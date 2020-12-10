查找下面有关如何清洁飞利浦/Saeco 浓缩咖啡机的储奶容器的说明或观看视频。

• 每次使用后：大多数咖啡机在冲煮后会在显示屏上显示清洁图标一段时间。

将空杯放在牛奶壶嘴下方，然后按照显示屏上的说明进行操作。

• 每日：用温水冲洗软管和储奶容器的顶部。

• 每周：拆卸储奶容器，并用温水清洁所有部件。



• 每月：使用飞利浦牛奶回路清洁剂 (CA6705)，以防止牛奶回路堵塞。