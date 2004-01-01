对于支持蓝牙的 OneBlade 型号，您可以查看 Daily Care 用程序，准确预测要在何时更换刀片。如果您在移动设备上启用了通知，则在需要更换刀片时，您就会收到更换通知。



根据您的使用行为，刀片的确切使用寿命可能会有所不同。与手动式刀片相似，刀片会随着时间的推移而变钝，这会降低剃毛性能并导致剃毛和修剪过程中拉扯头发的现象增多。为实现其最佳性能，请每四个月更换一次刀片。