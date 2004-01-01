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Sonicare 应用程序在哪些国家/地区可用？

发表于 2025 年 7 月 16 日

Sonicare 和 Sonicare For Kids 应用程序可在 Android 和 iOS 上使用。您可以通过以下列表查看该应用程序是否可在您所在的国家/地区使用。  

Sonicare For Kids 应用程序可在白俄罗斯使用。该应用程序在希腊、科威特、葡萄牙、沙特阿拉伯、塞尔维亚、哈萨克斯坦、以色列、土耳其和阿拉伯联合酋长国不可使用。 

 

北美 

欧洲 

中东 

亚太地区 

非洲

加拿大 

奥地利 

科威特 

澳大利亚 

南非

美国 

比利时 

沙特阿拉伯 

中国 

 

墨西哥

保加利亚 

阿拉伯联合酋长国 

日本

 

 

克罗地亚 

 

马来西亚

 

 

捷克共和国 

 

新西兰

 

 

丹麦 

 

新加坡 

 

爱沙尼亚语 

 

韩国

 

 

芬兰  

 

泰国 

 

法国 

 

 

 

德国  

 

 

 

 

希腊 

 

 

 

匈牙利 

 

 

 

 

爱尔兰 

 

 

 

 

意大利 

 

 

 

 

拉脱维亚语 

 

 

 

 

立陶宛 

 

 

 

 

卢森堡 

 

 

 

 

荷兰 

 

 

 

 

挪威 

 

 

 

 

波兰 

 

 

 

 

葡萄牙 

 

 

 

 

罗马尼亚 

 

 

 

 

俄罗斯 

 

 

 

 

塞尔维亚

 

 

 

 

斯洛伐克 

 

 

 

 

斯洛文尼亚  

 

 

 

 

西班牙  

 

 

 

 

瑞典 

 

 

 

 

瑞士 

 

 

 

 

乌克兰 

 

 

 
 英国  
 		 
 哈萨克斯坦
 		   
 以色列
 		   
 土耳其
 		   

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