仅能在食材中加油，不要直接在空气炸锅的煎锅中加油。

预炸食品，如冷冻炸薯条、炸鸡块、春卷等，不需要额外加油。

请勿使用冷压油，因为这种油在高温条件下会燃烧。

土豆去皮，然后将它们切成喜欢的形状。 将土豆放在装了水的碗中浸泡至少 30 分钟，然后将其取出并用厨房纸吸干土豆上的水。 将半汤匙油放入碗中。将土豆放入碗中搅拌，直至土豆表面裹满油。 使用厨房厨具或您的双手，将土豆放入您的 Airfryer 空气炸锅的炸篮中。

如有必要，用厨房用纸擦干食物外表面。 在食物外表面刷少许油或使用油喷雾。仅涂一层即可。过多的油在热空气煎炸过程中将滴入 Airfryer 空气炸锅的煎锅中。

您可以在您的飞利浦 Airfryer 空气炸锅中使用任何类型的烧烤/烘焙/烘烤或煎炸用油。除此之外，您还可以使用动物油。要么在您给食物撒面包屑之前在面包屑中混入一些油，要么在之后给面包屑外层喷洒/刷一层油。：您也可以腌制肉类或家禽，而非将油刷到外表面。上述解决方案是否有助于解决问题？如果没有，请联系我们以获得进一步帮助。