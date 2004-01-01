Article Published Date : 2025 年 7 月 02 日
如何在身体上使用 OneBlade？
发表于 2025 年 7 月 02 日
您可以使用飞利浦 OneBlade 来修剪、剃除体毛（包括私密部位的毛发）以及为其设计造型。要剃除腿部、手臂或躯干等较大面积的身体部位上的毛发，您可以将常规的 OneBlade 刀片与任何附件配合使用。对于腹股沟或腋窝等敏感部位的毛发修剪和剃除，请使用下面详述的附件。
提示：您可以从我们的在线商店购买 OneBlade 美体套件。美体套件兼容所有 OneBlade 型号，包括 OneBlade Pro。
注意：飞利浦 OneBlade 用于修剪和剃除面部和身体的毛发，不适用于修剪或剃除头部（头皮）上的毛发。请参考飞利浦精选的理发器和多功能剃毛器，以找到适合头发的产品。
使用 OneBlade Intimate 剃除毛发
飞利浦 OneBlade Intimate 刀片可提供贴面毛发剃除效果，同时能够降低被划伤和割伤的风险。
男性剃毛建议：剃除阴囊部位的毛发时，请务必用空闲的手指将皮肤撑开，并尽可能地将其拉紧。这样能够为刀片提供一个光滑的表面，使其顺畅滑过，从而带来更好的毛发剃除效果并降低被割伤的风险。每次剃除阴囊上一小块皮肤的毛发，并注意拉紧皮肤，尽量避免出现褶皱。
女性剃毛建议：在对外阴唇的内部剃毛时，确保拉紧外阴唇，使刀片不会接触到内阴唇。用另一只手保护您的内阴唇。
请按照以下步骤使用护肤附件剃毛：
1.将 Intimate 刀片安装到 OneBlade 手柄上。
2.按下电源按钮以打开设备。
3.用另一只手的两根手指拉伸一小块皮肤，以使毛发直立。请仅将刀片放在完全拉平的皮肤上。有关更多信息，请参阅上述提示。
4.确保刀片与皮肤完全接触，并且不要倾斜。
5缓慢移动产品，轻轻施加压力。继续剃毛时，请确保您的皮肤在剃毛期间保持拉平状态。
剃毛完毕后，请关闭设备并彻底清洁。
有关详细说明，请参阅如何清洁 OneBlade？的常见问题解答。
使用敏感护肤网罩剃除毛发
修剪和剃除敏感部位的毛发时，请确保在开始操作前已将毛发清洗干净。敏感护肤网罩可在降低被划伤和割伤风险的同时，提供贴面毛发剃除效果。
要使用敏感护肤网罩，请进行以下操作：
1. 将敏感护肤网罩安装到您设备的刀片上，轻轻施加压力，直至其卡入到位。
2. 顺滑、平稳地移动 OneBlade。来回移动剃毛刀，以确保您能捕捉到不同生长方向的毛发。必要时，用空手拉伸皮肤，以刮除阴囊等褶皱区域的毛发。
3. 剃毛完毕后，请从产品上取下附件。用微温的水冲洗并清洁附件和 OneBlade。
使用美体修剪梳剃除毛发
美体修剪梳可将您的体毛修剪至 5 毫米（3/16 英寸）的长度。出于卫生考虑，不要在面部和身体其他部位使用同一把修剪梳。
要使用美体修剪梳，请进行以下操作：
1. 将美体修剪梳安装到 OneBlade 的刀片上，轻轻施加压力，直至其卡入到位。
2. 使用安装好的美体修剪梳剃须。逆着毛发生长的方向修剪，以获得最佳效果。
3. 剃毛完毕后，请从产品上取下附件。用微温的水冲洗并清洁附件和 OneBlade。
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