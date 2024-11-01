在飞利浦 Airfryer 空气炸锅中，可将食物填充至炸篮的“MAX”标记处。最大填充量取决于您要制作的食物和飞利浦 Airfryer 空气炸锅的大小。请于下方查看更多详情。

飞利浦 Airfryer 空气炸锅的炸篮最多可容纳 500 到 2,000 克的薯条，具体容量视设备型号而定。将炸篮填充到最大容量的 2/3 处，烹饪效果最佳。您可以在用户手册和 HomeID 应用程序中找到有关 Airfryer 空气炸锅型号的更多信息。若想查看或下载用户手册，请在设备底部的标签上找到产品型号，然后访问 www.philips.com/support。

家禽或肉类（整个或切片）