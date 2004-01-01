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Sonicare Cordless Power Flosser 为什么漏水？

发表于 2023 年 3 月 2 日
如果喷嘴释放按钮下方的孔漏水，这是正常现象。此孔用于排出喷嘴中未使用的水。 
喷嘴释放按钮溢漏

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