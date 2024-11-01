自然吮吸系列奶嘴更加近似乳房，让宝宝可以自然舒适地吮吸、吞咽和呼吸。只有当宝宝主动吮吸时，奶水才会从奶嘴流出。习惯于不限流速奶瓶的宝宝需要适应新的饮用方式，并且需要一些时间切换到自然吮吸系列奶嘴。

大部分宝宝对变化很敏感，因此可能需要多尝试几次，才能适应新的哺喂方式。应在宝宝放松和不饿的时候，尝试给宝宝使用新奶瓶进行哺喂。如果您尝试喂奶几次都没有成功，这可能表明宝宝需要换一个流速不同的奶嘴。