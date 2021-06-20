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FC8390/01 Impact 有尘袋吸尘器
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Impact 有尘袋吸尘器

FC8390/01

我的飞利浦真空吸尘器吸力较低

如果您的飞利浦真空吸尘器的吸力低于预期，可能是由于下列原因。请了解我们如何帮助您。

集尘袋或集尘桶已满

当您的飞利浦真空吸尘器的集尘袋或集尘桶已满时，吸力会比平时低。

请检查集尘袋/集尘桶，如果已满，请更换（或者因您的真空吸尘器型号特殊，需要进行清空）。

注意：如果真空吸尘器使用的是可重复使用的集尘袋，请更换破损的集尘袋，因为这样也会造成吸力不足。

软管、硬管或吸嘴阻塞

有时，吸尘器的软管、硬管或吸嘴可能被堵塞。刷头也会可能被缠绕在一起的头发堵塞。因此，吸力将受到影响。由于无法轻松通气，真空吸尘器的吸尘效果或许无法达到预期。

检查部件堵塞的情况以及是否移除了阻碍物。

滤网变脏

变脏的滤网会阻止原本的空气流动状况，从而降低真空吸尘器的吸力。因此，您的真空吸尘器效果不佳或无法达到预期。

真空吸尘器会有一个马达保护滤网和/或排风滤网（因吸尘器型号而异）。

马达保护滤网*变脏时：

马达保护滤网通常位于集尘袋或集尘桶的后面。

滤网需每隔 4 至 6 周清洁一次（因吸尘器型号而异）。

某些吸尘器的滤网可以通过敲击集尘盒或轻刷来进行清洁；而其他吸尘器中，滤网可以用水清洗（也因特定的吸尘器型号而异）。请查阅特定型号的说明。

排风滤网*变脏时：

排风滤网位于飞利浦真空吸尘器背面的马达后方。

不应清洗或清洁此滤网：滤网应每年更换一次（除非真空吸尘器型号中的滤网不可更换）

飞利浦真空吸尘器排风滤网、马达保护滤网和 SpeedPro Max 滤网

集尘桶盖未放好

如果您的真空吸尘器带有集尘盒，请确保盖好盖子。

飞利浦集尘桶真空盖

吸力设置过低

某些飞利浦真空吸尘器带有吸力设置。

此吸力设置中含有下图所示的相似图标。通常，您应该能够在遥控器、手柄或吸尘器机身上发现它。

如果您的真空吸尘器拥有此设置，请检查是否将其设置为所需吸力。如果没有，请调大吸力。

吸力设置 - 飞利浦真空吸尘器

此页面上的信息适用于以下型号： FC8390/01 , FC9067/01 , FC9064/01 , FC9062/03 , FC8740/01 , FC8738/01 , FC8736/01 , FC8734/01 , FC8724/01 , FC8722/01 , FC8720/01 , FC8716/01 , FC8712/01 , FC8608/05 , FC8608/04 , FC8608/03 , FC8608/02 , FC8608/01 , FC8607/01 , FC8606/03 , FC8606/02 , FC8606/01 , FC8604/01 , FC8602/01 , FC8601/04 , FC8601/03 , FC8601/02 , FC8601/01 , FC8600/01 , FC8438/02 , FC8436/03 , FC8433/02 , FC8397/02 , FC8394/01 , FC6721/81 , FC6729/82 , FC6728/82 , FC6727/82 , FC6726/82 , FC6725/81 , FC6724/81 , FC6723/81 , FC6722/81 , FC9588/81 , FC6407/81 , FC9728/81 , FC9735/81 , FC9732/81 , FC9515/81 , FC9516/81 , FC9710/81 , FC9715/81 , FC8518/81 , FC8632/82 , FC8515/81 , FC8517/81 , FC8516/81 , FC5832/81 , FC5988/81 , FC5986/81 , FC5982/81 , FC5838/81 , FC5836/81 , FC5835/81 , FC5833/81 , FC6331/81 , FC6333/81 , FC6400/81 , FC6402/81 , FC6401/81 , FC8090/81 , FC8092/81 , FC8091/81 , FC6150/81 , FC6152/81 , FC5820/81 , FC8085/81 , FC8086/81 , FC8082/81 , FC8083/81 , FC8470/81 , FC9912/81 , FC9911/81 , FC8474/81 , FC8473/81 , FC8472/81 , FC6170/81 , FC9712/81 , FC9714/81 , FC6230/81 , FC6233/81 , FC6232/81 , FC6231/81 , FC8471/81 , FC8632/81 , FC9192/81 , FC8656/81 , FC6162/81 , FC6166/81 , FC8952/81 , FC8950/81 , FC5122/81 , FC5125/81 , FC5126/81 , FC5128/81 , FC5225/81 , FC5226/81 , FC5228/81 , FC5822/81 , FC5823/81 , FC5826/81 , FC5828/81 , FC5830/81 , FC6161/82 , FC8766/81 , FC8760/81 , FC6161/84 , FC6161/83 , FC6140/01 , FC6161/03 , FC6161/02 , FC6148/01 , FC6146/01 , FC6144/01 , FC6142/01 , FC8088/81 , FC8089/81 , FC8198/01 , FC8278/01 , FC8199/01 , FC6151/01 , FC8220/02 , FC8226/01 , FC8220/01 , FC8276/01 , FC8274/01 , FC8272/01 , FC8270/01 , FC8224/01 , FC8222/01 , FC8134/01 , FC9083/01 , FC9087/01 , FC8146/01 , FC8189/01 , FC9084/01 , FC9262/01 , FC9088/01 , FC9062/01 , FC8188/01 , FC6050/99 , FC9081/01 , FC8613/01 , FC9256/01 , FC6126/01 , FC6132/01 , FC6130/01 , FC6126/03 , FC8614/01 , FC8732/01 , FC6093/01 , FC8732/99 , FC9066/03 , FC9060/01 , FC8202/04 , FC9066/01 , FC8260/02 , FC8202/01 , FC8264/02 , FC8262/02 , FC8254/01 , FC8212/02 , FC8212/01 , FC8209/01 , FC8208/03 , FC8208/01 , FC8206/02 , FC8206/01 , FC8204/03 , FC8204/01 , FC8260/01 , FC6049/01 , FC8262/01 , FC8264/01 , FC8344/01 , FC8398/02 , FC8347/01 , FC8348/01 , FC9202/01 , FC8430/02 , FC8439/02 , FC8437/02 , FC8432/01 , FC8392/01 , FC8714/01 , FC8396/01 , FC8396/02 . 更多 更少

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