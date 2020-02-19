即使您将咖啡喷嘴流出的冲洗水收集到杯子中，冲洗水仍然会积聚在水盘上。这是因为咖啡机将冲洗水直接排入自动冲洗的水盘并对回路进行冲洗，从而确保咖啡机保持良好的性能。

当咖啡机开/关、冲煮饮品后或使用奶泡器后，咖啡机会执行自动冲洗。

由于存在这种冲洗水，您可能会遇到以下情况：水盘中始终有一些水，或者水盘注满的速度比预期更快。但是，这并不表示咖啡机漏水。

注意：如果水盘在冲煮 2 杯咖啡后已满或在一夜之间注满水，我们建议您联系我们以获取进一步帮助。