自然吮吸系列奶嘴更加近似乳房，让宝宝可以自然舒适地吮吸、吞咽和呼吸。只有当宝宝主动吮吸时，奶水才会从奶嘴流出。习惯于不限流速奶瓶的宝宝需要适应新的饮用方式，并且需要一些时间切换到自然吮吸系列奶嘴。
大部分宝宝对变化很敏感，因此可能需要多尝试几次，才能适应新的哺喂方式。应在宝宝放松和不饿的时候，尝试给宝宝使用新奶瓶进行哺喂。如果您尝试喂奶几次都没有成功，这可能表明宝宝需要换一个流速不同的奶嘴。
Article Published Date : 2026 年 7 月 16 日
自然吮吸系列奶嘴更加近似乳房，让宝宝可以自然舒适地吮吸、吞咽和呼吸。只有当宝宝主动吮吸时，奶水才会从奶嘴流出。习惯于不限流速奶瓶的宝宝需要适应新的饮用方式，并且需要一些时间切换到自然吮吸系列奶嘴。
大部分宝宝对变化很敏感，因此可能需要多尝试几次，才能适应新的哺喂方式。应在宝宝放松和不饿的时候，尝试给宝宝使用新奶瓶进行哺喂。如果您尝试喂奶几次都没有成功，这可能表明宝宝需要换一个流速不同的奶嘴。
每个宝宝的成长步调各不相同。吸吮是一项需要学习的技能，有些宝宝掌握得比其他宝宝更快。正因如此，有些宝宝在转用“自然原生系列”奶嘴之前，可能更适合先使用我们的“初始流量”奶嘴（0 号奶嘴）。
我该何时更换奶嘴？
如果您的宝宝在喝奶时只是含着奶嘴玩而没有吞咽，或者表现得有些焦躁，请尝试更换流速更快的“自然原生系列”奶嘴。如果宝宝使用“自然原生系列”奶嘴喝完 50 毫升奶的时间超过 20 分钟，请换用我们经典的 2 盎司原生奶瓶（型号：SCF039/17）搭配原生 0 号奶嘴（型号：SCF657/27），以确保流速更顺畅。如果喂养困难的情况依然存在，请咨询医护人员。
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