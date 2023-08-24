要了解有关如何使用飞利浦咖啡油去除片的逐步说明，请阅读下面的文章。
如何使用飞利浦咖啡油去除片？
发表于 24 August 2023
飞利浦咖啡油去除片 (CA6704)
使用飞利浦咖啡油去除片 (CA6704) 有助于去除浓缩咖啡机冲煮套件滤网上的油脂，以确保您的咖啡机继续正常使用。
您可以通过我们的零售商店找到并购买飞利浦咖啡油去除片。
注意：使用咖啡油去除片无法为您的浓缩咖啡机除垢。
您可以通过我们的零售商店找到并购买飞利浦咖啡油去除片。
注意：使用咖啡油去除片无法为您的浓缩咖啡机除垢。
Play Pause
带有预磨咖啡功能的浓缩咖啡机说明
- 打开咖啡机
- 向水箱中注入自来水，直至最高水位标示，然后将一个杯子放在咖啡喷嘴下方
- 将一片咖啡油去除片放置在预磨咖啡容器中
- 选择预磨咖啡功能
- 选择咖啡并开始冲煮。冲煮半杯水后，拔掉咖啡机电源插头
- 让咖啡油去除片溶液浸泡至少 15 分钟。将电源插头重新插入插座并打开咖啡机。咖啡机将开始加热并执行自动冲洗。
- 打开检修门并取下冲煮套件。
- 使用自来水彻底冲洗冲煮套件
- 将冲煮套件放回咖啡机并将杯子放在咖啡喷嘴下
- 再次选择预磨咖啡功能，并且不要添加任何预磨咖啡
- 选择咖啡并开始冲煮。咖啡机将放出一些水。重复此步骤两次。
不带预磨咖啡功能的浓缩咖啡机说明
- 打开检修门并取下冲煮套件。
- 将一片咖啡油去除片放入杯中，然后在杯中注入 150 毫升热水。等待咖啡油去除片完全溶解
- 使用咖啡油去除溶液来清洁冲煮套件的滤网。使用柔软的海绵或毛刷清洁滤网。
- 清洁后，让溶液浸泡 15 分钟
- 15 分钟后，使用自来水彻底冲洗冲煮套件
- 将冲煮套件放回咖啡机。
Play Pause
带有清洁菜单按钮的浓缩咖啡机说明
为了有效清洁，我们建议仅使用飞利浦咖啡油去除片。
如果您的咖啡机带有“清洁”菜单按钮，请按照以下说明操作或观看视频。
这些步骤均无法解决问题吗？请联系我们以获取进一步帮助。
如果您的咖啡机带有“清洁”菜单按钮，请按照以下说明操作或观看视频。
- 打开咖啡机
- 轻触“清洁”图标，然后使用向上和向下箭头选择“冲煮头清洁”。
- 轻触“确定”，然后按照屏幕上显示的说明进行操作。
这些步骤均无法解决问题吗？请联系我们以获取进一步帮助。
Play Pause