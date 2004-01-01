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如何对飞利浦新安怡吸乳器进行清洁和消毒？

发表于 2025 年 4 月 29 日

请在首次使用前和每次吸乳后清洁吸乳器，尤其是所有与母乳接触的部件。

请参考下文，查看您所用机型的建议清洁与消毒方法。

注意：未与母乳接触的部件无需消毒。电动吸乳器的主机和电源适配器可用柔软的湿布进行擦拭清洁。请始终保持硅胶导管干燥，以防止液体进入主机内部。

飞利浦新安怡免手扶电动吸乳器

请观看此视频，了解免手扶吸乳器的清洁与消毒方法。 

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飞利浦新安怡单边和双边电动吸乳器

了解飞利浦新安怡单边或双边电动吸乳器的清洁与消毒方法。

重要信息：为确保卫生，吸乳器部件需在专用容器内进行浸泡、清洗及冲洗。

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飞利浦新安怡基础款手动吸乳器

了解基础款手动吸乳器的清洁与消毒方法。

重要信息：为确保卫生，吸乳器部件需在专用容器内进行浸泡、清洗及冲洗。

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飞利浦新安怡基础款电动吸乳器

了解基础款电动吸乳器的清洁与消毒方法。

重要信息：为确保卫生，吸乳器部件需在专用容器内进行浸泡、清洗及冲洗。

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此页面上的信息适用于以下型号： SCF395/91 , SCF397/91 .

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