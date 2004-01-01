如果您通过应用程序激活了运动反馈功能，剃须刀手柄将在每次剃须后为您提供运动和压力反馈。有关剃须后反馈图标的含义，请参见以下内容：

您在剃须时进行了足够的圆周运动，施加的压力也正确。 剃须时请多做圆周运动。 剃须时您施加的压力太小（第一幅图像）或太大（第二幅图像）。



注意：您也可以从剃须刀的灯环获得压力反馈（如果已启用该功能）。可在应用程序中找到更详细的反馈信息。