如何使用飞利浦鼻毛修剪器？

鼻毛修剪器配有护罩，例如在每侧都有修剪部件的型号上，可以确保刀片不会直接接触皮肤。有了这种护罩，毛发在修剪过后会留下较短的根部。这样可以保持清洁的外观，避免造成割伤、毛发向内生长或拉扯毛发等风险。



在鼻孔中适当移动修剪刀头，以捕获向不同方向生长的鼻毛。在转动修剪刀头时，您可以将修剪器的平坦侧贴在皮肤上，以减少可能出现的痒感。



在修剪眉毛时，建议您始终将眉梳安装到修剪刀头上。这将使您可以将毛发修剪为所需的毛发长度。