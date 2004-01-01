Sonicare 和 Sonicare For Kids 应用程序可在 Android 和 iOS 上使用。您可以通过以下列表查看该应用程序是否可在您所在的国家/地区使用。
Sonicare For Kids 应用程序可在白俄罗斯使用。该应用程序在希腊、科威特、葡萄牙、沙特阿拉伯、塞尔维亚、哈萨克斯坦、以色列、土耳其和阿拉伯联合酋长国不可使用。
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