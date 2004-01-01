您可以通过检查刀片外观来了解何时更换 OneBlade 刀片。或者，如果您的 OneBlade 可以连接蓝牙，您也可以查看飞利浦 Daily Care 应用程序。请继续阅读，了解何时更换 OneBlade 刀片。
我应该何时为我的飞利浦 OneBlade 更换刀片？
发表于 2022 年 10 月 24 日
更换指示器
您的 OneBlade 配有刀片磨损指示器，使用后会逐渐发生变化。您可以通过刀片上的图案了解何时更换刀片。
刀片上的图案逐渐变为箭头符号，即表示是时候更换刀片了。对于我们的某些旧型号设备，其指示器会逐渐显示绿条，而不是显示箭头标志。
剃须频率以及修剪梳或网罩等附件也会对刀片指示器造成影响。为实现其最佳性能，请每四个月更换一次刀片。
请访问我们的网上商城，为您的 OneBlade 购买新刀片。
Daily Care 应用程序
对于支持蓝牙的 OneBlade 型号，您可以查看 Daily Care 用程序，准确预测要在何时更换刀片。如果您在移动设备上启用了通知，则在需要更换刀片时，您就会收到更换通知。
根据您的使用行为，刀片的确切使用寿命可能会有所不同。与手动式刀片相似，刀片会随着时间的推移而变钝，这会降低剃毛性能并导致剃毛和修剪过程中拉扯头发的现象增多。为实现其最佳性能，请每四个月更换一次刀片。