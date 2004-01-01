OneBlade Intimate 刀片附带皮肤保护罩，可为敏感部位提供更强的防划和防割伤保护。此外，OneBlade Intimate 还提供体毛修剪梳/保护罩，使您可以快速方便地修剪身体毛发。



下方视频演示了如何安装 OneBlade Intimate 刀片和体毛修剪梳。

兼容性：OneBlade Intimate 刀片与所有 OneBlade 型号兼容。下方视频中展示的体毛修剪梳设计用来套在皮肤保护罩上，因此仅与 OneBlade Intimate 刀片兼容。