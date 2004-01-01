如何使用飞利浦理发器或护理器为自己理发？
发表于 2025 年 6 月 23 日
飞利浦理发器是为自己或亲朋好友理发的理想之选。在本文中，我们将详细介绍如何为自己理发以及一些实用提示。
注意：部分飞利浦多功能理容组合包括用于理发的附件。本文中的信息也与多功能理容组合相关，但您可能需要调整建议以适合您的设备。
使用之前
理发之前，请确保您拥有所有合适的设备。修剪时，您需要使用飞利浦理发器或带有理发附件的多功能理容组合、镜子和一条披肩或毛巾来覆盖颈部和肩部。
湿发修剪起来比较麻烦，因为它们会粘在您的皮肤上并且可能导致设备难以捕捉到毛发。因此，我们建议在毛发完全干燥时进行修剪。
顺着毛发的自然生长方向进行修剪。
如果您为他人理发，请确保要剪发的人的头部与您的胸部处于同一水平。这将确保能够清楚地看到整个头部且可以轻松修剪。
注意：胡须修剪器仅用于修剪胡须。我们不建议将其用于头部等其他身体部位。这是因为您不会获得预期效果，同时可能会造成皮肤损伤。
使用说明
1. 将所需的修剪梳安装到理发器手柄上。如果未正确安装附件，则修剪器可能无法工作，或无法提供理想效果。
2. 设定所需的长度。您可以通过转动长度设定缩放轮或连接正确的卡入式修剪梳来完成此设定。开始时，请使用较高的长度设定进行修剪以便熟悉设备，然后逐渐减小长度设定，直至达到所需的头发长度。
3. 将设备开机。
4. 逆着毛发生长的方向轻轻施压，轻轻地平稳移动产品。确保修剪梳的扁平部分始终接触到皮肤，以获得均匀的修剪效果。
5 请勿将修剪器过于用力地按在头皮或皮肤上。您可能会意外更改设置，进而导致修剪不均匀。
使用不带修剪梳的修剪器修剪贴近皮肤的毛发（约 0.5 毫米），或保持 90 度角握持，以勾画颈部轮廓和鬓角。注意控制好动作，将修剪器逆着毛发生长的方向移动。要去除顽固须发，请尝试朝不同方向移动剃须刀。由于修剪部件会去除接触到的每一根须发，因此在不带修剪梳修剪时要小心。
6 须发可能会聚集在胡茬储藏室内和梳齿中。在转弯和直线修剪之间，定期摇晃掉须发。完成后，关闭设备并清洁产品、梳齿和胡茬储藏室。每次使用后都要清洁设备。。
给儿童修剪头发
飞利浦具有专为儿童设计的理发器。使用时除了要遵循成人理发器的相同说明外，还需要注意一些额外事项。
- 为了实现最大的安全性，建议您始终使用安装修剪梳的儿童理发器。
- 清洁理发器后，还应在修剪齿上滴一滴油。
修剪圆寸头的视频教程
观看我们的视频教程，了解如何使用飞利浦理发器在家修剪圆寸头。
修剪小平头的视频教程
观看我们的视频教程，了解如何使用飞利浦理发器在家修剪小平头。
注意：不使用修剪梳进行修剪
修剪部件是飞利浦护理器的主要部件。它的边缘短而锋利，可让您进行快速、干净的修剪。
使用不带修剪梳的修剪器修剪贴近皮肤的毛发（长度约为 0.5 毫米），或保持 90 度角握持，以勾画颈部轮廓或鬓角。
在不连接修剪梳的情况下修剪时，我们建议您：
- 小心剪齿的边缘。
- 请注意，修剪部件将去除其接触的所有毛发。
- 注意控制好动作，将护理器逆着毛发生长的方向移动，轻轻施加压力。