请在首次使用前和每次吸乳后清洁吸乳器，尤其是所有与母乳接触的部件。
请参考下文，查看您所用机型的建议清洁与消毒方法。
注意：未与母乳接触的部件无需消毒。电动吸乳器的主机和电源适配器可用柔软的湿布进行擦拭清洁。请始终保持硅胶导管干燥，以防止液体进入主机内部。
Article Published Date : 2025 年 4 月 29 日
请在首次使用前和每次吸乳后清洁吸乳器，尤其是所有与母乳接触的部件。
请参考下文，查看您所用机型的建议清洁与消毒方法。
注意：未与母乳接触的部件无需消毒。电动吸乳器的主机和电源适配器可用柔软的湿布进行擦拭清洁。请始终保持硅胶导管干燥，以防止液体进入主机内部。
请观看此视频，了解免手扶吸乳器的清洁与消毒方法。
了解飞利浦新安怡单边或双边电动吸乳器的清洁与消毒方法。
重要信息：为确保卫生，吸乳器部件需在专用容器内进行浸泡、清洗及冲洗。
了解基础款手动吸乳器的清洁与消毒方法。
重要信息：为确保卫生，吸乳器部件需在专用容器内进行浸泡、清洗及冲洗。
了解基础款电动吸乳器的清洁与消毒方法。
重要信息：为确保卫生，吸乳器部件需在专用容器内进行浸泡、清洗及冲洗。
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