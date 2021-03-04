寻找有关其他产品的信息？

可以通过使用咖啡豆容器内的研磨设置旋钮来调节研磨机设置。因咖啡机而异，您可能需要调节键（预磨咖啡勺的勺柄）。

1.在咖啡喷口的下方放一个杯子。

2.按“浓缩咖啡”按钮冲煮浓缩咖啡。

3.当研磨机开始研磨时，对于需要工具的咖啡机，您首先需要将研磨机调节键置于旋钮上（见图 1），然后按下旋钮并左右转动。对于不需要工具的咖啡机，您可以按下旋钮并通过手动方式左右转动（见图 2）。

4.向左或向右转动一档来调节设置。咖啡机采用数字或点来指示研磨设置。点越小，颗粒越小。数字越小，颗粒越小

5冲煮 2-3 杯咖啡，品尝它们之间的差异。因为 SAS（Saeco 适应传感器）需要对研磨机旋转的时长进行适当调节，从而确保研磨的咖啡量恰好能够冲煮出一份优质的浓缩咖啡。