之后给面包屑外层喷洒/刷一层油。

提示：您也可以腌制肉类或家禽，而非将油刷到外表面。


上述解决方案是否有助于解决问题？如果没有，请联系我们以获得进一步帮助。

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