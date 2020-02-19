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SM7683/07 Xelsis 全自动浓缩咖啡机
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Xelsis 全自动浓缩咖啡机

SM7683/07

我的飞利浦/Saeco 浓缩咖啡机漏水

如果您发现飞利浦/Saeco 浓缩咖啡机漏水，则可能存在几种原因。阅读以下内容，了解出现漏水的位置以及解决方案：

1.是否有水漏到水盘当中？
2.清水是从咖啡机底部还是侧面漏出来的
3.您是在餐桌上还是咖啡机底部看到的棕色水渍？

1.水漏到水盘当中

即使您将咖啡喷嘴流出的冲洗水收集到杯子中，冲洗水仍然会积聚在水盘上。这是因为咖啡机将冲洗水直接排入自动冲洗的水盘并对回路进行冲洗，从而确保咖啡机保持良好的性能。

当咖啡机开/关、冲煮饮品后或使用奶泡器后，咖啡机会执行自动冲洗。

由于存在这种冲洗水，您可能会遇到以下情况：水盘中始终有一些水，或者水盘注满的速度比预期更快。但是，这并不表示咖啡机漏水。

注意：如果水盘在冲煮 2 杯咖啡后已满或在一夜之间注满水，我们建议您联系我们以获取进一步帮助。

2.咖啡机底部或水箱有清水

如果您在咖啡机底部或水箱旁边看到清水，这是因为水箱未正确置于咖啡机内。

要解决此问题，请将水箱用力推回咖啡机，以确保水箱在咖啡机中固定到位。

如果水箱放置正确但咖啡机底部仍然漏出清水，请联系我们以获取进一步帮助。

3.在餐桌上或咖啡机底部的棕色水渍

如果餐桌上或咖啡机底部存在水渍，则可能有两种原因：

1.水盘太满并在取出水盘时溅出。要避免出现这种情况，请在水盘注满且红色指示器弹出时或每天倒空并冲洗水盘。
2.当取出水盘或向外拉动水盘时，冲煮套件的少量冲洗水会从咖啡机右侧底部流出并残留在餐桌上。 我们建议您每周用布擦拭此区域，但不要担心咖啡机会漏水

此页面上的信息适用于以下型号： SM7683/07 , SM7685/07 , EP2121/62 , EP2124/62 , EP2131/62 , EP2136/62 , EP3146/82 , EP5310/12 , EP5365/12 , HD8914/07 , HD8915/07 , HD8927/07 , HD8975/05 , HD8824/07 , HD8847/17 , HD8652/57 , HD8650/07 , HD8650/27 , HD8651/07 , HD8651/17 , HD8651/27 , HD8964/05 , HD8966/05 , HD8920/07 , RI9840/04 , RI9841/02 , HD8761/07 , HD8762/07 , HD8768/05 , HD8752/05 , HD8753/15 , HD8930/05 , HD8751/15 , HD8833/15 , HD8743/17 , HD8745/07 , HD8837/05 , HD8854/15 , HD8856/05 , HD8944/07 . 点击此处显示更多产品编号 点击此处显示较少的产品编号

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