在飞利浦 Airfryer 空气炸锅中，可将食物填充至炸篮的“MAX”标记处。最大填充量取决于您要制作的食物和飞利浦 Airfryer 空气炸锅的大小。请于下方查看更多详情。
我可以在飞利浦 Airfryer 空气炸锅中制作多少量的食物？
发表于 2024 年 2 月 21 日
土豆或炸薯条
飞利浦 Airfryer 空气炸锅的炸篮最多可容纳 500 到 2,000 克的薯条，具体容量视设备型号而定。将炸篮填充到最大容量的 2/3 处，烹饪效果最佳。您可以在用户手册和 HomeID 应用程序中找到有关 Airfryer 空气炸锅型号的更多信息。若想查看或下载用户手册，请在设备底部的标签上找到产品型号，然后访问 www.philips.com/support。
家禽或肉类（整个或切片）
根据您的型号，您的 Airfryer 空气炸锅可以烹饪最大重量在 800 至 2500 克之间的肉糜卷或全鸡。一般而言，您可以在空气炸锅炸篮的底部放一层肉、家禽等食物。确保不要完全覆盖炸篮底部，这样热空气可以在原料周围循环并均匀地烹饪食材。如需了解更多信息，请查看 HomeID 应用程序或用户手册。若想找到用户手册，请在设备底部的标签上找到产品型号，然后访问 www.philips.com/support。
填馅蔬菜、小吃或易碎食物
制作填馅蔬菜、夹心面制小吃或其他易碎食物时，应在 Airfryer 空气炸锅的炸篮底部放上一层食物。确保在原料之间留有足够空间，这样您可用夹子将其夹出。
蛋糕、乳蛋饼、松饼或面包
请使用适合您空气炸锅炸篮及烤盘的烤模或烤盘，同时在侧面留出一些空间，使空气能够流通。
不要在烤盘或烘焙盘中放入一半以上的食物，因为面团在空气煎炸过程中会膨胀。如果您在烤盘或烘焙盘中放入太多面团，膨胀的面团可能接触 Airfryer 空气炸锅的加热元件，从而可能导致顶部烧焦。
上述方案是否有助于解决问题？如果没有，请联系我们以获得进一步帮助。
不要在烤盘或烘焙盘中放入一半以上的食物，因为面团在空气煎炸过程中会膨胀。如果您在烤盘或烘焙盘中放入太多面团，膨胀的面团可能接触 Airfryer 空气炸锅的加热元件，从而可能导致顶部烧焦。
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