请在首次使用前和每次吸乳后清洁吸乳器，尤其是所有与母乳接触的部件。

请参考下文，查看您所用机型的建议清洁与消毒方法。

注意：未与母乳接触的部件无需消毒。电动吸乳器的主机和电源适配器可用柔软的湿布进行擦拭清洁。请始终保持硅胶导管干燥，以防止液体进入主机内部。