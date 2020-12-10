请务必保持飞利浦/Saeco 浓缩咖啡机的清洁，以确保咖啡机及其部件保持出众性能，并且能够冲煮出味道浓郁的咖啡。
您可以在用户手册中找到浓缩咖啡机的分步清洁说明。我们添加了一些通用说明视频（如下所示），您可以了解如何清洁咖啡机及其部件。
请特别注意清洁咖啡机中的牛奶回路系统。尽量防止牛奶在其中变干，否则难以将其清除。
有关 Saeco 浓缩咖啡机的特定清洁说明，请访问我们的咖啡保养支持页面。
如何清洁和维护我的飞利浦/Saeco 浓缩咖啡机
清洁冲煮套件
您需要每周和每月保养冲煮套件。下列说明视频介绍了保养方法。
- 每周清洁：用温水冲洗咖啡机的冲煮套件
- 每月清洁：使用咖啡油去除片 CA6704 可去除冲煮套件上的油污
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润滑冲煮套件
经常为冲煮套件进行润滑至关重要，这样能够使浓缩咖啡机中的机械部件持续活动自如。
请每 2 个月润滑一次冲煮套件。
请每 2 个月润滑一次冲煮套件。
- 在冲煮套件的活塞上，涂上薄薄一层润滑油
- 在位于冲煮套件底部的轴上，涂上薄薄一层润滑油
- 在导轨两端，涂上薄薄一层润滑油。
清洁水盘、咖啡粉容器和水箱
阅读以下内容，了解应该清洁水盘、咖啡粉容器和水箱的频率：
- 水盘：请在红色指示器弹出时或每天倒空水盘
- 咖啡粉容器：每周清洁一次，并在咖啡机提示后倒空咖啡粉容器
- 水箱：每周清洁并使用自来水冲洗
清洁 LatteGo
每次使用后，使用自来水冲洗 LatteGo 或在洗碗机中清洗这两个部件。
观看下面的教学视频。
观看下面的教学视频。
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清洁经典奶泡器
查找下面有关如何清洁经典奶泡器的说明。
- 每日清洁：取下经典奶泡器的外部部件，用清水进行冲洗。确保小孔也清洁到位。如果看似堵塞，插入一根针，将其疏通。
- 每月清洁：使用飞利浦牛奶回路清洁剂 (CA6705)，以防止牛奶回路堵塞。
对于带旋钮的经典奶泡器，另请确保在水龙头下清洁时将旋钮取下且在组装之前将部件晾干。
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清洁内部卡布奇诺精灵
查找下面有关如何清洁卡布奇诺精灵的说明或观看影片。
•每日：执行清洁菜单中的“HYGIESTEAM”程序。
• 每周：取下并拆下内部卡布奇诺精灵。
用一些洗涤液在水龙头下冲洗所有部件。
• 每月：执行清洁菜单中的“DEEP MILK CLEAN”程序，使用飞利浦 (CA6705) 牛奶回路清洁剂。
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清洗储奶容器
查找下面有关如何清洁飞利浦/Saeco 浓缩咖啡机的储奶容器的说明或观看视频。
• 每次使用后：大多数咖啡机在冲煮后会在显示屏上显示清洁图标一段时间。
将空杯放在牛奶壶嘴下方，然后按照显示屏上的说明进行操作。
• 每日：用温水冲洗软管和储奶容器的顶部。
• 每周：拆卸储奶容器，并用温水清洁所有部件。
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