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如何获取 HomeID 应用程序？

发表于 2024 年 10 月 03 日
如果您发现您的 HomeID 应用程序经常崩溃，请逐一尝试以下选项：
1.关闭并重新启动 HomeID 应用程序。
2.确保您已安装最新版本的 HomeID 应用程序。在 App Store 中检查更新。
3.重新启动手机。
4.清空手机的缓存（设置/HomeID/清空缓存）
5.作为最后一个选项，您可以删除并重新安装 HomeID 应用程序
如果上述操作不起作用，请联系当地的飞利浦客户支持。
扫描下面的二维码：

智能手机和平板电脑要求

Apple iOS 
NutriU 应用程序与 Apple iPhone 兼容。您至少需要安装 iOS 14.0。  
 
Android 
如果您使用的是 Android 智能设备，则至少需要安装 Android 9.0。 
 
该应用程序也可在平板电脑上运行，但由于它专为智能手机而设计，您可能无法在平板电脑上正确查看它。 

此页面上的信息适用于以下型号： NA543/00 , NA331/10 , NA565/02 , NA462/70 , NA120/00 , NA332/00 , NA230/00 , NA221/00 , HD9880/90 , HD9285/00 , NX0960/88 , HD9280/81 , HD9280/51 , HD9252/51 , HD9252/81 , HD9200/21 , HD9252/20 , HD9270/21 , HD9741/61 , HD9270/91 , HD9651/61 , HD9925/01 , HD9953/00 , HD9952/01 , HD9905/00 , HD9200/91 , HD9945/01 , HD9941/00 , HD9951/01 , HD9270/51 , HD9270/81 , HD9860/91 , HD9954/01 , HD9741/11 , HD9212/41 , HD9749/91 , HD9215/61 , HD9651/91 , HD9647/21 , HD9641/91 , HD9646/11 , HD9621/11 , HD9627/21 , HD9621/91 , HD9231/64 , HD9911/90 , HD9240/30 , HD9232/30 , HD9233/40 , HD9232/50 , HD9231/20 , HD9910/20 , HD9240/90 , HD9925/00 , HD9220/50 , HD9220/40 , HD9220/20 , HD9225/50 . 点击此处显示更多产品编号 点击此处显示较少的产品编号

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