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如何使用飞利浦鼻毛修剪器？

飞利浦鼻毛修剪器是一款多功能设备，可舒适地修剪鼻毛、耳毛和眉毛。请观看以下视频，了解如何使用修剪器；有关更详细的鼻毛修剪器使用方法说明，请参阅以下各部分内容。

此页面上的信息适用于以下型号： NT1620/14, NT1140/15, NT1140/10. 点击此处显示更多产品编号  ›

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