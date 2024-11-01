如果您发现您的 HomeID 应用程序经常崩溃，请逐一尝试以下选项： 1.关闭并重新启动 HomeID 应用程序。 2.确保您已安装最新版本的 HomeID 应用程序。在 App Store 中检查更新。 3.重新启动手机。 4.清空手机的缓存（设置/HomeID/清空缓存） 5.作为最后一个选项，您可以删除并重新安装 HomeID 应用程序 如果上述操作不起作用，请联系当地的飞利浦客户支持。

智能手机和平板电脑要求

Apple iOS

NutriU 应用程序与 Apple iPhone 兼容。您至少需要安装 iOS 14.0。



Android

如果您使用的是 Android 智能设备，则至少需要安装 Android 9.0。



该应用程序也可在平板电脑上运行，但由于它专为智能手机而设计，您可能无法在平板电脑上正确查看它。