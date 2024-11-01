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在飞利浦 Airfryer 空气炸锅中可使用哪种烘烤罐？

发表于 2023 年 11 月 12 日
如需了解哪种烘焙配件适合您的 Airfryer 空气炸锅型号，请阅读以下文章。
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飞利浦烘焙大师套件

您可在飞利浦 Airfryer 空气炸锅中使用耐热烤盘或模制品，不管这些用品是由玻璃、陶瓷、金属还是硅胶制成。您还可以使用硅胶或纸质蛋糕杯或模具烘烤纸杯蛋糕、松饼或干酪。

下列飞利浦烘焙大师套件适用于您的 Airfryer 空气炸锅（另请参见概述图片）：

HD9925 烘焙大师套件，适用于 Airfryer 空气炸锅 L（紧凑型）
型号：HD9100、HD9200、HD9212 - HD9219、HD9220 - HD9229、HD9230 - HD9239、HD9250 - HD9255、HD9620 - HD9629、HD9640 - HD9649、HD9720 - HD9729、HD9740 - HD9749

HD9945 烘焙大师套件，适用于 Airfryer 空气炸锅 XL
型号：  HD9257、HD9260 - HD9263、HD9270、HD9280、NA350、NA351、NA352（大号炸篮）

HD9959 烘焙大师套件，适用于 Airfryer 空气炸锅 XXL
型号：HD9285、HD9630 - HD9632、HD9650 - HD9656、HD9750、HD9760 - HD9765、HD9860 - HD9867、HD9870

HD9956 系列烘焙套件，适用于 Airfryer 空气炸锅规格 XXL 一体式
型号：HD9630 - HD9632、HD9650 - HD9656、HD9750、HD9760 - HD9765、HD9860 - HD9867、HD9875 和 HD9880
烘焙套件

您的 Airfryer 空气炸锅烘烤罐或模制品的最大尺寸

将烘烤罐放入炸篮时，仍应在两侧留有空间，以确保周围有气流通过。
  • 务必将烤盘放在炸篮中。
  • 切勿将烤盘直接放在平底锅中，否则会阻挡平底锅中的气流，导致只能加热食物表面。
  • 处理烘烤罐或模制品时，请始终戴好隔热手套。烘烤罐或模制品以及飞利浦 Airfryer 空气炸锅的炸篮很烫。

请在下面查找可用于 Airferyer 空气炸锅的烘烤罐或模制品的最大尺寸（另请参见概述图片）：

Airfryer 空气炸锅 L（紧凑型）
型号：HD9100、HD9200、HD9216 - HD9219、HD9220 - HD9229、HD9230 - HD9239、HD9250 - HD9255、HD9620 - HD9629、HD9640 - HD9649、HD9720 - HD9729、HD9740 - HD9749
最大尺寸：外缘为 17 x 16 厘米/6,7 x 6,3 英寸
最大直径：16 厘米/6.3 英寸
最大高度：6 厘米/2.4 英寸

Airfryer 空气炸锅 XL 带窗口
型号：HD9257
最大尺寸：外缘 19 x 18厘米/7.5 x 7.1 英寸
最大直径：18 厘米/7.1 英寸
最大高度：7 厘米/2.8 英寸

Airfryer 空气炸锅 XL
型号：HD9260 - HD9263、HD9270、HD9280
最大尺寸：外缘为 20 x 19 厘米/7,8 x 7,5 英寸
最大直径为 19 厘米/7,5 英寸
最大高度：7 厘米/2.8 英寸

Airfryer 空气炸锅 XXL
型号：HD9285、HD9630 - HD9632、HD9650 - HD9656、HD9750、HD9760 - HD9765、HD9860 - HD9867、HD9870
最大尺寸：外缘为 21 x 20 厘米/8 x 7.7 英寸
最大直径为 20 厘米/7.7 英寸
最大高度：9 厘米/3.6 英寸。

Airfryer 空气炸锅 XXL 一体式
型号：HD9875、HD9880
最大尺寸：外缘 22 x 22厘米/8.8 x 8.7 英寸
最大直径：25 厘米/9.8 英寸
最大高度：9 厘米/3.6 英寸
Airfryer 空气炸锅双炸篮
型号：NA350、NA351、NA352
最大尺寸：18 x 9 厘米/7.1 x 3.6 英寸（小号炸篮）；17 x 18 厘米/6.7 x 7.1 英寸（大号炸篮）
最大直径：9 厘米/3.6 英寸（小号炸篮）；17 厘米/6.7 英寸（大号炸篮）
最大高度：7 厘米/2.8 英寸
 
烘焙套件和模具

此页面上的信息适用于以下型号： NA543/00 , NA331/10 , NA565/02 , NA462/70 , NA120/00 , NA555/00 , NA332/00 , HD9880/90 , HD9285/00 , HD9257/70 , HD9257/80 , HD9257/20 , HD9280/81 , HD9280/51 , HD9252/51 , HD9252/81 , HD9200/21 , HD9252/20 , HD9270/21 , HD9741/61 , HD9270/91 , HD9651/61 , HD9952/01 , HD9953/00 , HD9925/01 , HD9945/01 , HD9905/00 , HD9200/91 , HD9951/01 , HD9941/00 , HD9270/81 , HD9270/51 , HD9860/91 , HD9954/01 , HD9741/11 , HD9212/41 , HD9215/61 , HD9749/91 , HD9651/91 , HD9647/21 , HD9646/11 , HD9641/91 , HD9621/91 , HD9621/11 , HD9627/21 , HD9231/64 , HD9911/90 , HD9240/30 , HD9231/20 , HD9233/40 , HD9232/50 , HD9232/30 , HD9910/20 , HD9240/90 , HD9904/00 , HD9925/00 , HD9220/50 , HD9220/40 , HD9220/20 , HD9225/50 . 点击此处显示更多产品编号 点击此处显示较少的产品编号

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