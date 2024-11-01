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我的飞利浦美发造型器是否不含石棉？

发表于 2024 年 2 月 6 日
飞利浦致力于保护环境和保障用户的健康。因此，所有飞利浦美发产品都不含石棉。

此页面上的信息适用于以下型号： BHD727/55 , BHD727/05 , BHD737/05 , BHD393/55 , BHD393/05 , BHD377/05 , BHD720/05 , BHD399/65 , BHD399/05 , BHD399/95 , BHB878/15 , BHB882/05 , HP4666/00 , HP4892/00 , HP4897/00 , HP4935/00 , HP4960/00 , HP4960/01 , HP4961/00 , HP4962/00 , HP4963/00 , HP4980/00 , HP4981/00 , HP4982/00 , HP4984/00 , HP4990/00 , HP4991/00 , HP4890/00 , HP4992/00 , HP4696/01 , HP4688/00 , HP4687/00 , HP4686/00 , HP4867/00 , HP4683/00 , HP4891/00 , HP4669/00 , HP4668/00 , HP4667/00 , BHD388/05 , BHD315/05 , BHD316/05 , BHD318/05 , BHD378/05 , BHD308/05 , BHD356/05 , BHD356/35 , BHD321/05 , BHS830/05 , BHD628/05 , BHC115/05 , BHH888/05 , BHD005/05 , BHS378/55 , BHD276/05 , HP8657/15 , HP8225/05 , BHD287/05 , HP4722/45 , BHD285/05 , BHD286/05 , BHB878/05 , HP4722/05 , HP4722/35 , HP4722/25 , HP4722/15 , BHD282/05 , BHB869/05 , BHH880/05 , HP8281/05 , BHH822/05 , HP8283/05 , HP8401/45 , HP8401/55 , BHD028/05 , BHC020/05 , HP8132/05 , HP8237/05 , HP8239/05 , HP8663/25 , BHH811/05 , BHC209/05 , BHB868/05 , HP4590/05 , BHC198/05 , BHC197/05 , HP8248/05 , HP8128/05 , HP8247/05 , HP8249/05 , HP8258/05 , BHD278/75 , HP8316/05 , HP4676/75 , HP4676/05 , BHH777/55 , BHC199/05 , HP4675/05 , HP4675/75 , HP4675/95 , HP8668/05 , HP8230/55 , HP8119/05 , HPS940/05 , BHC111/45 , HP8216/05 , HP8325/15 , HPS940/09 , HPS940/00 , HP8226/05 , HP8221/05 , BHC112/05 , BHC113/05 , BHC117/05 , BHC111/05 , BHC110/05 , HP8222/05 , HP8220/05 , HP4595/75 , HP4595/05 , HP4596/05 , BHD009/05 , HP8227/05 , HP8228/05 , BHC019/05 , HP8663/15 , BHH777/05 , HP8279/05 , BHC200/05 , BHC202/05 , BHC203/05 , BHC208/05 , BHC201/05 , HP8230/65 , HP8127/05 , BHC015/05 , BHC016/05 , BHC017/05 , BHC018/05 , HP8126/05 , HP8125/05 , HP8372/05 , HP8280/05 , HP8372/00 , HP8372/03 , BHC010/95 , HP8660/05 , HP8120/05 , BHC010/75 , BHC010/05 , HP4585/05 , HP4586/05 , HP4588/05 , HP4589/05 , HP8280/03 , HP8280/00 , HP8294/55 , HP8110/70 , HP4989/00 , HP8325/70 , HP8630/00 , HP8292/00 , HP8301/70 , HP8210/70 , HP8212/50 , HP8116/60 , HP8116/70 , HP8219/00 , HP8218/00 , HP4961/40 , HP8230/00 , HP8118/50 , HP8209/00 , HP8235/00 , HP8111/00 , HP8112/00 , HP8606/00 , HP8110/00 , HP8110/22 , HP8210/50 , HP8619/00 , HP8213/00 , HP8294/00 , HP8116/50 , HP8212/00 , HP8215/00 , HP8210/00 , HP8211/00 , HP8116/00 , HP8107/40 , HP4618/00 , HP8117/00 , HP8118/00 , HP8115/00 , HP8602/00 , HP8200/40 , HP8270/00 , HP8650/02 , HP4988/00 , HP8107/00 , HP8652/00 , HP8260/00 , HP8100/22 , HP4684/00 , HP8297/00 , HP8100/00 , HP8101/00 , HP8106/00 , HP8105/00 , HP8315/00 , HP4698/22 , HP8102/00 , HP8651/02 , HP8600/00 , HP8200/00 , HP8202/00 , HP8203/00 , HP8201/00 , HP4651/00 , HP8300/00 , HP8183/00 , HP4665/00 , HP4696/10 , HP4698/10 , HP4657/00 , HP4940/00 , HP4681/00 , HP4930/00 , HP4638/00 , HP4983/00 , HP4931/00 , HP4924/00 , HP4812/00 , HP4661/00 , HP4883/00 , HP4658/00 , HP4625/00 , HP4653/01 , HP4885/00 , HP4887/00 , HP4886/00 , HP4884/00 , HP4824/00 , HP4823/00 , HP4819/00 , HP4817/00 , HP4624/00 , HP4857/00 , HP4856/00 , HP4828/00 , HP4859/00 , HP4674/00 , HP4646/00 , HP4858/00 , HP4840/00 , HP4841/00 , HP4812/30 . 点击此处显示更多产品编号 点击此处显示较少的产品编号

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