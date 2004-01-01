飞利浦修剪器上的符号表示什么意思？

如果您想了解飞利浦男士仪容设备上的指示灯和符号的具体含义，请阅读下面的答案。



充电指示 大多数飞利浦理发器和修剪器上均具有充电指示和指示灯，用于指示设备何时需要充电以及何时充满电。充电指示可能会以多种不同方式显示，具体取决于您所拥有的设备，如下图所示。

某些仪容设备未提供充电指示。在这种情况下，请查看产品充电器，看看上面是否有指示灯。该指示灯会在充电器连接至电源时亮起。对于这些产品，请按照用户手册中指明的建议充电时间进行充电。

旅行锁 某些仪容设备具有旅行锁功能，以防止修剪器在旅行时意外打开。



要启用旅行锁，请按住开/关按钮 3 秒钟。锁定符号会短暂闪烁，表示设备现已锁定。如果您尝试打开设备，设备不会工作，而旅行锁符号会闪烁，以提醒您禁用该功能。





要禁用旅行锁，您可以再次按住电源按钮 3 秒钟。该符号会再次短暂闪烁，然后修剪器将打开。



某些设备具有无可视指示灯的旅行锁功能。锁定和解锁这些设备的方式与具有旅行锁指示灯的设备类似。按住开/关按钮 3 秒钟以启用或停用锁定功能。



快速模式 某些飞利浦理发器和多功能理容组合配备强力模式。该模式通常以理发器上的 T 形符号表示。当您需要理发器提供更强动力时，可按此按钮。这在修剪很浓密的头发时尤为有用。



静音模式 使用带有婴儿符号的设备时可以启用静音模式。静音模式为儿童提供更温和的修剪体验。在修剪过程中，您可以启动静音模式以降低修剪器的旋转速度，从而获得更安静的修剪效果。



上油提醒 当您在仪容设备上看到油滴闪烁的图像时，这是在提醒您为修剪器上油。您应定期清洁修剪器并用包装中随附的油或缝纫机油为其上油。

您可能会在仪容设备上发现其他印刷符号或闪烁的符号，具体取决于您所拥有的仪容设备。有关具体型号的更多信息，请参阅用户手册或联系我们。



观看以下视频以了解如何将我们的新款飞利浦胡须修剪器 Prestige 与出众的内置修剪梳配合使用。请记住，剃须刀的功能会有所不同，具体取决于型号。 Play Pause

打开电池仓 一些飞利浦修剪器安装一次性电池运行。在尝试为您的修剪器插入或更换电池之前，请确保您的双手和设备干燥。



电池仓位于手柄中。要更换电池，可通过对准符号的指示来轻松地打开电池仓，如下所述。



1. 要卸下电池仓盖，请将其顺时针旋转，直至设置指示符号 (V) 指向“解锁”指示 (Ʌ)（图 4）。

2. 将电池仓盖抽离手柄。（图 5）。

3. 将电池放入电池仓中（图 6）。确保电池的 + 和 - 极方向正确。

4. 将电池仓盖滑回手柄（图 7）。

5. 逆时针旋转电池仓盖，直至设置指示符号 (V) 指向“锁定”指示 (I)（图 8）。

