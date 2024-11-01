如果您发现您的 HomeID 应用程序经常崩溃，请逐一尝试以下选项：
1.关闭并重新启动 HomeID 应用程序。
2.确保您已安装最新版本的 HomeID 应用程序。在 App Store 中检查更新。
3.重新启动手机。
4.清空手机的缓存（设置/HomeID/清空缓存）
5.作为最后一个选项，您可以删除并重新安装 HomeID 应用程序
如果上述操作不起作用，请联系当地的飞利浦客户支持。
如何获取 HomeID 应用程序？
发表于 2024 年 10 月 03 日
智能手机和平板电脑要求
Apple iOS
NutriU 应用程序与 Apple iPhone 兼容。您至少需要安装 iOS 14.0。
Android
如果您使用的是 Android 智能设备，则至少需要安装 Android 9.0。
该应用程序也可在平板电脑上运行，但由于它专为智能手机而设计，您可能无法在平板电脑上正确查看它。
NutriU 应用程序与 Apple iPhone 兼容。您至少需要安装 iOS 14.0。
Android
如果您使用的是 Android 智能设备，则至少需要安装 Android 9.0。
该应用程序也可在平板电脑上运行，但由于它专为智能手机而设计，您可能无法在平板电脑上正确查看它。