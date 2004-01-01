Article Published Date : 2025 年 9 月 16 日
飞利浦 S9000 剃须刀上的符号表示什么？
发表于 2025 年 9 月 16 日
最新款飞利浦 S9000 剃须刀提供两种版本。要查看您的版本，请检查剃须刀背面字符是否为 /A 或 /B，如下图所示。
注意：下图仅适用于新款 S9000 剃须刀型号。如果您拥有的是旧款 S9000 型号或其他系列，请查看我们的其他文章。
型号 A 主菜单（剃须刀关机）
剃须刀关机后，您可以使用主菜单按钮（带三个点的图标）来浏览菜单。有关菜单图标的含义，请参阅以下内容：
- 电池：剃须刀的当前电池电量。
- 运动反馈：上次剃须时的运动反馈分数。
- 旅行锁：用于显示旅行锁是否已开启。要打开或关闭旅行锁，请按住菜单按钮 3 秒钟。
- 蓝牙配对：此图标表示剃须刀的蓝牙配对状态。
注意：上述图标仅在剃须刀关闭时可见。
型号 A 主菜单（剃须刀开机）
打开剃须刀后，按下主菜单按钮可使您在三种 Pressure Guard 传感器设置之间进行切换。根据您所选的设置，剃须刀上的光环将提供完整的压力反馈、部分压力反馈或不提供压力反馈。
型号 A 剃须后反馈
如果您通过应用程序激活了运动反馈功能，剃须刀手柄将在每次剃须后为您提供运动和压力反馈。有关剃须后反馈图标的含义，请参见以下内容：
- 您在剃须时进行了足够的圆周运动，施加的压力也正确。
- 剃须时请多做圆周运动。
- 剃须时您施加的压力太小（第一幅图像）或太大（第二幅图像）。
注意：您也可以从剃须刀的灯环获得压力反馈（如果已启用该功能）。可在应用程序中找到更详细的反馈信息。
型号 B
您可以使用主菜单按钮（带三个点的图标）来浏览菜单。有关菜单图标的含义，请参阅以下内容：
- 电池：剃须刀的当前电池电量。
- 动作感应器：您可以通过正确的动作和适当用力来优化您的剃须体验。此项显示您上次剃须的星级。它告知您在剃须时的用力和动作是否良好，或可改进。注意：此菜单仅在您通过应用程序设置激活此功能后才显示。
- 旅行锁：用于显示旅行锁是否已开启。要打开或关闭旅行锁，请按住菜单按钮 3 秒钟。当旅行锁激活时，蓝牙将自动关闭，您的剃须刀将处于节能模式。
- 光环：您可以在此菜单中停用或重新激活光环反馈。为此，请通过以下操作切换菜单项：按菜单按钮，直到转至“灯光开”或“灯光关”菜单，且按住菜单按钮 3 秒钟，直到查看显示屏上显示“灯光关”或“灯光开”。
- 蓝牙：您可以在此处取消剃须刀和智能手机的配对。注意：只有在剃须刀与智能手机配对时，蓝牙菜单才会显示。
注意：上述图标仅在剃须刀关机时可见。
我的飞利浦 S9000 剃须刀上的通知和警告图标是什么意思？
剃须刀手柄可能会显示通知或警告图标。请参阅下方各图标的含义，编号与图标一一对应：
- 电池电量不足：剃须刀的电池电量低。请为剃须刀充电。
- 内存几乎已满：剃须刀上的数据存储空间几乎已满。请将剃须刀与应用同步，以避免数据丢失。
- 彻底清洁：剃须刀头部件严重污染。再次使用前，请按照用户手册的说明对剃须刀进行彻底清洁。
- 电源部件不正确：剃须刀中插入的电源线或电源部件不正确。请使用飞利浦剃须刀随附的电源线或电源部件。
- 使用前拔掉插头：请在使用前拔下剃须刀电源插头。
- 须刀清洁中心清洗提示：在须刀清洁中心快速清洗剃须刀。
- 清洁提示：请按用户手册所示在自来水下清洁剃须刀。
- 正在进行清洁：须刀清洁中心的清洁程序正在运行。显示屏将显示剩余清洁时间（以秒为单位）。
- 清洁中断：须刀清洁中心的清洁程序在完成前被停止。
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