在奶瓶哺喂时，新生儿往往遵循与母乳哺喂时相同的模式。我们建议您观察宝宝的反应，以找到具有理想流速的奶嘴。

自然吮吸系列奶嘴专为响应宝宝的饮奶方式而设计。不过，您可能还不知道宝宝如何用奶瓶喝奶。

一般来说，我们建议从奶瓶自带的奶嘴开始调整。如果尝试喂奶几次后仍不成功，则需要改用不同流速的奶嘴。

如果出现以下情况，请使用更大流速的奶嘴：

您的婴儿无法从奶瓶中获得充足的奶水，或

喂奶时间过长（例如超过 30 分钟），或

婴儿在喝奶过程中睡着、感到沮丧或拿奶嘴当玩具而不吮吸。

如果出现以下情况，请使用更小流速的奶嘴：

您的婴儿大口地喝奶，或

喂奶时，奶水会从嘴里漏出。

请根据宝宝的喝奶习惯（而不是他们的年龄）来选择奶嘴。吮吸时容易兴奋的宝宝通常会使用较强的吸力和挤压力，从而增加奶水流量。这种情况下，宝宝通常需要流速较慢的奶嘴，例如 1 号或 2 号奶嘴，以避免溢出。无论宝宝的年龄大小，喝奶速度慢且稳定的宝宝可能更喜欢流量较大的奶嘴（如 4 号或 5/6 号奶嘴），以确保有足够的奶水流出。

如果您使用过之前的飞利浦新安怡自然系列奶嘴，您的宝宝在使用自然吮吸系列奶嘴时将需要更高的流速，因为他们已经习惯于用更小的力气获取到更多的奶水。