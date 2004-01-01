您可以使用飞利浦 OneBlade 来修剪、剃除体毛（包括私密部位的毛发）以及为其设计造型。要剃除腿部、手臂或躯干等较大面积的身体部位上的毛发，您可以将常规的 OneBlade 刀片与任何附件配合使用。对于腹股沟或腋窝等敏感部位的毛发修剪和剃除，请使用下面详述的附件。

提示：您可以从我们的在线商店购买 OneBlade 美体套件。美体套件兼容所有 OneBlade 型号，包括 OneBlade Pro。



注意：飞利浦 OneBlade 用于修剪和剃除面部和身体的毛发，不适用于修剪或剃除头部（头皮）上的毛发。请参考飞利浦精选的理发器和多功能剃毛器，以找到适合头发的产品。

