寻找有关其他产品的信息？

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EP5147/92 Philips 5400 Series 全自动浓缩咖啡机
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Philips 5400 Series 全自动浓缩咖啡机

EP5147/92

我无法调节飞利浦/Saeco 浓缩咖啡机上的研磨机设置

要调节飞利浦/Saeco 浓缩咖啡机上的研磨机设置，请按照以下步骤操作。

注意：如要了解更加详细的分步操作说明，请查看用户手册或访问我们的咖啡保养 页面。

调整研磨机设置

可以通过使用咖啡豆容器内的研磨设置旋钮来调节研磨机设置。因咖啡机而异，您可能需要调节键（预磨咖啡勺的勺柄）。

1.在咖啡喷口的下方放一个杯子。
2.按“浓缩咖啡”按钮冲煮浓缩咖啡。
3.当研磨机开始研磨时，对于需要工具的咖啡机，您首先需要将研磨机调节键置于旋钮上（见图 1），然后按下旋钮并左右转动。对于不需要工具的咖啡机，您可以按下旋钮并通过手动方式左右转动（见图 2）。
4.向左或向右转动一档来调节设置。咖啡机采用数字或点来指示研磨设置。点越小，颗粒越小。数字越小，颗粒越小
5冲煮 2-3 杯咖啡，品尝它们之间的差异。因为 SAS（Saeco 适应传感器）需要对研磨机旋转的时长进行适当调节，从而确保研磨的咖啡量恰好能够冲煮出一份优质的浓缩咖啡。

调整飞利浦浓缩咖啡机上的研磨设置

此页面上的信息适用于以下型号： EP5147/92 , EP3146/92 , EP2136/72 , SM7683/07 , SM7685/07 , EP2121/62 , EP2124/62 , EP2131/62 , EP2136/62 , EP3146/82 , EP5310/12 , EP5365/12 , HD8914/07 , HD8915/07 , HD8927/07 , HD8975/05 , HD8824/07 , HD8847/17 , HD8652/57 , HD8650/07 , HD8650/27 , HD8651/07 , HD8651/17 , HD8651/27 , HD8964/05 , HD8966/05 , HD8920/07 , RI9840/04 , RI9841/02 , HD8761/07 , HD8762/07 , HD8768/05 , HD8752/05 , HD8753/15 , HD8930/05 , HD8751/15 , HD8833/15 , HD8743/17 , HD8745/07 , HD8837/05 , HD8854/15 , HD8856/05 , HD8944/07 . 更多 更少

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