飞利浦咖啡油去除片 (CA6704)

使用飞利浦咖啡油去除片 (CA6704) 有助于去除浓缩咖啡机冲煮套件滤网上的油脂，以确保您的咖啡机继续正常使用。



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注意：使用咖啡油去除片无法为您的浓缩咖啡机除垢。