如需了解如何安装和从飞利浦 OneBlade 上拆卸修剪梳、护罩和其他附件，请参阅以下信息。
实用信息：无论您使用哪种 OneBlade 型号（包括下图中未显示的型号），安装和拆卸修剪梳和护罩的技巧都是相同的。
如何将附件安装到我的飞利浦 OneBlade？
发表于 2024 年 12 月 9 日
单一长度胡须修剪梳
单一长度胡须修剪梳适用于面部须发。修剪梳上印有修剪后的剩余须发长度（以毫米为单位）。
下方视频演示了如何安装和拆卸修剪梳。将修剪梳按压到刀片上，直到听到咔嗒声，以防止其在使用过程中脱落。
兼容性：单一长度胡须修剪梳与所有 OneBlade 型号兼容。
下方视频演示了如何安装和拆卸修剪梳。将修剪梳按压到刀片上，直到听到咔嗒声，以防止其在使用过程中脱落。
兼容性：单一长度胡须修剪梳与所有 OneBlade 型号兼容。
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可调节胡须修剪梳
可调节胡须修剪梳适用于面部须发。调节盘上印有修剪后的剩余须发长度（以毫米为单位）。
下方视频演示了如何安装和拆卸两种类型的可调节修剪梳。安装第二种可调节修剪梳时，应确保修剪梳底部（最靠近修剪梳齿末端）的小钩子钩住刀片顶部。
兼容性：视频中所示的第一个修剪梳仅与 OneBlade Pro 兼容（参见本文第一部分中图像的最右侧）。所示的第二个修剪梳与所有 OneBlade 型号兼容。
下方视频演示了如何安装和拆卸两种类型的可调节修剪梳。安装第二种可调节修剪梳时，应确保修剪梳底部（最靠近修剪梳齿末端）的小钩子钩住刀片顶部。
兼容性：视频中所示的第一个修剪梳仅与 OneBlade Pro 兼容（参见本文第一部分中图像的最右侧）。所示的第二个修剪梳与所有 OneBlade 型号兼容。
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身体附件
体毛修剪梳和皮肤保护罩适用于身体毛发。使用体毛梳修剪后的剩余毛发长度为 5 毫米。皮肤保护罩的设计可使皮肤光滑，同时保护您的皮肤免受划伤和割伤。
下方视频演示了如何安装和拆卸附件。将附件按压到刀片上，直到听到咔嗒声，防止其在使用过程中脱落。
兼容性：体毛修剪梳和皮肤保护罩与所有 OneBlade 型号兼容。
下方视频演示了如何安装和拆卸附件。将附件按压到刀片上，直到听到咔嗒声，防止其在使用过程中脱落。
兼容性：体毛修剪梳和皮肤保护罩与所有 OneBlade 型号兼容。
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OneBlade Intimate
OneBlade Intimate 刀片附带皮肤保护罩，可为敏感部位提供更强的防划和防割伤保护。此外，OneBlade Intimate 还提供体毛修剪梳/保护罩，使您可以快速方便地修剪身体毛发。
下方视频演示了如何安装 OneBlade Intimate 刀片和体毛修剪梳。
兼容性：OneBlade Intimate 刀片与所有 OneBlade 型号兼容。下方视频中展示的体毛修剪梳设计用来套在皮肤保护罩上，因此仅与 OneBlade Intimate 刀片兼容。
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保护盖
保护盖的设计目的是在存放或携带飞利浦 OneBlade 旅行时防止刀片受损。
下方视频演示了如何安装和拆卸保护盖。当保护盖正确关闭时，您将听到咔嗒声。
兼容性：保护盖有两种不同的类型，一种用于 360 刀片，另一种用于经典刀片。如果您使用了与刀片类型相匹配的正确保护盖，那么无论您使用哪种型号的 OneBlade，它都兼容。
下方视频演示了如何安装和拆卸保护盖。当保护盖正确关闭时，您将听到咔嗒声。
兼容性：保护盖有两种不同的类型，一种用于 360 刀片，另一种用于经典刀片。如果您使用了与刀片类型相匹配的正确保护盖，那么无论您使用哪种型号的 OneBlade，它都兼容。
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