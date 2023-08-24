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如何使用飞利浦咖啡油去除片？

发表于 24 August 2023

要了解有关如何使用飞利浦咖啡油去除片的逐步说明，请阅读下面的文章。

飞利浦咖啡油去除片 (CA6704)

使用飞利浦咖啡油去除片 (CA6704) 有助于去除浓缩咖啡机冲煮套件滤网上的油脂，以确保您的咖啡机继续正常使用。

您可以通过我们的零售商店找到并购买飞利浦咖啡油去除片。  

注意：使用咖啡油去除片无法为您的浓缩咖啡机除垢。
使用飞利浦咖啡油去除片
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带有预磨咖啡功能的浓缩咖啡机说明

  1. 打开咖啡机 
  2. 向水箱中注入自来水，直至最高水位标示，然后将一个杯子放在咖啡喷嘴下方 
  3. 将一片咖啡油去除片放置在预磨咖啡容器中 
  4. 选择预磨咖啡功能 
  5. 选择咖啡并开始冲煮。冲煮半杯水后，拔掉咖啡机电源插头 
  6. 让咖啡油去除片溶液浸泡至少 15 分钟。将电源插头重新插入插座并打开咖啡机。咖啡机将开始加热并执行自动冲洗。 
  7. 打开检修门并取下冲煮套件。 
  8. 使用自来水彻底冲洗冲煮套件 
  9. 将冲煮套件放回咖啡机并将杯子放在咖啡喷嘴下 
  10. 再次选择预磨咖啡功能，并且不要添加任何预磨咖啡 
  11. 选择咖啡并开始冲煮。咖啡机将放出一些水。重复此步骤两次
使用飞利浦咖啡油去除片

不带预磨咖啡功能的浓缩咖啡机说明

  1. 打开检修门并取下冲煮套件。 
  2. 将一片咖啡油去除片放入杯中，然后在杯中注入 150 毫升热水。等待咖啡油去除片完全溶解 
  3. 使用咖啡油去除溶液来清洁冲煮套件的滤网。使用柔软的海绵或毛刷清洁滤网。 
  4. 清洁后，让溶液浸泡 15 分钟 
  5. 15 分钟后，使用自来水彻底冲洗冲煮套件 
  6. 将冲煮套件放回咖啡机。 
咖啡油去除滤网
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带有清洁菜单按钮的浓缩咖啡机说明

为了有效清洁，我们建议使用飞利浦咖啡油去除片。 
 
如果您的咖啡机带有“清洁”菜单按钮，请按照以下说明操作或观看视频。 
  1. 打开咖啡机 
  2. 轻触“清洁”图标，然后使用向上和向下箭头选择“冲煮头清洁”。 
  3. 轻触“确定”，然后按照屏幕上显示的说明进行操作。 


这些步骤均无法解决问题吗？请联系我们以获取进一步帮助。
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此页面上的信息适用于以下型号： EP5144/82 , EP2124/72 , EP2124/92 , EP1221/82 , EP5144/92 , EP3146/72 , EP3146/92 , EP2136/72 , EP3146/62 , SM7683/07 , SM7685/07 , EP2121/62 , EP2124/62 , EP2131/62 , EP2136/62 , EP3146/82 , EP5310/12 , EP5365/12 , HD8914/07 , HD8915/07 , HD8927/07 , HD8975/05 , HD8824/07 , HD8847/17 , HD8652/57 , HD8650/07 , HD8650/27 , HD8651/07 , HD8651/17 , HD8651/27 , HD8964/05 , HD8966/05 , HD8920/07 , RI9840/04 , RI9841/02 , HD8761/07 , HD8762/07 , HD8768/05 , HD8752/05 , HD8753/15 , HD8930/05 , HD8751/15 , HD8745/07 , HD8833/15 , HD8743/17 , HD8837/05 , HD8854/15 , HD8856/05 , HD8944/07 . 点击此处显示更多产品编号 点击此处显示较少的产品编号

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